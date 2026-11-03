Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο κ.Τσίπρας θα βρεθεί στη γαλλική πρωτεύουσα την Τετάρτη και θα επιστρέψει στην Ελλάδα, την Παρασκευή- Οι επαφές με τη γαλλική αριστερά σε όλες της τις εκφάνσεις.

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και εγχώριο επίπεδο αναμένεται να προχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα επόμενα 24ωρα θα βρεθεί στο Παρίσι. Η επίσκεψη αυτή θα λάβει χώρα σε μια περίοδο που η Γαλλία συγκλονίζεται από τις μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων και προφανώς σηματοδοτεί μια σαφή πολιτική «δήλωση».

Στο «φλεγόμενο» Παρίσι

Τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία εδώ και περίπου έναν μήνα, δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα για κανέναν, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε συμφωνεί με τις μορφές πάλης που επιλέγουν η γαλλική νεολαία και τα συνδικάτα -που μπήκαν και εκείνα στη «μάχη»- είτε όχι. Πρόκειται για πολύ μεγάλο γεγονός και αντίκτυπος εν μέσω παρατεταμένης κρίσης, είναι πανευρωπαϊκός.

Υπό αυτό το πρίσμα δεν προκαλεί καμία εντύπωση το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει να μεταβεί στο Παρίσι, μέσα σε αυτό το κλίμα. Ωστόσο, πρόκειται για μια κίνηση βαθύτατα συμβολική, που ως στόχο έχει να στείλει πολλαπλά μηνύματα και στο εσωτερικό, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να διαθέτει «ερείσματα» στην ευρωπαϊκή Αριστερά και σε τμήμα των Σοσιαλιστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.gr, ο κ.Τσίπρας θα βρεθεί στη γαλλική πρωτεύουσα την Τετάρτη και θα επιστρέψει στην Ελλάδα, την Παρασκευή. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, αυτό σημαίνει ότι θα είναι στο Παρίσι και την Πέμπτη – την ημέρα, δηλαδή, που θα πραγματοποιηθεί νέα κινητοποίηση του γαλλικού λαού.

Αριστερά και Σοσιαλιστές

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει επαφές τόσο με τη γαλλική Αριστερά -σε όλες τις εκφάνσεις- όσο και με το Σοσιαλιστικό Κόμμα – το οποίο έχει δώσει πολλές φορές «χείρα βοηθείας» στην κυβέρνηση Μακρόν, ενώ στις επικείμενες Προεδρικές εκλογές θα στηρίξουν τον -όχι και πολύ αριστερό- Ραφαέλ Γκλικσμάν.

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Το κλίμα, συνολικά, ανάμεσα στις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις της Γαλλίας δεν είναι και το καλύτερο και απέχει πολύ από το καλοκαίρι του 2024, όταν στις βουλευτικές εκλογές συγκρότησαν το «Λαϊκό Μέτωπο» ως ανάχωμα στην ακροδεξιά και τη Μαρί Λεπέν.