Οι νέες διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα αναστολής οικοδομικών εργασιών, τροποποιήσεις στην αναγνώριση κοινόχρηστων οδών και ειδικές ρυθμίσεις για χρήσεις γης και επενδυτικές αδειοδοτήσεις.

Αλλαγές στην οικοδομική δραστηριότητα, την εκτός σχεδίου δόμηση και την αναγνώριση δημοτικών δρόμων φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που κατατέθηκε στη Βουλή μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης.

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα αναστολής οικοδομικών εργασιών, τροποποιήσεις στην αναγνώριση κοινόχρηστων οδών και ειδικές ρυθμίσεις για χρήσεις γης και επενδυτικές αδειοδοτήσεις. Παράλληλα, διατηρείται το υφιστάμενο καθεστώς για τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5, χωρίς να ανοίγει νέα γενική διαδικασία τακτοποίησης μεγάλων αυθαιρεσιών σε ιδιωτικά ακίνητα.

Αναστολή οικοδομικών εργασιών

Κεντρική αλλαγή αποτελεί η δυνατότητα αναστολής όχι μόνο της έκδοσης οικοδομικών αδειών, αλλά και της εκτέλεσης εργασιών σε περιοχές όπου εκπονούνται Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) δημόσιων ή δημοτικών φορέων.

Η αναστολή δεν εφαρμόζεται αυτομάτως, αλλά απαιτεί συγκεκριμένη διοικητική πράξη, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου και αιτιολογημένη εισήγηση του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού.

Τι αλλάζει στην εκτός σχεδίου δόμηση

Σημαντική παρέμβαση αφορά την αναγνώριση δημοτικών και κοινοτικών δρόμων που συνδέουν οικισμούς μεταξύ τους ή με βασικούς οδικούς άξονες.

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Η αναγνώρισή τους θα πραγματοποιείται πλέον με Προεδρικό Διάταγμα, ενώ όταν υπάρχουν περισσότερες διαδρομές μεταξύ δύο οικισμών, η ρύθμιση αφορά την κυριότερη.

Η αλλαγή θεωρείται κρίσιμη για ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου ακινήτων, καθώς ο χαρακτηρισμός του δρόμου επηρεάζει άμεσα την οικοδομησιμότητα των γηπέδων.

Παράλληλα, για συγκεκριμένες περιοχές οικισμών με παλαιότερες οριοθετήσεις προβλέπεται δυνατότητα καθορισμού αρτιότητας από 2.000 έως 4.000 τετραγωνικά μέτρα, με ελάχιστο πρόσωπο 15 μέτρων σε κοινόχρηστο δρόμο.

Ωστόσο, δεν θεσπίζεται γενικό δικαίωμα δόμησης σε οικόπεδα 2.000 τετραγωνικών μέτρων.

Αλλαγές στον έλεγχο οικοδομικών αδειών

Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης εξαιρέσεις από τον έλεγχο συγκεκριμένων δικαιολογητικών για άδειες που εκδίδονται από αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ και το Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού.

Στις περιπτώσεις αυτές, την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων αναλαμβάνουν οι μελετητές μηχανικοί.