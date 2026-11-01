Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις αναμένονται μέσα στον Νοέμβριο, καθώς χιλιάδες νοικοκυριά και εκατομμύρια συνταξιούχοι βρίσκονται εν αναμονή δύο μεγάλων πληρωμών. Πρόκειται για την επιστροφή ενοικίου και την ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ, που έχουν στόχο να περιορίσουν τις οικονομικές πιέσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Οι δύο παροχές αναμένεται να καταβληθούν έως το τέλος Νοεμβρίου 2026, με διαφορετικά κριτήρια και προϋποθέσεις για τους δικαιούχους. Από τη μία πλευρά, η επιστροφή ενοικίου αφορά νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια, ενώ από την άλλη το επίδομα των 400 ευρώ απευθύνεται σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Η επιστροφή ενοικίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για τη στήριξη των ενοικιαστών, με την καταβολή της να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου.

Το μέτρο προβλέπει την επιστροφή ποσού που αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο ενοίκιο, βάσει των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Για το 2026 εφαρμόζονται διευρυμένα εισοδηματικά όρια, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

- 25.000 ευρώ για άγαμους δικαιούχους.

- 35.000 ευρώ για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

- 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

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Τα συγκεκριμένα όρια ισχύουν για τις επιστροφές που πραγματοποιούνται από το 2026 και μετά, με βάση τα ενοίκια που έχουν καταβληθεί από το 2025.

Τι ισχύει για όσους δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό μισθωτήριο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις ενοικιαστών που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο. Η ηλεκτρονική καταχώριση της μίσθωσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης. Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις για περιπτώσεις στις οποίες ο ιδιοκτήτης δεν υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ενοικιαστής μπορεί να προσκομίσει μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ τη χειρόγραφη σύμβαση μίσθωσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα αποδεικτικά πληρωμής.

Για να συμπεριληφθούν οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι στην πληρωμή του Νοεμβρίου, τα δικαιολογητικά έπρεπε να έχουν υποβληθεί έως τις 20 Οκτωβρίου. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με την καταβολή να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Αυστηροί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ

Η φορολογική διοίκηση θα προχωρήσει σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι δικαιούχοι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν τα στοιχεία των μισθωτηρίων, οι φορολογικές δηλώσεις Ε1 και Ε2, καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν τις καταβολές ενοικίων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος έλαβε την ενίσχυση με βάση ανακριβή στοιχεία, θα κληθεί να επιστρέψει το ποσό με τόκους, ενώ προβλέπεται αποκλεισμός από τη γενική επιστροφή ενοικίου για τα επόμενα τρία χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι το δικαιούνται

Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή του Νοεμβρίου αφορά την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, η οποία προβλέπεται να καταβληθεί σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους και σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων.

Η συγκεκριμένη παροχή συνοδεύεται από διευρυμένα κριτήρια, με βασική προϋπόθεση για τους συνταξιούχους γήρατος τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στις κατηγορίες των δικαιούχων περιλαμβάνονται:

- Συνταξιούχοι γήρατος του e-ΕΦΚΑ που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο.

- Συνταξιούχοι λόγω θανάτου που έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος και δεν λαμβάνουν δική τους κύρια σύνταξη γήρατος.

- Συνταξιούχοι αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ.

- Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν τις προβλεπόμενες παροχές.

- Άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ.

- Δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος.

- Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία που λαμβάνουν συγκεκριμένες οικονομικές ενισχύσεις.

- Εργαζόμενοι του Δημοσίου που λαμβάνουν τις προβλεπόμενες παροχές τετραπληγίας ή παραπληγίας.

Για τους συνταξιούχους γήρατος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δεν τίθενται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Ποιοι μένουν εκτός της ενίσχυσης

Παρά τη διεύρυνση των δικαιούχων, δεν θα λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι το επίδομα. Εκτός της ενίσχυσης παραμένουν όσοι λαμβάνουν σύνταξη γήρατος αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ανεξάρτητα από τα χρόνια ασφάλισής τους.

Διαφορετική πρόβλεψη ισχύει για τους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου, για τους οποίους το ηλικιακό όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων αναπηρικών και προνοιακών παροχών δεν εφαρμόζεται το γενικό ηλικιακό όριο των 65 ετών.

Πότε θα καταβληθούν τα 400 ευρώ – Χρειάζεται αίτηση;

Η πληρωμή της ετήσιας ενίσχυσης προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Τα χρήματα θα πιστωθούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις καταβολής.

Με τις δύο αυτές πληρωμές, ο Νοέμβριος αναμένεται να αποτελέσει μήνα σημαντικών οικονομικών ενισχύσεων για μεγάλο αριθμό πολιτών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυξημένες καθημερινές δαπάνες εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.