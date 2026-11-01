Οι «βαφτίσεις» δημοσίων υπαλλήλων και τα δώρα που εξετάζουν οι Αρχές.

Νέες πληροφορίες για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» φέρνουν στο προσκήνιο τις διασυνδέσεις που εξετάζουν οι Αρχές με αστυνομικούς και δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και τις προσπάθειες του φερόμενου αρχηγού να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε ενημερωθεί για τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και να σχεδίαζε τη διαφυγή του στο εξωτερικό, θεωρώντας ότι θα κατάφερνε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, πριν εγκαταλείψει την κατοικία του στον Άλιμο, φέρεται να άφησε ένα χειρόγραφο σημείωμα προς τους αστυνομικούς, στο οποίο ανέφερε:

«Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια, αλλά στο τέλος, όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια».

Το σχέδιο διαφυγής και οι πληροφοριοδότες

Ο επιχειρηματίας φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, πραγματοποιώντας διαδοχικές μετακινήσεις στην Αττική και την Κορινθία.

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Τελικά, συνελήφθη κατά τη διαδρομή προς τα Ιωάννινα, πριν καταφέρει, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, να περάσει στην Αλβανία και να συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ντουμπάι.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται έξι αστυνομικοί που φέρονται να είχαν σχέσεις με το κύκλωμα. Εξετάζεται εάν παρείχαν πληροφορίες για επικείμενους ελέγχους ή άλλες διευκολύνσεις, καθώς και καταγγελίες για χρηματισμό και απειλές.

Παράλληλα, διερευνάται πώς ο κατηγορούμενος φέρεται να ταξίδευε εκτός Ελλάδας, παρά την επιβολή περιοριστικών όρων.

Τα «βαφτιστήρια» και οι συνομιλίες για δώρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες κατηγορουμένων, στις οποίες γίνεται λόγος για δώρα προς πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με δημόσιες υπηρεσίες.

Στις επικοινωνίες χρησιμοποιούνται χαρακτηρισμοί όπως «βαφτιστήρια», «θεία» και «εξαδέλφη», ενώ συζητούνται αγορές αρωμάτων και καλλυντικών διαφορετικής αξίας.

Σε μία συνομιλία γίνεται αναφορά σε δώρα των 40 ή 100 ευρώ, ενώ σε άλλη επισημαίνεται ότι τουλάχιστον δέκα πρόσωπα πρέπει να λάβουν δώρα.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν υπήρξαν πραγματικές παραδόσεις και εάν συνδέονταν με παράνομες εξυπηρετήσεις.

Έρευνες σε ΕΛ.ΑΣ. και ΑΑΔΕ

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, διαβεβαίωσε ότι τυχόν εμπλοκή δημόσιων λειτουργών θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, διέταξε εσωτερική έρευνα για πιθανή συμμετοχή υπαλλήλων της Αρχής.

Έως τώρα υπάρχουν δέκα προφυλακίσεις, ενώ η δικογραφία υπερβαίνει τις 800 σελίδες. Τα φερόμενα παράνομα έσοδα εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια ευρώ.