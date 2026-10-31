Τι ζητά η «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με υπόμνημα.

Με υπόμνημα που κατέθεσε στον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ζήτησε για λογαριασμό του δικτύου Bread Factory την άμεση αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της και των οκτώ εταιρειών που λειτουργούν καταστήματα.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το υπόμνημα οι εταιρείες δεν έχουν καμία εταιρική, διοικητική ή οικονομική σχέση με τους κατηγορούμενους και το δίκτυό τους, αφού η εμπορική ονομασία Bread Factory έχει μεταβιβαστεί.

«Η επέκταση της δέσμευσης στους λογαριασμούς μας δεν μπορεί, κατά την κρίση μας, παρά να οφείλεται σε πρόδηλη παραδρομή κατά τον προσδιορισμό των προσώπων και των λογαριασμών που αφορά η διάταξη, πιθανότατα λόγω της κοινής εμπορικής ονομασίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη μετοχική δομή και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του σημερινού δικτύου «Bread Factory». Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.» συστάθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 και αποτελεί κατά 100% θυγατρική της κυπριακής «Yelisee Limited», η οποία με τη σειρά της ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την «Κουλουράδες Holding Α.Ε.».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, το 70% της μητρικής Holding ανήκει στην «Pablania Limited», εταιρεία που συνδέεται με την «Αρτιζάν Ελλάς Α.Ε.» και τον διεθνή επιχειρηματία Taizoon Fakhruddin Khorakiwala, επικεφαλής του ομίλου τροφίμων Switz Group με δραστηριότητα στην ελληνική αγορά από το 2017. Επιπλέον, η διοίκηση επικαλείται ιδιωτικό συμφωνητικό με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2026 (ψηφιακά θεωρημένο στις 5 Οκτωβρίου), δυνάμει του οποίου μεταβιβάστηκαν οριστικά στην Yelisee Limited οκτώ εμπορικά σήματα της «Bread Factory» (έξι εθνικά και δύο ευρωπαϊκά), χωρίς να διατηρείται δικαίωμα χρήσης από την προηγούμενη δικαιούχο.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπομνήματος, ο ΦΠΑ που προέκυψε προς καταβολή από τις δηλώσεις της κεντρικής προμηθεύτριας εταιρείας ανέρχεται σε 287.003,27 ευρώ για την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου. Για τις οκτώ εταιρείες που λειτουργούν τα καταστήματα αναφέρεται επιπλέον ποσό 44.005,24 ευρώ.

Επιπλέον, προσκομίζονται αποδεικτικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ύψους 282.018,25 ευρώ από τέσσερις εταιρείες του δικτύου, καθώς και πληρωμές 37.604,43 ευρώ για φόρο μισθωτών υπηρεσιών και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις προς την ΑΑΔΕ.