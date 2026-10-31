Οι κτηνοτρόφοι δεν γνωρίζουν σε ποιο σημείο βρίσκεται η υπόθεση, ούτε πότε θα καταβληθεί η αποζημίωση. Περιμένουν ακόμη ενημέρωση από το κράτος.

Συγκλονίζει η ιστορία μιας οικογένειας κτηνοτρόφων στον Γέρμα Καστοριάς, η οποία είδε τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συνολικά 1.099 πρόβατα χάθηκαν, αφήνοντας πίσω τους τεράστια οικονομική ζημιά, αλλά και βαθιά συναισθηματική οδύνη. Πρόκειται για τον Κώστα Φαφούτα και τον γιο του, Παύλο, οι οποίοι μίλησαν για όσα βιώνει η οικογένειά τους μετά την καταστροφή της κτηνοτροφικής τους μονάδας.

Η φράση «Δεν θέλω αποζημίωση, θέλω τα ζώα μου πίσω» αποτυπώνει το μέγεθος της απώλειας για ανθρώπους που είχαν συνδέσει την καθημερινότητα και το μέλλον τους με την εκτροφή των ζώων.

Οικονομική καταστροφή που «ξεπερνά το ένα εκατ. ευρώ»

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο OlaDeka, η οικογένεια υπολογίζει ότι η συνολική οικονομική ζημιά ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ. Πέρα από την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου, η καταστροφή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη δυνατότητα επανεκκίνησης της μονάδας και τη συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Για μια οικογενειακή κτηνοτροφική επιχείρηση, η απώλεια τόσο μεγάλου αριθμού ζώων δεν σημαίνει μόνο απώλεια εισοδήματος. Σημαίνει ότι ανατρέπεται ολόκληρος ο παραγωγικός σχεδιασμός και απαιτούνται σημαντικοί πόροι για την αποκατάστασή του.

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Ανατριχιαστική η στιγμή ήταν η αφήγηση της ημέρας της θανάτωσης. Με δάκρυα στα μάτια, ο κ. Φαφούτας περιέγραψε πώς τα ζώα θανατώνονταν μπροστά στα μάτια της οικογένειας, με τέσσερα πιστόλια. «Δεν άντεχα να βλέπω, με είχαν χαπακώσει για να αντέχω», είπε βουρκωμένος

{https://www.youtube.com/watch?v=bGK30cw3a7U}

Οι κτηνοτρόφοι δεν γνωρίζουν σε ποιο σημείο βρίσκεται η υπόθεση, ούτε πότε θα καταβληθεί η αποζημίωση. Περιμένουν ακόμη ενημέρωση από το κράτος.