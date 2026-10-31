Η αιχμηρή ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού.

Αιχμηρή ανάρτηση για τις υποθέσεις που απασχόλησαν την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Γίνεται να περάσει εβδομάδα χωρίς σκάνδαλα και απάτες;» διερωτήθηκε, σχολιάζοντας με ειρωνική διάθεση: «Πίτσες, ψωμιά, πολύ υδατάνθρακα είχε αυτή η εβδομάδα στο μενού των σκανδάλων και της απάτης».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι «ίσως γι’ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης να πεθύμησε τα μεγάλα ψάρια», ενώ κατέληξε: «Μόνο που τον λογαριασμό από τις απάτες του αιώνα των τελευταίων 7 χρόνων τον πληρώνει ο νοικοκύρης, όσο κι αν φωνάζει ο κλέφτης…».

{https://www.facebook.com/reel/1671664628002275/?locale=el_GR}

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

«Γίνεται να περάσει εβδομάδα χωρίς σκάνδαλα και απάτες;

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Πίτσες, ψωμιά, πολύ υδατάνθρακα είχε αυτή η εβδομάδα στο μενού των σκανδάλων και της απάτης, ίσως γι’αυτό και ο κ. Μητσοτάκης να πεθύμησε τα μεγάλα ψάρια.

Μόνο που τον λογαριασμό από τις απάτες του αιώνα των τελευταίων 7 χρόνων τον πληρώνει ο νοικοκύρης, όσο κι αν φωνάζει ο κλέφτης…»