Το πρόγραμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Στην Καλαμάτα θα βρεθεί τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας τον κύκλο περιοδειών του στην ελληνική περιφέρεια, με στόχο την επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, τους εργαζόμενους και τα στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων και συναντήσεων στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επαφές με εργαζόμενους στον χώρο της δημόσιας υγείας, αλλά και συζητήσεις με τα τοπικά κομματικά στελέχη.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του θα είναι το Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου στις 13:00 θα συναντηθεί με τους εργαζόμενους και θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο αμφιθέατρο του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Η επίσκεψη εντάσσεται στις επαφές του Αλέξη Τσίπρα με εκπροσώπους των δημόσιων υπηρεσιών και των τοπικών κοινωνιών, με τη δημόσια υγεία να αποτελεί ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται στην ατζέντα των περιοδειών του. Το απόγευμα της Δευτέρας, στις 18:00, ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί τα νέα γραφεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Καλαμάτα, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με το Συντονιστικό του Νομού Μεσσηνίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναμένεται να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν την οργανωτική παρουσία του κόμματος στην περιοχή, καθώς και θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη και φίλους της παράταξης σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο REX, όπου θα απευθύνει και χαιρετισμό. Το πρόγραμμα της επίσκεψης θα ολοκληρωθεί με συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον τηλεοπτικό σταθμό Best.