Τον χτύπησε σε πρόσωπο και στήθος μέσα στο σχολείο.

Νεαρό άτομο συνελήφθη χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, το μεσημέρι της Πέμπτης (29/10/2026), κατά τη διάρκεια σχολικού διαλείμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 17χρονος λογομάχησε με έναν 13χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια διαλείμματος σε σχολικό συγκρότημα, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης.

Ο νεαρός φέρεται να χτύπησε τον 13χρονο στο στήθος και το πρόσωπο, σπάζοντας και τμήμα από τα γυαλιά του μαθητή.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε από τον πατέρα του σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται προληπτικά.