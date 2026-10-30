Το βίντεο από την στιγμή της έκπληξης και η τρυφερή ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή.

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για τον Βασίλη Μπισμπίκη, καθώς ο γνωστός ηθοποιός είχε τα γενέθλιά του και τα γιόρτασε έχοντας στο πλευρό τη Δέσποινα Βανδή.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ο Βασίλης Μπισμπίκης έκλεισε τα 49 του χρόνια, και οι συνεργάτες του τού είχαν ετοιμάσει μία ξεχωριστή έκπληξη.

Ο ίδιος, εμφανίστηκε ενθουσιασμένος στο σημείο, μαζί με τη σύντροφό του Δέσποινα Βανδή και χαμογελαστός έσβησε τα κεράκια του έχοντας κάνει πρώτα την ευχή του.

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Δίπλα του, στάθηκε η γνωστή ερμηνεύτρια, με την οποία ο ηθοποιός είναι ζευγάρι τα τελευταία πέντε χρόνια.

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Μάλιστα, το βράδυ της Πέμπτης, η Δέσποινα Βανδή, θέλησε να του ευχηθεί δημόσια για τα γενέθλιά του, προχωρώντας σε μία ξεχωριστή ανάρτηση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια, επέλεξε να δημοσιεύσει μία κοινή τους φωτογραφία, προσθέτοντας στη λεζάντα τις ευχές της, μαζί με στίχους από τραγούδια της:

«…Και προσεύχομαι να μείνω για πάντα εδώ! Χρόνια πολλά αγάπη μου!».

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