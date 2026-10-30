Εξεταστική για τα funds προαναγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη λειτουργία των funds ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Νίκο Παππά να καταγγέλλει ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων αγνοούν τη Βουλή και διεκδικούν την εκποίηση κατοικιών δανειοληπτών «με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου».

Σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής, ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Τομεάρχης Οικονομικών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας υπογράμμισε ότι το κόμμα ζητά τη διερεύνηση της δραστηριότητας των funds μέσω εξεταστικής επιτροπής.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά εξεταστική επιτροπή για τα funds που αγνοούν επιδεικτικά και προσβλητικά τη Βουλή και απαιτούν να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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