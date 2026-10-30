Οι αναμετρήσεις των «αιωνίων» για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται από την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα δώσει τη δεύτερη εκτός έδρας του αναμέτρηση απέναντι στην Αναντολού Εφές για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-1, ενώ η Εφές βρίσκεται στη 14η θέση με ρεκόρ 3-5.

Για την αναμέτρηση απέναντι στους Τούρκους, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δε θα έχει στη διάθεσή του τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Κώστα Σλούκα.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports 4.

Επιστροφή Πίτερς στην SUNEL ARENA

Στις εντός έδρας υποχρεώσεις επιστρέφει ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο του Άλεκ Πίτερς στη SUNEL ARENA, μετά την εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Μπεσίκτας την Τετάρτη (28/10).

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Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στη 4η θέση με ρεκόρ 6-2, ενώ η Αρμάνι έχει μόλις μία μίκη σε 8 αγωνιστικές.

Οι απουσίες για τον Ολυμπιακό συνεχίζονται, καθώς εκτός λόγω τραυματισμού βρίσκεται ο Ζαν Μοντέρο και ο Εβάν Φουρνιέ, ενώ για πειθαρχικούς λόγους απουσιάζει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:15, με την τηλεοπτική μετάδοση να πραγματοποιείται από το NovaSports Prime.