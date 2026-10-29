Μέσα στις επόμενες ημέρες θα κυκλοφορήσει το τραγούδι σε στίχους του Νίκου Καρβέλα. Όσα ανέφερε ο Λευτέρης Πανταζής.

Στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» μίλησε ο Λευτέρης Πανταζής, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το νέο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα.

Το απόσπασμα με τις δηλώσεις του ερμηνευτή, προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου.

Όσα δήλωσε ο Λευτέρης Πανταζής για τη συνεργασία του με τον Νίκο Καρβέλα

«Έρχεται τώρα ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, κάναμε με το Νίκο Καρβέλα καινούργιο τραγούδι. Αυτό είναι προπομπός και μετά έρχεται κανονικός δίσκος με δέκα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα», αποκάλυψε αρχικά ο Λευτέρης Πανταζής.

Στη συνέχεια ο ερμηνευτής εξήγησε ότι έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον γνωστό μουσικοσυνθέτη, ενώ η τωρινή τους σύμπραξη έχει συμφωνηθεί από το καλοκαίρι: «Έχουμε ξανά συνεργαστεί. Έχουμε κάνει μαζί τρεις δίσκους, έχω κάνει συνεργασία και με την Άννα (σ.σ Βίσση). Την άδεια μου την έδωσε από το καλοκαίρι, όταν τραγούδησα με την Άννα σε ένα πάρτι που ήμασταν. Τώρα την επικυρώσαμε. Είναι εντάξει και σε λίγες ημέρες βγαίνει».

«Ένα τραγούδι θα βγει τώρα και μετά ο κανονικός δίσκος με διάφορους συνθέτες… Μπορεί να είναι και ο Νίκος Καρβέλας και με άλλο τραγούδι… Δεν επιλέγει, είχα πάρει την άδεια από τον Νίκο, τον ίδιο… Θα τα βρουν τα παιδιά, μην βγάζουμε συμπεράσματα. Είναι ένα ντουέτο που αγάπησε και αγαπάει ο κόσμος και θέλουμε να τους ξανά δούμε μαζί», κατέληξε ο Λευτέρης Πανταζής μιλώντας για την κόντρα του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση.

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