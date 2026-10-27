«Άλλος ο κ. Σαμαράς και άλλος ο κ. Καραμανλής, μην τους ταυτίζουμε», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την κριτική που ασκούν οι πρώην πρωθυπουργοί.

Για άλλη μία φορά ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως τη μόνη πιθανή μετεκλογική συνεργασία που «βλέπει» είναι αυτή με το ΠΑΣΟΚ. Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή «Ευθέως» του ΕΡΤnews, ανέφερε ότι «η Νέα Δημοκρατία θα κατακτήσει τον στόχο της αυτοδυναμίας», ενώ διευκρίνισε ότι «το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη».

Εξήγησε ότι επιλέγει το ΠΑΣΟΚ, γιατί «για να κάνεις συγκυβέρνηση πρέπει στα μείζονα θέματα να υπάρχει συμφωνία. Διευκρίνισε ότι τα θέματα αυτά είναι ο δυτικός προσανατολισμός της χώρας, οι σχέσεις Ελλάδος-Ισραήλ, καθώς και ο σεβασμός στο ευρωπαϊκό δίκαιο».

Μάλιστα, σχολίασε ότι δεν θεωρεί απίθανο να διεξαχθούν οι εκλογές στις 16 Μαΐου.

«Πιο πολύ αλαζόνες στην αντιπολίτευση παρά στην κυβέρνηση»

Πρόσθεσε ότι «πιο πολύ αλαζόνες βλέπει στην αντιπολίτευση παρά στην κυβέρνηση», εξηγώντας ότι: «Βρίσκουν λεφτά εκεί που δεν υπάρχουν, κατηγορούν την κυβέρνηση για το ότι έχει σήμερα συννεφιά και γιατί αύριο έχει ήλιο. Δεν είναι όλα αυτά αλαζονεία;».

Την ίδια ώρα, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη για τα λάθη του».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Έχουμε το περισσότερο προσωπικό στην ιστορία του ΕΣΥ»

Περνώντας στο θέμα του ΕΣΥ, σημείωσε ότι στο σύνολό του έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. «Σήμερα έχουμε 14.000 περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές από το 2019», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει ένας αντίλογος. «Ποιος είναι ο αντίλογος; Ότι ο πληθυσμός μεγαλώνει και βρίσκουμε διαρκώς και νέες θεραπευτικές μεθόδους, άρα αυξάνονται και οι ανάγκες», εξήγησε.

«Αλλά ότι ταυτόχρονα με την ανακαίνιση όλων των υποδομών έχουμε κάνει και τις περισσότερες προσλήψεις που έχουν γίνει ποτέ, αυτό είναι αναντίρρητη πραγματικότητα», υπογράμμισε.

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«Δυσάρεστη εξέλιξη η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου»

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, σημείωσε ότι «αποτελεί μια δυσάρεστη και αρνητική εξέλιξη και αυτό είπε η κυβέρνηση από τη πρώτη στιγμή. Αν μια δυσάρεστη εξέλιξη εξελιχθεί σε ήττα, εξαρτάται από το πώς θα το χειριστείς εσύ».

Πρόσθεσε ότι «τελικά ποιος βγήκε κερδισμένος; Η Τουρκία έχει βάλει απέναντι της τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες», ενώ είπε για την αντιπολίτευση ότι «περιμένει να πάθει ζημιά η Ελλάδα για να ρίξει τον Μητσοτάκη».

«Ο κ. Καραμανλής δεν κατηγόρησε πουθενά την κυβέρνηση, μην τον ταυτίζουμε με τον κ. Σαμαρά»

Για το τουρκολικυβό μνημόνιο και όσα ανέφερε ο κ. Καραμανλής, σχολίασε ότι «έκανε μια πολύ συγκροτημένη ομιλία, εξαιρετικά ισορροπημένη και σύμφωνη με αυτό που λέει εδώ και πάρα πολλά χρόνια».

«Δείχνει ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική και στα εθνικά θέματα μια μεγάλη ευαισθησία. Πουθενά δεν κατηγόρησε την κυβέρνηση και δεν μίλησε για εθνική ήττα. Είπε ότι δεν πρέπει να ζητήσουμε την άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες του και λέω στον κάθε δημοκράτη που με ακούει να έχει εμπιστοσύνη στον Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση», είπε και πρόσθεσε:

«Άλλος ο κ. Σαμαράς και άλλος ο κ. Καραμανλής, μην τους ταυτίζουμε».

«Δεν υπάρχει πολιτικό θέμα με τον κ. Μπεκίρη»

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι «δεν υφίσταται κανένα πολιτικό θέμα με τον Μιχάλη Μπεκίρη». «Ο κ. Μπεκίρης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί για λίγο από τα καθήκοντά του για να ξεκαθαρίσει τις κατηγορίες εναντίον του. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να μένουν σκιές για εκείνον ή για τους συνεργάτες του».

Ανέφερε ότι «ο κ. Μπεκίρης δεν είχε εκτελεστικές αρμοδιότητες, δεν αισθάνομαι ότι είχε κάποιον σκιώδη ρόλο, ήταν ένα εσωτερικό κομμάτι του Γραφείου του Πρωθυπουργό. Συμβαίνει συχνά σε αυτήν την κυβέρνηση, άνθρωποι να υποχωρούν υπό την πίεση των πραγμάτων για να μην δημιουργείται στην κοινή γνώμη μια στρεβλή εντύπωση».

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«Ο Τσίπρας πρέπει να απαντήσει στις κατηγορίες για χρηματισμό το 2012»

Σχετικά με την ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ, ότι «υπάρχει γαλάζια ανοχή στα σκάνδαλα», ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι «στην ελληνική Αριστερά θα απαντήσω περί σκανδάλων στα σοβαρά μόνο όταν κάνει την οποιαδήποτε δήλωση για την επίσημη καταγγελία αξιωματούχου από το Καράκας ότι του πήγε μια βαλίτσα με λεφτά σε ξενοδοχείο στις εκλογές του 2012».

Εξήγησε ότι «από την ώρα που έχει βγει κάποιος δημόσια και έχει πει ότι του πήγα τη βαλίτσα στο ξενοδοχείο που την έστειλε ο Μαδούρο για να τον βοηθήσει στην προεκλογική του εκστρατεία και αυτός δεν έχει αισθανθεί την ανάγκη να πάει στα δικαστήρια, αλλά κάνει ότι δεν ακούει, εγώ δεν θα ασχοληθώ».

«Η κυβέρνηση έφτιαξε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έπιασαν τη φοροδιαφυγή»

Ερωτηθείς για τις υποθέσεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην καρδιά της επικαιρότητας, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι «αρχικά για το basketgate και την κα Τσαρούχα, η καταγγελία για το Costa Navarino και τα 5.000 έγινε το 2018, που τότε δεν ήταν πρόεδρος στην ΕΟΚ ο κ. Λιόλιος, ούτε πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης».

«Πρόεδρος στην ΕΟΚ ήταν ο κ. Βασιλακόπουλος και πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Σημαίνει ότι ήταν εμπλεκόμενοι; Όχι. Σημαίνει ότι υπήρχε ένα κύκλωμα στο μπάσκετ που έστηνε αγώνες πολλά χρόνια», πρόσθεσε.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η κυβέρνηση έφτιαξε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έπιασαν τη φοροδιαφυγή». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην υπόθεση «Χωριάτικο» λέγοντας ότι «ο κ. Γιαννακόπουλος πιάστηκε επί Μητσοτάκη, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Pizza Fan».

«Άρα, ο Μητσοτάκης είναι ο διεφθαρμένος που πιάνει τους διεφθαρμένους. Μα πώς ένας διεφθαρμένος είναι αυτός που πιάνει τους διεφθαρμένους; Δηλαδή κάπου θα χάσουμε και τη λογική μας», δήλωσε και έπειτα συμπλήρωσε:

«Απατεώνες πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Και φοροδιαφυγή πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Και στησίματα υπάρχουν και γενικώς κάθε είδους διαφθορά, γιατί είναι σύμφυτη της ανθρώπινης φύσης. Άλλοτε τα κράτη μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα και το πράγμα μαζεύεται. Άλλοτε τα κράτη γίνονται χαοτικά και δεν μπορούν. Το κράτος που φτιάξαμε εμείς σε αυτήν την οκταετία αποδεικνύεται εν τοις πράγμασι ότι πλέον βάζει τάξη, γιατί αλλιώς δεν θα τους πιάναμε».

Για το σύνθημα της ΟΝΝΕΔ: Είναι ιστορικό σύνθημα – Γιατί δεν λένε για την Κωνσταντοπούλου;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο βίντεο όπου καταγράφεται να φωνάζει συνθήματα για τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ιστορικά συνθήματα της παράταξης.

«Το σύνθημα γεννήθηκε επειδή όταν μπαίναμε στα αμφιθέατρα, οι Αριστεροί φωνάζανε. Εμείς με το σύνθημα, λέμε ότι δεν σας φοβόμαστε, μπαίνουμε και κερδίζουμε τις εκλογές. Είναι πολύ εμψυχωτικό», εξήγησε.

Ο ίδιος μίλησε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι «εκείνη χόρευε και φώναζε με μια πανεπιστημιακή μαντίλα, το οποίο είναι δικαίωμά της. Ωστόσο, η ερώτηση είναι: Γιατί ενοχλεί ο Γεωργιάδης και δεν ενοχλεί η Κωνσταντοπούλου; Η απάντηση είναι γιατί είστε υποκριτές».

Στη συνέχεια είπε ότι το μήνυμά του στους Νεοδημοκράτες είναι: Μην υποχωρείτε, μη σκύβετε, μη τους φοβάστε. Δεν δίνουμε εξετάσεις στην Αριστερά».

«Χυδαίοι όσοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό του Γεραπετρίτη»

Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, τονίζοντας ότι «είναι χυδαίοι αυτοί που αμφισβητούν τον πατριωτισμό του».

«Όπως απεδείχθη στο θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου, από όσα έγιναν μετά, είχε δουλέψει πάρα πολύ», πρόσθεσε.

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