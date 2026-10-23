«Δεν υπάρχει χειρότερη κοινοβουλευτική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ απ’ αυτή, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «όχι» σε αυτό. Δεν ντρέπονται στη Χαριλάου Τρικούπη;», είπε ο υπουργός Υγείας.

Ευθεία επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε οΆδωνις Γεωργιάδης για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για τον περιορισμό πρόσβασης των ανηλίκων στα social media. Ο υπουργός Υγείας τόνισε πως ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης «αφήνει τα παιδιά μας απροστάτευτα» επειδή «έχει κόμπλεξ με τον Μητσοτάκη».

«Είναι ένας πολύ αυστηρός νόμους και είναι κάτι που όσοι είμαστε γονείς ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι για τα παιδιά μας. Αντί αυτό να αποτελέσει μια ευκαιρία για τη Βουλή και οι 300 βουλευτές να στείλουμε ένα μήνυμα στη Meta, στην TikTok και σε όλες τις άλλες εταιρείες ότι «παιδιά, εμείς δεν παίζουμε στη χώρα αυτή, θα έχουμε τα παιδιά μας βορά σε σας», έρχονται όλα τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως και ψηφίζουν «όχι». Και καλά το ΚΚΕ ψηφίζει σε όλα «όχι». Το ΠΑΣΟΚ που θέλει να κυβερνήσει; Το ΠΑΣΟΚ άφησε τα παιδιά μας απροστάτευτα και έπαιξε το παιχνίδι του Facebook και του Ζούκερμπεργκ», δήλωσε στο Action24 o Άδωνις Γεωργιάδης και συνέχισε:

«O Ανδρουλάκης που πολεμάει υποτίθεται τον καπιταλισμό και είναι σοσιαλιστής; Ντράπηκε και η ντροπή, δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτά είναι κοροϊδίες. Για να μην φανεί ότι στηρίζουν μια πρωτοβουλία του Μητσοτάκη επειδή έχει κόμπλεξ ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη, αφήνει τα παιδιά των Ελλήνων απροστάτευτα. Αίσχος. Δεν υπάρχει χειρότερη κοινοβουλευτική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ απ’ αυτή, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «όχι» σε αυτό και δεν ντρέπονται στη Χαριλάου Τρικούπη;» συνέχισε ο υπουργός Υγείας σε υψηλούς τόνους».

Όπως εξήγησε «επειδή είμαι γονέας έχω παιδί 12 ετών και ξέρω τι αγώνα κάνουμε για να μην είναι συνέχεια στην οθόνη και αυτό είναι καθημερινή μεγάλη αγωνία, μάχη για τους γονείς με μικρά παιδιά, έρχεται και λέει ο Ανδρουλάκης «όχι, είμαι με τις πλατφόρμες»; Να αφήσουν τα παιδιά μας να καταστραφούν για να πέσει ο Μητσοτάκης;».

«Αυτά να τα βλέπει ελληνικός λαός για να καταλάβει ποιοι είναι οι αντίπαλοί μας. Μπροστά στο να πέσει ο Μητσοτάκης, χαίρονται αν η Βουλή της Ανατολικής Λιβύης ψηφίζει το μνημόνιο. Χαιρέκακα βγαίνουν στα κανάλια. Δεν τους νοιάζει τίποτα, ούτε τα παιδιά μας» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το ΠΑΣΟΚ.

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