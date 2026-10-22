«Όλοι εσείς που με την πολιτική σας, έχετε μετατρέψει κάθε πλευρά της ζωής των παιδιών σε εμπόρευμα, έχετε το θράσος να εμφανίζεστε ως υπερασπιστές της παιδικής ηλικίας.»

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών άσκησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη σχετική συζήτηση στη Βουλή. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρουσιάζει το νομοσχέδιο ως σημαντική παρέμβαση για την προστασία της νέας γενιάς, την ώρα που, όπως υποστήριξε, αφήνει ανέγγιχτους τους επιχειρηματικούς μηχανισμούς που καθορίζουν τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών. «Η απαραίτητη αποτοξίνωση της νέας γενιάς πρέπει να γίνει πρώτα από όλα από τη δική σας πολιτική, από τις δικές σας αντιλαϊκές επιλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά, κλείνοντας την ομιλία του.

Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα

Σας ακούμε όλες αυτές τις μέρες και εσάς και τον κ. Μητσοτάκη να παρουσιάζετε το σημερινό νομοσχέδιο, την απαγόρευση δηλαδή της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, ως μια μεγάλη τομή για την προστασία της νέας γενιάς. Μάλιστα ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση διαθέτει το πιο προχωρημένο πλαίσιο προστασίας. Μάλιστα!

Μόνο που εδώ υπάρχει μια αντίφαση, την οποία δεν μπορούν να κρύψουν ούτε οι βαρύγδουπες εξαγγελίες ούτε οι διάφορες επικοινωνιακές σας καμπάνιες: Όλοι εσείς που με την πολιτική σας, έχετε μετατρέψει κάθε πλευρά της ζωής των παιδιών σε εμπόρευμα, έχετε το θράσος να εμφανίζεστε ως υπερασπιστές της παιδικής ηλικίας.

Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει η ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει τον εθισμό, την έκθεση σε επικίνδυνο περιεχόμενο, τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, στην κοινωνικοποίηση, στη συγκρότηση της προσωπικότητας των παιδιών, την καλλιέργεια στρεβλών προτύπων, τη διαρκή σύγκριση, την πίεση για αποδοχή και επιβεβαίωση μέσα από τα «likes» και τους «followers».

Κι εμείς, ξέρετε πολύ καλά, πως ως Κόμμα, πολύ έγκαιρα αναδείξαμε όλα αυτά τα ζητήματα, όταν μάλιστα η κυρίαρχη αντίληψη παρουσίαζε τις ψηφιακές πλατφόρμες περίπου ως την κορυφαία κατάκτηση της ανθρώπινης επικοινωνίας, ως ένα απέραντο χώρο ελευθερίας και δημιουργικότητας. Κι αυτό το κάνατε και εσείς κύριοι της κυβέρνησης και εσείς κύριοι της αντιπολίτευσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η κυβέρνησή σας, όμως, κύριοι της ΝΔ, αποφεύγει να απαντήσει στο βασικό ερώτημα: Γιατί έχουν σχεδιαστεί έτσι αυτές οι πλατφόρμες; Δηλαδή, ότι πίσω από τους αλγορίθμους, βρίσκονται τεράστιοι επιχειρηματικοί όμιλοι, που ανταγωνίζονται για το ποιος θα αποσπάσει περισσότερο χρόνο, περισσότερη προσοχή, περισσότερα προσωπικά δεδομένα. Βρίσκονται επιχειρηματικοί κολοσσοί που μετατρέπουν ακόμα και την ανασφάλεια του εφήβου σε εμπορική ευκαιρία.

Δεν πρόκειται, λοιπόν, για κάποια κακή χρήση μιας δήθεν ουδέτερης τεχνολογίας. Πρόκειται για την αξιοποίηση τεράστιων επιστημονικών, τεχνολογικών δυνατοτήτων με αποκλειστικό κριτήριο την καπιταλιστική κερδοφορία ορισμένων.

Και εδώ αποκαλύπτεται το μεγάλο αδιέξοδο της πολιτικής σας. Από τη μια, αναγνωρίζετε ορισμένους κινδύνους -πώς θα μπορούσατε άλλωστε, πλέον, να μην το κάνετε; Και από την άλλη αφήνετε ανέγγιχτο τον μηχανισμό που τους παράγει, την αιτία που τους γεννά, αναθέτοντας μάλιστα στις ίδιες τις πλατφόρμες κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή των περιορισμών.

Αλήθεια, κ. Σκέρτσο, τι μας λέτε; Τι μας είπατε πριν από λίγο; Ότι θα επιβάλλετε πρόστιμα σ' αυτούς τους τεράστιους επιχειρηματικούς κολοσσούς, ύψους έως και 6% του τζίρου τους και θα τους συνετίσετε;

Γελάν από τώρα μαζί σας και το ξέρετε.. Τη δίκη Ζούκερμπεργκ την παρακολουθήσατε όλοι φαντάζομαι το καλοκαίρι; Την παρακολουθήσατε. Μάλλον; Δεν ξέρω.. Η υπόθεση κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, με ένα ποσό που μπροστά στα αμύθητα κέρδη της Meta μοιάζει με ψίχουλα! Και το κυριότερο; Ο μηχανισμός που παράγει αυτά τα κέρδη παραμένει στη θέση του.

Τι μας λέτε δηλαδή; Μας ζητάτε να πιστέψουμε ότι αυτοί που έχουν κάνει την εξάρτηση των παιδιών πηγή αμύθητων κερδών θα μετατραπούν, υπό την απειλή ενός γελοίου προστίμου, σε προστάτες τους; Τέτοια κοροϊδία! Είναι σαν να αναθέτεις στον λύκο να φυλάει τα πρόβατα.

Και βέβαια, δεν μπορεί να περνά απαρατήρητο ότι, στο όνομα της δήθεν προστασίας των ανηλίκων, ανοίγουν και σοβαρά ζητήματα για τη συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων και την επέκταση της ψηφιακής επιτήρησης. Η επαλήθευση της ηλικίας, οι μηχανισμοί ταυτοποίησης, η διασύνδεση ψηφιακών υπηρεσιών δεν αποτελούν κάποιες αθώες τεχνικές λεπτομέρειες.

Ανάλογα με τον τρόπο που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται μπορούν να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες καταγραφής και παρακολούθησης της δραστηριότητας των χρηστών. Και όλα αυτά βέβαια καθόλου τυχαία δεν είναι.

Σε μια περίοδο που οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, που κλιμακώνεται η πολεμική προετοιμασία και ενισχύεται το νομοθετικό και τεχνολογικό οπλοστάσιο παρακολούθησης και καταστολής, κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοιες εξελίξεις ως δήθεν αθώες τεχνικές ρυθμίσεις. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά, εξίσου αποκαλυπτική. Σας ακούμε όλο αυτό το διάστημα, κύριοι της κυβέρνησης, να μιλάτε για την ανάγκη τα παιδιά να απομακρυνθούν από τις οθόνες. Ποιος θα διαφωνήσει σε αυτό; Δε μας λέτε, όμως, τι τους προσφέρετε στη θέση τους.

Όταν οι γονείς τους εργάζονται ατελείωτες ώρες, όταν ο αθλητισμός και ο πολιτισμός κοστίζουν και μάλιστα πάρα πολύ ακριβά, όταν λείπουν οι δημόσιοι χώροι δημιουργικής απασχόλησης, όταν ακόμα και μια απλή οικογενειακή έξοδος γίνεται απρόσιτη πλέον πολυτέλεια, τότε η οθόνη καταλήγει πολλές φορές να υποκαθιστά όσα στερεί αυτή η κοινωνία από τα παιδιά. Δεν μπορείτε να στερείτε από τη νέα γενιά τον πραγματικό κόσμο και μετά να έρχεστε και να την κατηγορείτε, επειδή καταφεύγει στον ψεύτικο, στον ψηφιακό κόσμο! Και την ίδια στιγμή, πείτε μας, τι πρότυπα ακριβώς προβάλλετε στη νέα γενιά; Τον ατομισμό, τον ανταγωνισμό, τη λογική «ο θάνατός σου, η ζωή μου», την αποδοχή της ανασφάλειας, την προσαρμογή σε έναν κόσμο όπου για τις ανάγκες των πολλών «δεν υπάρχουν λεφτά», αλλά για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, για ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς περισσεύουν δισεκατομμύρια. Φτάνετε μάλιστα να παρουσιάζετε ως αυτονόητη ακόμα και την προετοιμασία της νέας γενιάς να συνηθίσει την «κουλτούρα των φέρετρων», την προοπτική δηλαδή να θυσιαστεί για συμφέροντα ξένα προς τον λαό μας.

Αλήθεια, πόση υποκρισία χωράει σε μια κυβερνητική καμπάνια για τη δήθεν προστασία των παιδιών, όταν η ίδια η κυβέρνηση που την προβάλλει εφαρμόζει κατά γράμμα την πολιτική της ΕΕ, που υπονομεύει το δικαίωμα στη μόρφωση, την υγεία, τον ελεύθερο χρόνο, σε ένα μέλλον χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους; Υποτίθεται ότι ανησυχείτε για το τι βλέπουν τα παιδιά μας στην οθόνη τους, αλλά όχι για τον κόσμο που τους ετοιμάζεται έξω από αυτήν. Όμως, οι νέοι άνθρωποι δεν είναι παθητικοί θεατές. Το αποδεικνύουν, άλλωστε, οι χθεσινές μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των μαθητών, των φοιτητών, των εκπαιδευτικών στη χώρα μας. Οι κινητοποιήσεις της νεολαίας στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, που τόσο κόπο κάνατε για να τις αμαυρώσετε, δείχνοντας ξανά και ξανά εκείνες τις εικόνες με το πλιάτσικο, κρύβοντας, όμως, τις εικόνες με τις εκατοντάδες χιλιάδες νέων της Γαλλίας, που διαδηλώνουν χέρι - χέρι, τραγουδώντας.

Η αγωνιστική σκυτάλη πέρασε και στην Ελλάδα. Κι αυτό που έζησε, που ένιωσε όλη η Ελλάδα χτες ήταν πραγματικός ξεσηκωμός. Το κέντρο της Αθήνας, αλλά και όλες οι μεγάλες πόλεις πλημμύρισαν από δεκάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς. Με τα συνθήματα τους, τα τραγούδια τους, τα χαμόγελα τους και κυρίως με την αισιοδοξία και το πείσμα τους. Ναι, το πείσμα τους που έκανε σκόνη την κυβερνητική προπαγάνδα όλων των προηγούμενων ημερών και το κλίμα τρομοκρατίας που προσπαθήσατε να στήσετε για να αποτρέψετε μια μαζική συμμετοχή. Και τελικά σας γύρισε μπούμερανγκ. Γιατί οι εικόνες που είδαμε χτες δεν ήταν ούτε εικόνες χάους, ούτε εικόνες καταστροφής, ούτε φυσικά εικόνες πλιάτσικου. Ήταν εικόνες μαζικού αγωνιστικού ξεσηκωμού της νεολαίας για να αποτραπεί το χάος και η καταστροφή που εσείς με την πολιτική σας επιφέρετε στη ζωή της. Κι αν η αγωνιστική σκυτάλη περνάει από την Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, άλλες χώρες και στην Ελλάδα, είναι γιατί παντού, σε όλες τις χώρες, δυναμώνει η λαϊκή δυσαρέσκεια και ανησυχία, εξαιτίας της πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου και της πολεμικής προετοιμασίας στην ίδια την ΕΕ, την οποία όλοι σας βέβαια προσκυνάτε από την κυβέρνηση της ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ μέχρι το κόμμα Τσίπρα και άλλους.

Η αγωνιστική σκυτάλη περνάει και στην Ελλάδα, γιατί και στη χώρα μας μεγαλώνει ο εργατικός, ο λαϊκός αναβρασμός. Το δείχνει η δυναμική που αποκτά η μεγάλη διεθνιστική κινητοποίηση σε περισσότερα από 100 λιμάνια σε όλο τον κόσμο ενάντια στον πόλεμο και σε εκατοντάδες άλλους χώρους δουλειάς, στις 30 Οκτώβρη. Το δείχνουν οι αγωνιστικές διαθέσεις εργαζομένων και σωματείων, που προσπερνούν συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες και συμπαρατάσσονται στο μεγάλο πανελλαδικό απεργιακό μέτωπο της 25ης Νοεμβρίου. Το δείχνουν οι πολλές κλαδικές και άλλες κινητοποιήσεις που οργανώνονται για την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς, τη φορολογία, την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με αυξήσεις, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, τη διεκδίκηση της προστασίας από πλειστηριασμούς της λαϊκής στέγης. Χτες μάλιστα διαδήλωσαν μαζικά και οι νοσοκομειακοί γιατροί απαιτώντας δημόσια και δωρεάν υγεία, αυξήσεις σε μισθούς, προσλήψεις στα νοσοκομεία κόντρα φυσικά στην πολιτική της εμπορευματοποίησης που προωθεί ο υπουργός “εμπορίου της υγείας”, που βρίσκεται εδώ σήμερα στα υπουργικά έδρανα.

Διαδήλωσαν όμως και οι χιλιάδες απόμαχοι της δουλειάς, συνταξιούχοι, οι οποίοι μαζικά απορρίπτουν το παραμύθι σας ότι δήθεν “διορθώνετε τις αδικίες” σε βάρος τους. Αφήστε τα παραμύθια σας λέμε και δώστε τώρα στους συνταξιούχους όσα έχουν ανάγκη για να ζουν με αξιοπρέπεια. Πρώτα απ’ όλα την 13η και 14η σύνταξη που τους κλέψατε.

Μεγαλώνει η λαϊκή δυσαρέσκεια, γιατί ο χειμώνας, κύριοι της κυβέρνησης, εξαιτίας της ενεργειακής και γενικότερης ακρίβειας, δεν θα είναι δύσκολος για όλους. Οι πολλοί θα υποφέρουν και κάποιοι λίγοι πάλι θα θησαυρίζουν. Την ίδια ώρα που τα επιτελεία της ΕΕ με κυνισμό λένε στους εργαζόμενους να διαλέξουν αν θα μετακινηθούν ή θα ζεσταθούν, οι ενεργειακοί όμιλοι έχουν αυξήσει τα κέρδη τους από 200% ως 400%. Η λαϊκή δυσαρέσκεια μεγαλώνει, γιατί την ίδια ώρα που εσείς αναμασάτε τα περί “Ελλάδας δύναμη σταθερότητας”, η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής σε όλα τα μέτωπα έχει πλέον απογειωθεί. Καθημερινά είναι πλέον τα πολεμικά διαγγέλματα των υπουργών σας που κάνουν ότι μπορούν για να εμπεδωθεί “η κουλτούρα των φερέτρων”, μιλούν ανοιχτά για “πραγματική εμπλοκή σε ένα μελλοντικό πεδίο μάχης”.

Αυτή ακριβώς, η πολιτική της εμπλοκής στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ξεμπροστιάστηκε με την τελευταία αρνητική εξέλιξη έγκρισης του απαράδεκτου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Ανατολικής Λιβύης. Αυτές είναι -και με βάση το γνωστό κυβερνητικό σας αφήγημα- οι δήθεν “ισχυρές συμμαχίες” σας, που θα προστατεύσουν τάχα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Για άλλη μια φορά η πολιτική σας κατέρρευσε με πάταγο.

Τελικά, κύριοι της κυβέρνησης, τα “σούρτα φέρτα” των υπουργών σας στη Λιβύη, τα “κονέ” με τα καθεστώτα τόσο της Βεγγάζης, όσο και της Τρίπολης, φαίνεται πως δεν πήγαν και πολύ καλά. Ή σας «δούλευαν» ή εσείς «δουλεύατε τον ελληνικό λαό με αυτά που δηλώνατε μετά από κάθε επίσκεψή σας εκεί. Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται να ταράξει ακόμα περισσότερο τα «ήρεμα νερά» που επικαλείστε ότι επικρατούν στις σχέσεις με την Τουρκία, σε συνθήκες που οξύνονται όλοι οι ανταγωνισμοί και οι πόλεμοι παντού και στην Ανατολική Μεσόγειο, στους οποίους βέβαια εμπλέκονται μέχρι τα μπούνια και η ελληνική και η τουρκική αστική τάξη. Να είστε, λοιπόν, σίγουροι ότι αυτή η λαϊκή δυσαρέσκεια και ανησυχία θα βρει διέξοδο στη συλλογική οργάνωση και πάλη μέσα από εργατικά σωματεία, μέσα από συλλόγους, μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους, τις μαθητικές κοινότητες, τους μαζικούς φορείς του λαού και της νεολαίας. Κι εμείς σ’ αυτό θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Κι επειδή σας έπιασε ο πόνος για τη νέα γενιά, για να κλείσω και με το σημερινό νομοσχέδιο, όπως ξεκίνησα. Ακριβώς, εκεί, μέσα στους αγώνες, στο κίνημα, αναπτύσσονται πραγματικοί δεσμοί αλληλεγγύης, συλλογικότητας, διεκδίκησης. Εκεί η νέα γενιά ανακαλύπτει τη δύναμή της να φέρει τα πάνω-κάτω.

Και αυτή είναι μια απάντηση πολύ πιο ουσιαστική από τις διάφορες κυβερνητικές καμπάνιες περί «ψηφιακής αποτοξίνωσης». Γιατί η απαραίτητη αποτοξίνωση της νέας γενιάς πρέπει να γίνει πρώτα από όλα από τη δική σας πολιτική, από τις δικές σας αντιλαϊκές επιλογές. Γιατί η διέξοδος βρίσκεται στη δυνατότητα της νέας γενιάς να κατακτά τη γνώση, να αναπτύσσει κριτική σκέψη, να δημιουργεί, να επικοινωνεί, να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική-πολιτική ζωή, στην πάλη για την ανατροπή. Γι' αυτό η ουσιαστική προστασία των παιδιών δεν μπορεί να εξαντλείται σε ηλικιακά όρια και τεχνικούς περιορισμούς.

Ούτε βέβαια να μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση κάθε οικογένειας, που καλείται να αντιμετωπίσει μόνη αυτούς τους πανίσχυρους επιχειρηματικούς μηχανισμούς.

Απαιτεί σύγκρουση με την πολιτική που υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών μας μας. Απαιτεί, τελικά, έναν διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, όπου η επιστήμη και η τεχνολογία θα υπηρετούν πραγματικά τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα κέρδη των καπιταλιστών. Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσες ώρες περνά ένα παιδί μπροστά σε μια οθόνη. Είναι τι ζωή το περιμένει, όταν την κλείσει.

Και γι' αυτή τη ζωή, με σύγχρονα δικαιώματα, με πραγματική ελευθερία, παλεύει με συνέπεια, σταθερότητα και ευθύνη, το ΚΚΕ και η νεολαία του, η ΚΝΕ.