Το ΚΚΕ ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και καταγγέλλει την κυβέρνηση για υποκρισία γύρω από την «κάθαρση», κάνοντας λόγο για επιχειρηματικά συμφέροντα στον αθλητισμό.

Την πλήρη διερεύνηση του σοβαρού σκανδάλου που βρίσκεται υπό διερεύνηση στον χώρο του μπάσκετ ζητά το ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντάς το ακόμη ένα φαινόμενο «σήψης και μπόχας» στον αθλητισμό που λειτουργεί ως εμπόρευμα.

Όπως σημειώνεται «Στο επίκεντρο και αυτής της υπόθεσης βρίσκονται τα τεράστια κέρδη ή άλλα οφέλη, που “παίζονται”, ακόμη και για πρωταθλήματα μικρότερων κατηγοριών και ηλικιών, όπως επίσης και οι ανταγωνισμοί επιχειρηματικών συμφερόντων, που χειραγωγούν και καταστρέφουν το άθλημα, καταστρέφουν το ταλέντο και τα όνειρα νέων ανθρώπων, διαδίδουν τις σάπιες αξίες τους.»

Παράλληλα, το ΚΚΕ χαρακτηρίζει υποκριτική τη στάση της κυβέρνησης και όσων μιλούν για «κάθαρση», υποστηρίζοντας ότι την ίδια στιγμή στηρίζουν την επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό. « Από αυτή την άποψη η κυβέρνηση και όλοι όσοι μιλάνε για "κάθαρση" είναι τουλάχιστον υποκριτές, όταν την ίδια ώρα υμνούν και στηρίζουν την επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό δίνοντας “γην και ύδωρ” στους εκπροσώπους της, βαφτίζουν τον τζόγο ευεργέτη του αθλητισμού και βυθίζουν τα ερασιτεχνικά σωματεία στη φτώχεια, μοιράζοντας ψίχουλα.»

Καταλήγοντας αναφέρεται ότι «θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ με δικό της νόμο (νόμος Αυγενάκη) είχε παρέμβει στις εκλογές των αθλητικών ομοσπονδιών, στο όνομα της πάταξης της διαφθοράς που αντί να αντιμετωπίζεται, διογκώνεται, γιατί προφανώς παραμένουν οι αιτίες που την τρέφουν.»