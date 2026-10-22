Αγώνες μπάσκετ που «χαρίζονταν», κατά παραγγελία «σφυρίγματα» διαιτητών και ομάδες που ανεβοκατέβαιναν κατηγορία.

Πλούσιο φαίνεται πως ήταν το παρασκήνιο πίσω από τους «στημένους» αγώνες για τους οποίους κατηγορούνται παράγοντες του μπάσκετ, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Ευάγγελος Λιόλιος, εν ενεργεία και πρώην διαιτητές. Οι τρόποι με τους οποίους χειραγωγούνταν οι αγώνες ήταν πολλοί, όπως προκύπτει από τη δικογραφία που έχει σχηματίσει ο αθλητικός εισαγγελέας.

Η αναρρίχηση κάποιων ομάδων μπάσκετ από τις χαμηλότερες κατηγορίες, μέσα από αγώνες που ελέγχονται ως «στημένοι», μόνο τυχαία δεν ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας. Από την άλλη πλευρά, ομάδες που βρίσκονταν ψηλά στη βαθμολογία, παρά τα προγνωστικά, έμεναν τελικά στάσιμες καθώς στους κρίσιμους αγώνες σημείωναν ήττα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως μεταξύ των αγώνων που είναι στο επίκεντρο της έρευνας με εμπλοκή των κατηγορουμένων διαιτητών, είναι παιχνίδια του Προμηθέα Πατρών στην ηγεσία του οποίου βρέθηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος, στα οποία συμμετείχαν ανάμεσα σε άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ, κατά περίπτωση, τα έτη 2018, 2021, 2024, 2025 και 2026.

«Θέλω να τους διαλύσω γιατί είναι εχθροί μου…»

Μέσα από μηνύματα τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν με σαφήνεια την πρόθεσή τους να σταματήσουν την πιθανή άνοδο κάποιων ομάδων. Σε ένα από τα μηνύματα αυτά, κατηγορούμενος επιχειρηματίας αναφέρει επί λέξει: «Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χ. Θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου…».

Σε άλλο μήνυμα η κατηγορουμένη διαιτητής ζητά από τον επιχειρηματία που έχει καταγγείλει πως δωροδοκήθηκε και ο ίδιος, να φροντίσει να της κάνει κράτηση σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, το 2018, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μπορείς να κανονίσεις για μένα να πάω στο Costa Navarino;». Τελικά, η επιθυμία της υλοποιήθηκε καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε πράγματι κράτηση στο όνομά της εκείνη τη χρονιά.

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Ο ένας από τους δύο μάρτυρες που προσήλθαν αυτοβούλως για να καταθέσουν, μίλησε στον εισαγγελέα για 30 αγώνες μπάσκετ της Β΄ κατηγορίας. Ο μάρτυρας που είναι εν ενεργεία διαιτητής προσκόμισε μάλιστα και σχετικά μηνύματα, τονίζοντας πως πρόκειται για αγώνες της περιόδου 2018-2026. Ο ίδιος, όπως φέρεται να έχει πει, λάμβανε εντολές από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία, συνεργάτη του προέδρου της ΕΟΚ, για το τι θα σφυρίξει ενώ ως αντάλλαγμα δεν λάμβανε επιπλέον χρήματα καθώς η αμοιβή του ήταν να συνεχίσει να τοποθετείται σε σημαντικούς αγώνες.

Bonus ήττας!

Ο δεύτερος μάρτυρας, επιχειρηματίας και πρόεδρος ομάδας Β΄ κατηγορίας, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταθέσει πως έλαβε 50.000 ευρώ από τον τότε πρόεδρο του Προμηθέα Πατρών Ευαγγ. Λιόλιο ως οικονομική βοήθεια για να… χάσει η ομάδα του! Τα χρήματα αυτά ουδέποτε, όπως υποστήριξε, του ζητήθηκε να τα επιστρέψει. Στον επόμενο δε αγώνα, πρόσθεσε, κληρώθηκε η κατηγορούμενη διαιτητής στην οποία καταβλήθηκαν 5.000 ευρώ προκειμένου να είναι σίγουρη η νίκη της ομάδας του. Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, εμπράκτως αναγνωρίστηκε η εξυπηρέτηση που έκανε στον Ευάγγελο Λιόλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος μάρτυρας υποστήριξε επίσης ότι το 2016 έλαβε επιπλέον ποσό 100.000 ευρώ από τον Ευαγγ. Λιόλιο μέσω τρίτου προσώπου για να παραιτηθεί από την προεδρία της ομάδας του. Με την κίνηση αυτή, κατέστη εφικτή η άνοδος στην Α΄ κατηγορία του Προμηθέα Πατρών, στην οποία ήταν τότε επικεφαλής ο Ευάγγελος Λιόλιος.

Όπως όλα δείχνουν, ο κύκλος των κατηγορουμένων στην υπόθεση των «στημένων» αγώνων του μπάσκετ είναι σφόδρα πιθανό να διευρυνθεί περαιτέρω, εφόσον τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από την ανάκριση, δείξουν και άλλα πρόσωπα εμπλεκόμενα.