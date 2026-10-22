Την αναστολή των επιχορηγήσεων στην ΕΟΚ ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, προχώρησε στην αναστολή των επιχορηγήσεων στην ΕΟΚ, μετά το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι εξελίξεις για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ είναι ραγδαίες και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά της επιχορηγήσεις προς την ΕΟΚ και ζήτησε οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους στην Ομοσπονδία από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια των δυσάρεστων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης:

Α) Αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες επιχορηγήσεις προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

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Β) Ζήτησε τη διενέργεια

i) έκτακτου δημοσιονομικού/διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2024, 2025, 2026 στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

ii) οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Υπενθυμίζεται πως σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, πέραν των υπολοίπων ποινικών και πειθαρχικών συνεπειών, προβλέπονται και σαφείς οικονομικές κυρώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών φορέων, μέσω της ετήσιας κατανομής από το Υπουργείο Αθλητισμού των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων».