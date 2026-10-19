«Τις πραγματικές αιτίες αυτού του ξεσηκωμού προσπαθεί να κρύψει η προπαγάνδα τους, αλλά δεν κρύβονται», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Να περάσει η αγωνιστική σκυτάλη και στη χώρα μας», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Όταν οι εργαζόμενοι, οι νέοι βγαίνουν μαχητικά στο προσκήνιο και αγωνίζονται, διαδηλώνουν απαιτώντας όλα αυτά που τους κλέβουν, αυτό το ονομάζουν “χάος” και “καταστροφή”. Αυτά ακούμε και διαβάζουμε και στη χώρα μας τις τελευταίες μέρες με αφορμή τον λαϊκό και νεολαιίστικο ξεσηκωμό στη Γαλλία», ανέφερε αρχικά ο γ.γ. του ΚΚΕ, μιλώντας στην παρουσίαση του λευκώματος σκίτσων του «Αεροπεζοναύτη».

«Όμως, τι αποδεικνύει η Γαλλία, αλλά και οι κινητοποιήσεις στην Ισπανία, το Βέλγιο, την Ιταλία; Ότι η πολιτική υπέρ του κεφαλαίου και η πολεμική προετοιμασία της ΕΕ, την οποία προσκυνούν και εκθειάζουν όλοι τους, από τη ΝΔ και τον Μητσοτάκη, μέχρι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, μόνο ασφυξία προκαλούν στους λαούς, ανεξάρτητα από το πρόσημο της κάθε κυβέρνησης», υπογράμμισε.

«Γι’ αυτό και τις επόμενες μέρες πρέπει να γίνει ακριβώς αυτό που ξορκίζει η κυβέρνηση: να περάσει η αγωνιστική σκυτάλη και στη χώρα μας, οργανωμένα και αποφασιστικά με το ΚΚΕ βέβαια να πρωτοστατεί σε αυτή την υπόθεση. Τις πραγματικές αιτίες αυτού του ξεσηκωμού προσπαθεί να κρύψει η προπαγάνδα τους, αλλά δεν κρύβονται», πρόσθεσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Το ταξικό σκίτσο ορθώνει το ανάστημά του, ξεγυμνώνει την πραγματικότητα»

Στην ομιλία του, επεσήμανε ότι «σε αυτό το γιγαντιαίο πλέγμα χειραγώγησης, το ταξικό σκίτσο ορθώνει το ανάστημά του, ως μια συνταρακτική αποκάλυψη της αλήθειας». Το σκίτσο δεν περιγράφει απλώς την πραγματικότητα, την ξεγυμνώνει, υπογράμμισε.

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Για τον «Αεροπεζοναύτη», επεσήμανε ότι από το 2017 έχουν δημοσιευθεί περισσότερα από 550 άρθρα και 450 σκίτσα του στον Ριζοσπάστη, ενώ σημείωσε ότι με την πένα του «θαρρετά, ξηλώνει το προσωπείο της αστικής εξουσίας».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ευχήθηκε στον «Αεροπεζοναύτη» «να συνεχίσει με την πένα, το ταλέντο και τη συνείδησή του σκιτσάροντας, να ξεσκεπάζει τα γεράκια του ιμπεριαλισμού, που μακελεύουν λαούς, στους ματωμένους δρόμους της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Να συνεχίσει να καυτηριάζει την ψευδεπίγραφη “σταθερότητα” που μας ζητούν να αποδεχθούμε, την ώρα που λεηλατούν τον ιδρώτα του εργαζόμενου, καταργούν το οκτάωρο και μετατρέπουν την υγεία και την παιδεία σε πανάκριβα εμπορεύματα».