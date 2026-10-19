«Το έργο το έχουμε ξαναδεί, με την υπόθεση Λαζαρίδη, και γνωρίζουμε την κατάληξη‌», αναφέρει η ΝΙΚΗ σε ανακοίνωσή της.

Ερωτήματα σχετικά με τον διορισμό του «εθελοντή» διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλη Μπεκίρη, θέτει η ΝΙΚΗ, ζητώντας διευκρινίσεις για την ύπαρξη ΦΕΚ διορισμού και την κατοχή αναγνωρισμένου ακαδημαϊκού τίτλου.

Παράλληλα, ζητά να απαντήσει αν συγγενικό του πρόσωπο διορίστηκε στη Βουλή επί προεδρίας Κωνσταντίνου Τασούλα και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες πρόσληψης, κάνοντας λόγο για ζητήματα διαφάνειας, ισονομίας και λογοδοσίας στην κυβέρνηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΙΚΗΣ

«Το πως αντιλαμβάνονται στην κυβέρνηση τη θεσμική προσήλωση και τη λογοδοσία, τη διαφάνεια στον δημόσιο βίο και την τήρηση των κανόνων περί ισότητας των πολιτών και ισονομίας, δεν χρειαζόταν η υπόθεση Μπεκίρη για να το διαπιστώσει το πανελλήνιο.

Με τον “εθελοντή” διευθυντή του γραφείου Πρωθυπουργού να μην απαντά επί της ουσίας για την ύπαρξη ή μη ΦΕΚ του διορισμού του, αλλά να καταφεύγει σε απειλές για προσφυγή στη Δικαιοσύνη λύνεται κάθε απορία. Προκαταβολικά και αυτή που αφορά το αν είναι κάτοχος αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ακαδημαϊκού ιδρύματος. Το έργο το έχουμε ξαναδεί, με την υπόθεση Λαζαρίδη, και γνωρίζουμε την κατάληξη.

Υπάρχει, όμως, ένα ερώτημα που ως ΝΙΚΗ καλούμε τον “εθελοντή” διευθυντή του γραφείου Πρωθυπουργού να απαντήσει: Ευσταθούν οι πληροφορίες, κύριε Μπεκίρη, περί διορισμού συγγενικού προσώπου σας στη Βουλή, επί προεδρίας Κων. Τασούλα;

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Κι αν ισχύει ο διορισμός, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εξασφαλίστηκαν οι όροι αντικειμενικότητας που αφορούν στην πρόσληψη σε καθεστώς ισοπολιτείας;

Περιμένουμε την απάντηση του κ. Μπεκίρη με ενδιαφέρον, για να καταλάβουμε αν τελικά στην κυβέρνηση των αρίστων δεν βγαίνουν ωφελημένοι μόνο οι κουμπάροι αλλά και τα… αδερφοξάδερφα τους!».