Εντάξει, μετά από 7,5 χρόνια, δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα για τον τρόπο αντίληψης της «αξιοκρατίας» και της «αριστείας» από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.

Το πρώτο δείγμα γραφής είχε δοθεί με την αλλαγή του νόμου προκειμένου να τοποθετηθεί επικεφαλής της ΕΥΠ ο μη έχων τα τυπικά προσόντα – και πτυχίο - Παναγιώτης Κοντολέων. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι διέθετε κάποιο τίτλο σπουδών... μουσικής. Όλοι είδαμε πώς πήγε αυτή η επιλογή με το σκάνδαλο των υποκλοπών...

Επτάμισι χρόνια μετά λοιπόν – και μετά από δεκάδες αντίστοιχα «κρούσματα» σε όλο το εύρος και τις βαθμίδες του κρατικού μηχανισμού - αποκαλύπτεται πως ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Μπεκίρης, δηλώνει απόφοιτος Σορβόννης χωρίς όμως να το αποδεικνύει με κάποιο σχετικό έγγραφο.

Και αφού αποκαλύπτεται, ενημερωνόμαστε από το Μέγαρο Μαξίμου πως εκτελεί χρέη διευθυντή γραφείου Πρωθυπουργού ως «εθελοντής διευθυντής», μη πληρώντας τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Άρα χωρίς να έχει εκδοθεί κάποιο ΦΕΚ, χωρίς να μπορεί να πληρωθεί και χωρίς να έχει υποχρέωση να υποβάλλει πόθεν έσχες ο διευθυντής του Πρωθυπουργού!

Εδώ δεν μιλάμε απλά για αριστεία. Μιλάμε για το πρωτοφανές υβρίδιο αριστείας και εθελοντισμού.

Ν.Α.