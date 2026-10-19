«Μετά τις υποκλοπές, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο δεν χτυπά πια την πόρτα του Μαξίμου. Κάθεται στο γραφείο του πρωθυπουργού» σημειώνει η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Τέσσερα βασικά ερωτήματα για τη θέση του Μιχάλη Μπεκίρη στο γραφείο του πρωθυπουργού, θέτει εκ νέου η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Στο βίντεο που ανάρτησε στα social media, η κ. Κουφονικολάκαου διευκρινίζει πως δεν ζητά απαντήσεις από τον κ.Μπεκίρη αλλά από την κυβέρνηση.

Με το ερώτημα «Τι κρύβει τέλος πάντων το Μέγαρο Μαξίμου;» η ίδια εξηγεί πως «για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η κυβέρνηση δεν δίνει καμία απάντηση για τον κ. Μπεκίρη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθείς σήμερα, περιορίστηκε να μας παραπέμψει στην απάντηση του ίδιου του κ. Μπεκίρη και να μάς ενημερώσει για την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά. Δεν είχε, όπως ανέφερε, «τίποτα περισσότερο να πει».

»Εμείς όμως δεν ζητήσαμε απάντηση από τον κ. Μπεκίρη. Ζητήσαμε απάντηση από την κυβέρνηση. Γιατί δεν πρόκειται για ιδιωτική υπόθεση. Πρόκειται για τη λειτουργία του γραφείου του Πρωθυπουργού».

Συνεχίζει θέτοντας τα ερωτήματα του ΕΛΑΣ:

- Πώς βρέθηκε στη θέση του διευθυντή; Πού είναι το ΦΕΚ του διορισμού του;

- Τι σημαίνει ότι δήλωσή του ότι υπηρετεί ως «εθελοντής»; Ποιος φέρει τη θεσμική ευθύνη για τις πράξεις του;

- Έχει πτυχίο;

- Υποβάλλει δήλωση «πόθεν έσχες»;

Η ίδια σημειώνει στο βίντεο πως «η κυβέρνηση έχει δύο επιλογές: ή θα παρουσιάσει σήμερα το ΦΕΚ διορισμού, το πτυχίο και τη δήλωση πόθεν έσχες, ή παραδέχεται ότι στην καρδιά του πρωθυπουργικού γραφείου λειτουργεί ένα πρόσωπο εκτός κάθε θεσμικού ελέγχου. Αν είναι έτσι, μετά τις υποκλοπές, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο δεν χτυπά πια την πόρτα του Μαξίμου. Κάθεται στο γραφείο του πρωθυπουργού» και καταλήγει σημειώνοντας πως «και τότε το πρόβλημα δεν θα είναι ο κ. Μπεκίρης και ο κάθε κύριος Μπεκίρης. Είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης».