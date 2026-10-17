Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τον Μιχάλη Μπεκίρη, ο οποίος παρουσιάζεται ως διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή, θέτει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με ανακοίνωσή της που βασίζεται σε δημοσιεύματα της εφημερίδας Documento.

Η πολιτική αντιπαράθεση αφορά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του κ. Μπεκίρη, τη διαδικασία με την οποία ανέλαβε τα συγκεκριμένα καθήκοντα, αλλά και την αγορά διαμερίσματος, για την οποία το δημοσίευμα αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε στην αντικειμενική του αξία.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ζητά από τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί δημόσια, υποστηρίζοντας ότι ζητήματα που αφορούν πρόσωπα με θεσμικό ρόλο στην κυβέρνηση πρέπει να διευκρινίζονται με διαφάνεια.

Αναλυτικά:

«Θα απαντήσει ο πρωθυπουργός για τον Διευθυντή του γραφείου του στη Βουλή ή θα επιβεβαιωθεί για άλλη μια φορά ότι στη ΝΔ το βαρέλι δεν έχει πάτο?;

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Ο κ. Μπεκίρης παρουσιάζεται ως διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή. Στο βιογραφικό του, όπως εντοπίζεται στο διαδίκτυο, αναφέρεται ότι σπούδασε πολιτικές επιστήμες στη Γαλλία.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Documento ωστόσο πτυχίο δεν υπάρχει και για τον διορισμό του δεν έχει εκδοθεί ΦΕΚ, όπως προβλέπεται. Όταν η εφημερίδα τον ρώτησε σχετικά, ο ίδιος απάντησε ότι δεν είναι διευθυντής αλλά «εθελοντής» στη θέση του διευθυντή (!). Για το πτυχίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είπε λέξη.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, το ίδιο μέσο είχε αποκαλύψει ότι ο κ. Μπεκίρης αγόρασε διαμέρισμα 141 τ.μ. «δίπλα στο κύμα» στην αντικειμενική του αξία. Με όρους αγοράς, δηλαδή, κοψοχρονιά.

Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει πως δεν άκουσε. Οφείλει να απαντήσει αμέσως στους πολίτες τα εξής:

- Ο άνθρωπος που έχει δίπλα του σε θέση με θεσμικό βάρος έχει πτυχίο ή όχι;

- Γιατί δεν διορίστηκε με τις νόμιμες διαδικασίες; Τι σημαίνει στην πράξη, διοικητικά και οικονομικά, ότι υπηρετεί ως «εθελοντής»;

- Αμείβεται από κάπου; Με ποια ιδιότητα συμμετέχει στη λειτουργία του γραφείου;

- Υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης "πόθεν έσχες";

- Πώς βρέθηκε πολυτελές ακίνητο σε τιμή αντικειμενικής, τη στιγμή που ένα νέο ζευγάρι δεν βρίσκει ούτε δυάρι να νοικιάσει;

- Και τέλος, μήπως τελικά η κυβέρνηση έχει λύσει το στεγαστικό, αλλά μόνο για όσα στελέχη της πέφτουν πάνω σε «μοναδικές ευκαιρίες»;

Αν υπάρχουν απαντήσεις, θα δοθούν εύκολα. Διαφορετικά επιβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά ότι στην περίπτωση της ΝΔ το βαρέλι δυστυχώς δεν έχει πάτο...».