Ποιοι έδωσαν το «παρών».

Με μαζική συμμετοχή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας από διαφορετικές γενιές πραγματοποιήθηκε στο Glasshouse, στο Γουδί, η εκδήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και αντιπροέδρου της ΝΔ, Κωστή Χατζηδάκη, για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η κινητοποίηση της κομματικής βάσης ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2027, με τον ίδιο να καλεί τα στελέχη της νεολαίας να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην επόμενη πολιτική μάχη.

«Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από τότε που ιδρύθηκε ήταν πάντα ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό. Θέλουμε να είμαστε ένα πλατύ κόμμα, πολυσυλλεκτικό κόμμα, ισχυρό κόμμα. Αλλά ο πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντοτε εμείς. Οι ΟΝΝΕΔίτες και οι ΟΝΝΕΔίτισσες, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τη στήριξαν και θα τη στηρίζουν. Γι’ αυτό σας λέω: Πάρτε στην πλάτη σας την επόμενη εκλογική μάχη».

Ο Κωστής Χατζηδάκης συνέδεσε τον ανοιχτό και πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας με τη διαχρονική προσφορά των ανθρώπων της. Υπογράμμισε τον ρόλο των στελεχών που προέρχονται από την ΟΝΝΕΔ και τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και τους κάλεσε να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια της παράταξης ενόψει των εκλογών του 2027.

Αναφερόμενος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση υπογράμμισε ότι σε αυτήν θα κριθεί η πορεία της Ελλάδας. Όπως σημείωσε, το διακύβευμα είναι αν θα διατηρηθούν οι επιτυχίες των τελευταίων επτά ετών και αν η χώρα θα συνεχίσει την πορεία της προς την Ελλάδα του 2030, μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή Ελλάδα που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της νεότερης γενιάς.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν στελέχη που αισθάνονται πως η προσφορά τους δεν έχει τιμηθεί όσο θα έπρεπε. «Ξέρω ότι μπορεί να υπάρχουν γκρίνιες, παράπονα, συναγωνιστές μας που αισθάνονται ότι η παράταξη δεν τους έχει φερθεί πάντοτε σωστά και δεν τους έχει τιμήσει ανάλογα με την αξία τους», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Σε πολλές περιπτώσεις τα παράπονα αυτά είναι σωστά και είμαστε εδώ όλοι μας για να τα δούμε και να διορθώσουμε λάθη όπου αυτά έχουν γίνει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ΟΝΝΕΔ είναι «υπόθεση καρδιάς», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης και αναφέρθηκε στις αναμνήσεις, στα όνειρα και στις ιδεολογικές μάχες που συνδέουν διαφορετικές γενιές της οργάνωσης και ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη συνάντηση, από τα ιδρυτικά στελέχη έως τους σημερινούς ΟΝΝΕΔίτες.

Ο ίδιος, έχοντας διατελέσει γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, αναφέρθηκε σε περιστατικά από τη διαδρομή του στη φοιτητική οργάνωση. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι όταν μπήκε στο πανεπιστήμιο η ΔΑΠ συγκέντρωνε 18%, ενώ όταν αποφοίτησε είχε φτάσει στο 40%.

«Πιστεύω πάρα πολύ σε μια πολιτική με αποτέλεσμα. Αλλά δεν φτάνει να είσαι αποτελεσματικός. Πρέπει να έχεις φλόγα στην καρδιά σου», τόνισε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κωστής Χατζηδάκης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εμπειρία των παλαιότερων στελεχών και η συμμετοχή της νεότερης γενιάς μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην επόμενη προσπάθεια της παράταξης: «Μαζί θα κερδίσουμε».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν:

Οι διατελέσαντες πρόεδροι της ΟΝΝΕΔ:

Βασίλης Μιχαλολιάκος, Γιάννης Κουλιζάκος, Πάνος Σιδέρης, Δημήτρης Μαραβέλιας, Γιάννης Οικονόμου (βουλευτής), Χρήστος Κουρούσης, Γιώργος Παπανικολάου (δήμαρχος Γλυφάδας), Βασίλης Γεωργιάδης, Κώστας Δέρβος, και Παύλος Μαρινάκης (υφυπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος).

Και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου.

Ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι πρώην Γραμματείς, Γιώργος Στεργίου, Ανδρέας Λυκουρέντζος, Μανώλης Κεφαλογιάννης (ευρωβουλευτής), Λευτέρης Αυγενάκης (βουλευτής), Μαρία Συρεγγέλα (βουλευτής), Κώστας Σκρέκας (βουλευτής).

Μέλη της κυβέρνησης:

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Λαμπρόπουλος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Οι βουλευτές:

Χριστίνα Αλεξοπούλου, Γιώργος Βρεττάκος, Τάσος Δημοσχάκης, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Σταύρος Κελέτσης, Βαγγέλης Λιάκος, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Θανάσης Παπαθανάσης, Ζωή Ράπτη.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Οι Δήμαρχοι:

Παπάγου- Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας, Φιλαδέλφειας Γιάννης Τομπούλογλου, Βριλησσίων Γιάννης Πισσιμίσης, Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.

Ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

O Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος.

Οι Γενικοί Γραμματείς:

Εύη Δραμαλιώτη, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, Βασίλης Σιαδημας, Παυλίνα Καρασιώτου, Κατερίνα Οικονόμου, Αργυρώ Ζέρβα, Μανώλης Γραφάκος, Στάθης Σταθόπουλος, Σπύρος Σταθούλης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής, Αθανάσιος Μπαλέρμπας, Δημήτρης Κάρναβος, Χαράλαμπος Μυγδάλης, Πέτρος Καμπούρης.

Ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Σμυρλής. Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Νίκος Παπουτσής. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Ο Πρόεδρος ΔΕΕΠ βορείου τομέα, Γιάννης Μανιάτης. Ο Πρόεδρος ΔΕΕΠ Νοτίου Τομέα, Μίλτος Μπαντής.

Επιπλέον, το «παρών» έδωσαν:

Ο πρώην Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης.

Ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Ο πρώην Δήμαρχος Κηφισιάς, Νίκος Χιωτάκης και ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζώμπος.

Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.

Ο Διοικητής ου ΟΠΕΚΑ, Επαμεινώνδας Ατσαβές.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, Χάρης Λαμπρόπουλος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Θανάσης Κοτταράς.