Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της προσωπικής διαφοράς για 506.786 συνταξιούχους, με αφορμή σημερινό άρθρο του Ελεύθερου Τύπου, με τον Κώστα Τσουκαλά να σημειώνει ότι η κυβέρνηση «έταξε ισότιμες αυξήσεις και πλήρη κατάργηση προσωπικής διαφοράς και τελικά διατηρεί μέρος των συνεπειών της από την πίσω πόρτα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και την καλεί «να διορθώσει άμεσα την εσκεμμένη αστοχία με την οποία προσπάθησε να εξαπατήσει ακόμα μια φορά τους συνταξιούχους.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Τσουκαλά:

«Ο “Ελεύθερος Τύπος” με σημερινό άρθρο του έγκριτου δημοσιογράφου Κώστα Κατίκου επιβεβαιώνει με απόλυτο τρόπο πως “για τους υπόλοιπους 506.786 συνταξιούχους που έχουν μεγαλύτερη προσωπική διαφορά (πάνω από τα 50 ευρώ) οι αυξήσεις θα δοθούν στο ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. Η προσωπική διαφορά εξαιρείται, θα υπολογιστεί από την αύξηση όπως εξαιρείται και από οποιονδήποτε συμψηφισμό”.

Άρα, οι αυξήσεις δεν αφορούν το τμήμα της προσωπικής διαφοράς. Αν η κυβέρνηση εννοούσε ότι καταργεί την προσωπική διαφορά, θα θεωρούσε πως το σύνολο της καταβαλλόμενης παροχής αποτελεί σύνταξη και θα υπολόγιζε την αύξηση στο σύνολο της.

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Αντί γι' αυτό, “σαλαμοποιεί” την παροχή σύμφωνα με τις οδηγίες του νόμου Κατρούγκαλου και με αλχημείες πετσοκόβει τις αυξήσεις που δικαιούνται οι συνταξιούχοι.

Η κυβέρνηση μετά τη χθεσινή της απάντηση και τη σημερινή επιβεβαίωση των ισχυρισμών του ΠΑΣΟΚ από τον “Ελεύθερο Τύπο” είναι βαρύτατα εκτεθειμένη.

Έταξε ισότιμες αυξήσεις και πλήρη κατάργηση προσωπικής διαφοράς και τελικά διατηρεί μέρος των συνεπειών της από την πίσω πόρτα.

Καλούμε την κυβέρνηση να διορθώσει άμεσα την εσκεμμένη αστοχία με την οποία προσπάθησε να εξαπατήσει ακόμα μια φορά τους συνταξιούχους».