Αφορμή αποτελεί δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», σύμφωνα με το οποίο 506.586 συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά ενδέχεται να μη λάβουν ολόκληρη την προβλεπόμενη αύξηση στις συντάξεις τους.

Αμφισβητεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής την εφαρμογή της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να ζητά από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει άμεσα τη θέση της.

Αφορμή αποτελεί δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», σύμφωνα με το οποίο 506.586 συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά ενδέχεται να μη λάβουν ολόκληρη την προβλεπόμενη αύξηση στις συντάξεις τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς, η αύξηση δεν θα υπολογιστεί στο σύνολο της συνταξιοδοτικής παροχής, αλλά στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση της προσωπικής διαφοράς. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν την αύξηση του 2,8% στο σύνολο της σύνταξής τους, αλλά μικρότερη.

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη θέση της

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, υποστηρίζοντας ότι με τον συγκεκριμένο χειρισμό ενδέχεται να διατηρηθούν διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων ως προς τις αυξήσεις που θα λάβουν.

«Η δημιουργία συνταξιούχων πολλών ταχυτήτων παραβιάζει την αρχή της ισότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κριτική για τον νόμο Κατρούγκαλου

Παράλληλα, ο Κώστας Τσουκαλάς ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην προσωπική διαφορά, υποστηρίζοντας ότι, ενώ είχε δεσμευτεί για την κατάργησή της, στην πράξη επιχειρείται η διατήρησή της για μέρος των συνταξιούχων.

«Η εμμονή της κυβέρνησης στην υπεράσπιση του νόμου Κατρούγκαλου είναι πραγματικά ανεξήγητη», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αλλά τελικά «επιχειρούν τη μερική διατήρησή της από την πίσω πόρτα».