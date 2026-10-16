Οι άγνωστοι «Χ» έχουν εντοπιστεί κυρίως στις εκλογικές επιπτώσεις από τη νέα ενεργειακή κρίση και στις «γαλάζιες» διαρροές προς το κόμμα Σαμαρά.

Με «μπούσουλα» τις δημοσκοπήσεις η κυβέρνηση προσπαθεί να λύσει - υπέρ της - την εξίσωση των εκλογών. Οι άγνωστοι «Χ» έχουν εντοπιστεί κυρίως στις εκλογικές επιπτώσεις από τη νέα ενεργειακή κρίση και στις «γαλάζιες» διαρροές προς το κόμμα Σαμαρά.

Η δύσκολη εκλογική εξίσωση

Η Ν.Δ. έχει στοχεύσει στη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων και κάνει ασκήσεις επί χάρτου. Πόσους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της πρέπει να ξαναπάρει για να κυνηγήσει το όνειρο μιας τρίτης αυτοδυναμίας; Πόσους πρέπει να πάρει για να μην καταποντιστεί; Και με ποιο δέλεαρ…

Η άσκηση αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη.

Πρώτη αλλά υπό πίεση η Ν.Δ. σε δύο δημοσκοπήσεις

Οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας - Alco και Marc - δεν μας κάνουν σοφότερους, αφού καταλήγουν σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα.

Η έρευνα της Alco (Flash.gr) στην πρόθεση ψήφου δίνει στη Ν.Δ. ποσοστό 23,8% με τους αναποφάσιστους να ανέρχονται στο 15,7%. Με τους μισούς από αυτούς να προέρχονται από τη Ν.Δ.

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Η έρευνα της Marc (Ant1) στην πρόθεση ψήφου δίνει στη Ν.Δ. 27,5% και στην εκτίμηση 30,4%.

Στο 10-12% η δυνητική ψήφος στον Αντώνη Σαμαρά

Στο μόνο που συμφωνούν οι δύο έρευνες είναι ότι η Ν.Δ. πιέζεται, αφού έχει υποχωρήσει κατά μισή μονάδα σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις. Όπως και στο ποσοστό που μπορεί να πάρει ο Αντώνης Σαμαράς, το οποίο δυνητικά μπορεί να αγγίξει το 10-12%.

Εκλογικοί υπολογισμοί

Με βάση το 23,8% η αυτοδυναμία μοιάζει αδύνατη. Με βάση το 27,5% η αυτοδυναμία στις δεύτερες κάλπες παίζεται.

Τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη, πάντως, κάνουν υπολογισμούς με την εκτίμηση ότι η Ν.Δ. αυτή τη στιγμή κυμαίνεται μεταξύ 28-30%. Ανάλογα πόσο αισιόδοξος ή όχι είναι κανείς.

Τα «αγκάθια» των εκλογών

Σε κάθε περίπτωση τα «αγκάθια» είναι πολλά. Για παράδειγμα, θα πιάσει το δίλημμα της α΄ κάλπης για «μη ψήφο διαμαρτυρίας»; Ή θα ξεμείνει η Ν.Δ από εκλογικά καύσιμα από την πρώτη Κυριακή. Και πόσοι δυσαρεστημένοι Νεοδημοκράτες θα απενοχοποιηθούν και θα ψηφίσουν Αντώνη Σαμαρά;

Για να γράψει 30% χρειάζεται το σύνολο των αναποφάσιστων της

Αν πάρουμε το πιο συγκρατημένο σενάριο ότι η Ν.Δ. βρίσκεται στην πρόθεση ψήφου στο 23,8%, για να περάσει τον πήχη του 30% πρέπει να κατορθώσει να πάρει το σύνολο των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της που σήμερα δηλώνουν αναποφάσιστοι. Δηλαδή, να πείσει το 7,5% από το 15,7% που είναι το σύνολο των αναποφάσιστων.

Το μόνο ισχυρό δίλημμα του Κ. Μητσοτάκη η έλλειψη ισχυρού αντιπάλου

Τι πιθανότητες έχει να συμβεί αυτό; Ελάχιστες, λένε οι περισσότεροι κυβερνητικοί. Αρκετές, λένε οι πλέον αισιόδοξοι ποντάροντας στα πιεστικά διλήμματα της τελευταίας περιόδου. Που όλα καταλήγουν σε ένα συγκεκριμένο δίλημμα. Στην υπεροχή του Κ. Μητσοτάκη ελλείψει άλλου αξιόπιστου - εν δυνάμει - πρωθυπουργού. Εν μέσω μεγάλων διεθνών κρίσεων. Και είναι αλήθεια ότι οι ανταγωνιστές του Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχουν αναπτύξει τέτοια δυναμική που να δημιουργούν την πεποίθηση ότι μπορούν να φέρουν την πολιτική αλλαγή και να εγγυηθούν την πολιτική σταθερότητα.

Δίλημμα… δίκοπο μαχαίρι

Όμως, το να ποντάρει μία κυβέρνηση μόνο στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να καρπωθεί την δυσαρέσκεια είναι δίκοπο μαχαίρι. Διότι κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει την αντίδραση των ψηφοφόρων ανάμεσα στο ενδεχόμενο να ξαναψηφίσουν Ν.Δ. με… βαριά καρδιά και στο ενδεχόμενο να της γυρίσουν την πλάτη, στη λογική «στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα».

Ειδικά εάν η νέα κρίση πληθωρισμού και ακρίβειας γίνει αβάσταχτη για τους πολίτες.

Και με δεδομένο ότι, ήδη, μεγάλες κοινωνικές ομάδες δηλώνουν δυσαρεστημένες.

Οι αγρότες ξαναζεσταίνουν τα τρακτέρ

Με πρώτους τους αγρότες που αριθμούν περί τις 600.000 πρόσωπα. Οι οποίοι μαζί με τις οικογένειες τους αγγίζουν το 1 εκατ. ψήφους. Και οι οποίοι ζεσταίνουν και πάλι τα τρακτέρ τους για να βγουν και πάλι στους δρόμους εάν δεν πληρωθούν εντός Νοεμβρίου… Με την ΑΑΔΕ να δίνει μάχη με τον χρόνο για να καταβληθεί η προκαταβολή των επιδοτήσεων τους… Και τα στατιστικά να επιμένουν ότι θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση για δεύτερη χρονιά εξαιτίας του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δυσαρεστημένοι επαγγελματίες - μικρομεσαίοι

Ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που επίσης έμειναν δυσαρεστημένοι από τη μη κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης. Αλλά και όλοι με μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έμειναν ανικανοποίητοι από τα μέτρα της ΔΕΘ.

Αλλά και μεγάλες κοινωνικές ομάδες που μαστίζονται από το στεγαστικό πρόβλημα.

Κερασάκι η ενεργειακή κρίση

Και όλα αυτά χωρίς να μπορεί να συνυπολογιστεί ακόμη η επιβάρυνση όλων των νοικοκυριών, επιχειρήσεων και βιομηχανιών από την έκρηξη των τιμών σε πετρέλαιο και καύσιμα, που θα περάσει με ταχύτητα φωτός στις τιμές όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Και με την Ε.Ε. επί του παρόντος να «νίπτει τας χείρας της»…