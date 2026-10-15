Η -πληρωμένη- απάντηση της Όλγας Γεροβασίλη στον ΣΥΡΙΖΑ.

Εννιακομματική Βουλή θα είναι η Βουλή, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της OPINIONS για το Action24.

Ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή; Και με πόσες έδρες; Ν.Δ 122, ΕΛΑΣ 48, ΠΑΣΟΚ 37, Κ.Κ.Ε 21, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 20, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 16, ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ και ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ από 11.

Κάποια συμπεράσματα αν τα αποτελέσματα θα είναι κάπως έτσι στις εκλογές;

Μάλλον η νέα Βουλή θα γέρνει προς τα (ακρο)δεξιά, σε σχέση με το πώς ήταν από την αρχή της μεταπολίτευσης έως σήμερα.

Και πως η ΝΔ θα χάσει πάνω κατω 34 βουλευτές σε σχέση με αυτούς που έχει σήμερα. Πάνω από 50 βουλευτές από αυτούς που διαθέτει η ΝΔ στο σημερινό Κοινοβούλιο δεν θα επανεκλεγούν, αν λάβουμε υπόψη πως θα εκλεγούν τουλάχιστον και 15 νέοι βουλευτές. «Σφαγή»!

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Με πόσα κόμματα μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση

Αυτοδυναμία δεν μπορεί να υπάρξει από αυτές τις κάλπες, σύμφωνα και με την παραπάνω δημοσκόπηση.

Και μάλιστα πιθανότατα από την πρώτη κάλπη θα χρειαστούν πάνω από δυο κόμματα προκειμένου να συγκροτηθεί κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της OPINIONS κυβέρνηση με δυο κόμματα μπορεί να συγκροτηθεί μόνο με ΝΔ και ΕΛΑΣ (αδύνατον) και με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ (για τη στήλη σχεδόν αδύνατον, καθώς θεωρούμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης το εννοεί ότι δεν θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη και τη ΝΔ).

Σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαστούν μίνιμουμ τρία κόμματα για να συγκροτήσουν κυβέρνηση με κορμό τη ΝΔ.

Γι΄ αυτό και οι δεύτερες εκλογές είναι κάτι παραπάνω από βέβαιες!

«Πρωθυπουργός από το πρώτο κόμμα» δηλώνει ο Ανδρουλάκης!

Μάλλον ατύχησε ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν σε ερώτηση που του έγινε αν θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές.

«Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος» δήλωσε χαρακτηριστικά απαντώντας στο ραδιόφωνο του «Σκάι».

Αυτό προφανώς θα ισχύει και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη αν είναι πρώτο κόμμα η ΝΔ- και μην έχετε καμία αμφιβολία πως το Μαξίμου θα χρησιμοποιήσει στο μέλλον τη δήλωση αυτή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Γι΄αυτό λέμε πως ατύχησε με τη φράση του αυτή ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η απάντηση της Γεροβασίλη στον ΣΥΡΙΖΑ

Μόνο η Όλγα Γεροβασίλη απάντησε στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και το βίντεο της Κουμουνδούρου που καλούσε τους βουλευτές που έφυγαν από αυτόν το καλοκαίρι να παραδώσουν τις έδρες.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει φύγει και αυτοί που ζητούν παραιτήσεις είναι τα παιδιά του Κασσελάκη», "καρφωσε" τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου η πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής.

Ποιους «φωτογράφιζε»;

Πρώτα απ΄όλα την «τρόικα» που διοικεί σήμερα την Κουμουνδούρου.

Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου και Παύλο Πολάκη που στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις τον Στέφανο Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.