«Η Ισπανία απόψε γίνεται ένα μεγάλο πολιτικό εργαστήρι, του οποίου η σημασία ξεπερνά τα σύνορα της χώρας» αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο μήνυμα του για τις ισπανικές εκλογές.

Το δικό του μήνυμα για τις εκλογές στην Ισπανία έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αποκάλεσε τη σημερινή (29/11) αναμέτρηση ένα «πολιτικό εργαστήριο» με τεράστια σημασία για τις δημοκρατικές δυνάμεις του κόσμου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε μήνυμα στήριξης στον Πέδρο Σάντσεθ τονίζοντας ότι μία ενδεχόμενη νίκη του στις εκλογές θα είναι σημαντική και για το μέλλον της Ευρώπης και τη μάχη κατά της ακροδεξιάς.

«Ο αγώνας σας είναι και αγώνας κάθε δημοκράτη και προοδευτικού πολίτη που επιθυμεί την ειρήνη, περισσότερη δικαιοσύνη και ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα», υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στον ηγέτη των Ισπανών σοσιαλιστών.

Αναλυτικά:

«Η Ισπανία απόψε γίνεται ένα μεγάλο πολιτικό εργαστήρι, του οποίου η σημασία ξεπερνά τα σύνορα της χώρας και αφορά το μέλλον της Ευρώπης και της Δημοκρατίας. Στηρίζουμε τον Πέδρο Σάντσεθ και τους Ισπανούς σοσιαλιστές, γιατί έδειξαν έναν διαφορετικό δρόμο ελπίδας, αλληλεγγύης και ειρήνης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απέναντι στις ανισότητες, κατόρθωσαν να πετύχουν βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη και ισχυρά εργασιακά δικαιώματα.

Απέναντι στον αυταρχισμό, προέταξαν μια κοινωνία συμπερίληψης και σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Δεν δίστασαν να τα βάλουν με την παγκόσμια ολιγαρχία της τεχνολογίας, προωθώντας αυστηρούς κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας για τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Ισπανία του Σάντσεθ υπήρξε φωτεινό παράδειγμα με το ανάστημα που όρθωσε απέναντι στη σφαγή στη Γάζα. Δεν είναι τυχαίο ότι απέναντί του βρίσκονται το Λαϊκό Κόμμα, η Ακροδεξιά και οι συντηρητικές δυνάμεις που απηχούν τον τραμπισμό. Δεν ξεχνάμε ότι οι Ισπανοί Σοσιαλιστές έδειξαν την αλληλεγγύη τους στις πιο δύσκολες στιγμές της οικονομικής κρίσης που βίωσε ο ελληνικός λαός την προηγούμενη δεκαετία.

Φίλε Πέδρο, εύχομαι το PSOE και εσύ να βγείτε νικητές από αυτή τη μάχη και να παραμείνετε στο τιμόνι της χώρας.

Έχετε ακόμη πολλά να ολοκληρώσετε από όσα οραματίζεστε για τη χώρα σας και για μια ενωμένη Ευρώπη με ισχυρή φωνή στον κόσμο.

Ο αγώνας σας είναι και αγώνας κάθε δημοκράτη και προοδευτικού πολίτη που επιθυμεί την ειρήνη, περισσότερη δικαιοσύνη και ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα.

Con la fuerza de la gente».