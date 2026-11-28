«Μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός».

Την παραίτηση του από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών υπέβαλε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Σάββατο 28/11 ο Βαγγέλης Λιάκος, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο ίδιος. Η κίνηση του αυτή έρχεται με χρονοκαθυστέρηση, καθώς όταν είχαν εμφανιστεί τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία εταιρείες των αδελφών του έπαιρναν απευθείας αναθέσεις από το Δημόσιο εκείνος έλεγε πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων υποστήριξε πως «μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός. Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι ουδέποτε είχα οποιαδήποτε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μια ανήθικη και χυδαία επίθεση, που με πλήγωσε βαθιά, αλλά δεν με κάμπτει, γιατί για εμένα η τιμή, η υπόληψη, η διαφάνεια και η νομιμότητα θα υπερισχύουν πάντα».

Παράλληλα, ο Βαγγέλης Λιάκος τόνισε ότι «υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών στον Πρωθυπουργό, τον οποίο και ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε, με την ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτή η προεκλογική ανθρωποφαγία, ενώ θα συνεχίσω τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκάλυψη αυτής της σκευωρίας.

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1573421117926159&id=100057748584106&mibextid=wwXIfr&rdid=snNYLU1jApzf7JIu#}

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με στήριξαν αυτές τις μέρες και ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου, τις συμπολίτισσές μου και τους συμπολίτες μου στη Δυτική Αττική. Η πολιτική για εμένα είναι συνυφασμένη με την προσφορά και μόνο. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ».

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Βαγγέλης Λιάκος: Συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

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