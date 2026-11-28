Το περιεχόμενο της δικογραφίας περιλαμβάνει χιλιάδες έγγραφα, τα οποία μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθούν στα ανακριτικά γραφεία με τρία καρότσια σούπερ μάρκετ.

Εγκληματική οργάνωση, με συντονισμένη δράση τουλάχιστον από το 2020, φωτογραφικοί διαγωνισμοί, με σωρεία παρατυπιών, εκβιασμοί, απειλές σε ένα ράλι «κερδοσκοπίας» που απέφερε εκατομμύρια ευρώ στους φερόμενους πρωταγωνιστές της απάτης, συνθέτουν το παζλ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελίας, του προγράμματος για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» τα οποία πολλαπλασιάστηκαν ταχύτατα ανά τη χώρα, με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από τις εντεταλμένες Ευρωπαίες εισαγγελείς, η οποία βαρύνει τους τέσσερις συλληφθέντες, είναι ογκωδέσταση και αποκαλυπτική των μεθόδων της απάτης σε βάρος όχι μόνο των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά του ελληνικού Δημοσίου. Το περιεχόμενο της δικογραφίας περιλαμβάνει χιλιάδες έγγραφα, τα οποία μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθούν στα ανακριτικά γραφεία με τρία καρότσια σούπερ μάρκετ.

Το κατηγορητήριο μιλά για μία καλά στημένη απάτη, μεταξύ των εταιρειών ΤΕΧΑΝ-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ που ήταν των ίδιων επιχειρηματικών συμφερόντων, των αδελφών Μούργου, των αρμόδιων φορέων αλλά και των μέσων ενημέρωσης του εκδότη Ι. Κουρτάκη. «Στον πυρήνα του εγκληματικού σχεδίου των ανωτέρω, που εξυπηρετήθηκε ιδίως από τα μέσα ενημέρωσης των ανωτέρω εταιριών συμφερόντων Ι. Κουρτάκη, ήταν η καθιέρωση της ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ στην ελληνική αγορά, ως προμηθεύτριας εταιρίας μηχανήματος (RVM) κατασκευής της εταιρίας ENVIPCO, ειδικού σχεδιασμού (άρα μη δυνάμενου να συγκριθεί με άλλα), προορισμένου για την ελληνική αγορά, στην οποία εγκαταστάθηκαν μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ΥΜΕΓΙΕΡΑΑ τετρακόσια είκοσι δύο (422) συνολικά τέτοια μηχανήματα με ασήμαντη συμβολή στις εθνικές επιδόσεις της ανακύκλωσης, η καθιέρωση ιδιαίτερα υψηλού κόστους αγοράς για τα μηχανήματα αυτά, επιτυγχάνοντας μεγάλο οικονομικό όφελος για τους ίδιους, καθώς επίσης η καθιέρωση της ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ ως εταιρίας με εμπειρία στην διαχείριση Σ.Σ.Ε.Δ.»

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, «Οι ανωτέρω, ενεργώντας συντονισμένα, με καταμερισμό καθηκόντων, χρησιμοποιούσαν την υποδομή των εταιριών τους, (οι Μούργος Παναγιώτης, Μούργος Απόστολος και Ραβάνης Παύλος εμφανίζοντας μάλιστα τις δύο πρώτες ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, ενώ στην πραγματικότητα τελούσαν υπό κοινό έλεγχο και συνδιαχείριση και συνιστούσαν μία οικονομική μονάδα), με οργανωμένο εξ αρχής σχέδιο στην εκτέλεση του οποίου συνέπραξαν αρμόδιοι υπάλληλοι/ εκπρόσωποι των ανωτέρω αναφερόμενων Φορέων, Υπηρεσιών (η δράση ενός εκάστου εξ αυτών τελεί υπό διερεύνηση)»

«Άφεση αμαρτιών» των δύο εμπλεκόμενων εταιρειών έδωσε στενή συνεργάτης του Γιώργου Γεραπετρίτη

Θεμελιώδες συμπέρασμα, κατά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι πως οι δύο εταιρείες που είχαν το προβάδισμα και κέρδιζαν τους διαγωνισμούς για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» ήταν κοινών συμφερόντων, κάτι που προέκυψε και από τον έλεγχο της ΕΔΕΛ. Τη διαπίστωση αυτή ωστόσο της ΕΔΕΛ, όπως διατυπώθηκε στο από 15-12-2023, προσωρινό πόρισμα ελέγχου που συνέταξε, ανέλαβε να αντικρούσει το δικηγορικό γραφείο Γεραπετρίτη και συνεργατών του και συγκεκριμένα, η καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών, Γαρυφαλλιά Αθανασίου η οποία διατηρεί από κοινού με τον υπουργό Εξωτερικών, το δικηγορικό γραφείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, στην κ. Αθανασίου ανατέθηκε να γνωμοδοτήσει αν οι δύο εταιρείες είναι κοινών συμφερόντων ή ανεξάρτητες και μπορούν να παίρνουν μέρος ξεχωριστά, η κάθε μία στους διαγωνισμούς. Κι η γνωμοδότησή της; «Οι δύο εταιρείες.δεν εμφανίζουν δομική σχέση μέσω μετοχικών συνθέσεων ή διοικητικών οργάνων», τονίζει η κ. Αθανασίου.

Τι υποστηρίζει η γνωμοδότηση

Συγκεκριμένα, σημειώνεται για το θέμα αυτό στο κατηγορητήριο:

«Αναφορικά με το αν οι εταιρίες ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ και ENVIPCO είναι κοινών συμφερόντων, είναι χαρακτηριστικό ότι προς αντίκρουση της σχετικής παραδοχής, που διατυπώθηκε στο από 15-12-2023 προσωρινό πόρισμα ελέγχου της ΕΔΕΛ, προσκομίστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ στους ελεγκτές της ΕΔΕΛ η από 12-01-2024 γνωμοδότηση της καθηγήτριας της Νομικής Σχολής Αθηνών,

Γαρυφαλλιάς Αθανασίου, μέλους της εταιρίας δικηγόρων «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», η οποία διατυπώθηκε επί τη βάσει του ερωτήματος, αν οι εταιρίες ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ και ENVIPCO HELLAS ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΓΙΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΝ1Ι-Ι ΕΤΑΙΡΙΑ «θεωρούνται μεταξύ τους ανεξάρτητες εταιρίες και δύνανται να συμμετάσχουν, ως ξεχωριστοί και ανεξάρτητοι οικονομικοί φορείς, σε διεθνείς δημόσιους ανοικτούς διαγωνισμούς, που διενεργούνται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στην Ελλάδα». Όπως προκύπτει από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αντάλλαξαν την ίδια ημέρα (12-01-2024) ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής και η Γαρυφαλλιά Αθανασίου, η τελευταία είχε προσκληθεί να υποβάλει προσφορά για τη διατύπωση γνώμης όχι μόνο για το προαναφερόμενο ερώτημα αλλά για όλα τα ευρήματα, που διατυπώνονταν στην προσωρινή έκθεση ελέγχου της ΕΔΕΛ, σχετικά με «την πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης, τη ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο, τη συμμόρφωση της πράξης με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες (έρευνα αγοράς, τεχνικές προδιαγραφές), καθώς και τυχόν επαρκείς διαχειριστικές επαληθεύσεις».

Οι ευρωπαίες εισαγελείς δεν παραλείπουν να επισημαίνουν πως η ανάθεση της γνωμοδότησης στην κ. Αθανασίου έγινε σχεδόν 1,5 χρόνο «μετά την υποβολή από τους ΦΟΣΔΑ των σχετικών αιτήσεων ένταξης». Επιπλέον σημειώνεται πως «ανατέθηκε σε δικηγόρο εκτός της Υπηρεσίας η διατύπωση γνώμης για βασικά ζητήματα των χρηματοδοτούμενων πράξεων, που έπρεπε να είχαν επιλυθεί, πριν τη διατύπωση εισήγησης επί των αιτήσεων ένταξης. Τελικά, έγινε δεκτή από τη Διαχειριστική Αρχή η προσφορά της Γαρυφαλλιάς Αθανασίου για την εκπόνηση γνωμοδοτικού σημειώματος μόνο «ως προς το ζήτημα της εννοιολογικής οριοθέτησης και ερμηνείας της ανεξάρτητης επιχείρησης» αντί του ποσού των 2.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στη γνωμοδότηση, που απεστάλη στον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής, λίγες μόνο ώρες μετά την υποβολή και αποδοχή της συγκεκριμένης προσφοράς, διατυπώνεται η γνώμη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, που είχαν τεθεί υπόψη της συντάκτριας της γνωμοδότησης, «οι εταιρίες ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO.. .δεν εμφανίζουν δομική σχέση μέσω μετοχικών συνθέσεων ή διοικητικών οργάνων... η δε συμβατική τους σχέση φαίνεται να είναι διανομής των προϊόντων της ENVIPCO», η οποία, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό της γνωμοδότησης, «δεν αίρει την ανεξαρτησία του διανομέα έναντι του προμηθευτή, δεδομένου ότι ο διανομέας ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του, αναλαμβάνοντας αυξημένο επιχειρηματικό κίνδυνο>). Δεν έχει διευκρινιστεί γιατί η Διαχειριστική Αρχή επέλεξε τη δικηγόρο Γαρυφαλλιά Αθανασίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τη διατύπωση της συγκεκριμένης γνωμοδότηση της στιγμή που από τimage.jpegτο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ MYDATA προκύπτει ότι η εταιρία δικηγόρων «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχει τιμολογήσει υπηρεσίες συνολικού ύψους 259.904 ευρώ προς την εταιρία ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ (170.624 ευρώ για το 2024 και 89.280 ευρώ για το 2025), δηλαδή η ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ εμφανίζεται ως πελάτης της ανωτέρω δικηγορικής εταιρίας».

Με διαγωνισμούς που ήταν κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα των εταιρειών των αδελφών Μούργου, τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» περνούσαν στα χέρια τους, άλλοτε χωρίς την απαραίτητη γνωμοδότηση όπως όταν το 2022 έγινε δεκτή από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης, «η οποία όμως δε συνοδευόταν από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, κατά παράβαση των προβλέψεων των άρθρων 132 και 221 παρ. ΙΙ του Ν. 4412/2016».

Ένα χρόνο αργότερα, το 2023, αναφέρεται επίσης, πως «κρίθηκαν επαρκή τα δικαιολογητικά, που προσκόμισε η εταιρία ΤΕΧΑΝ (οικονομικά δεδομένα χρήσεων 2019, 2020 και 2021, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων στη θέση των Ισολογισμών), ενώ ήδη από τις 1010-20221 και μέχρι τις 27-01-2023 βρισκόταν σε αναστολή καταχώρησης από το ΓΕΜΗ, διότι δεν είχε δημοσιευμένους ισολογισμούς»

Έκπληξη και ανησυχία, όπως επισημαίνει το κατηγορητήριο, για «το εξαιρετικά υψηλό κόστος που φαινόταν δυσανάλογο με τα δεδομένα της αγοράς» είχε εκφράσει το 2022 ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα και Κύπρο, Carsten RASMUSSEN, με επιστολή, την οποία κοινοποίησε και στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτριο Σκάλκο. Ζητούσε μάλιστα να ανασταλεί η χρηματοδότηση όχι μόνο της συγκεκριμένης δράσης αλλά και των δράσεων, που περιγράφονταν στις πράξεις ένταξης των ΕΣΔΝΑ και ΕΣΔΑΚ, μέχρι να αποσαφηνιστούν με κάθε λεπτομέρεια τα συγκεκριμένα ζητήματα που έθετε. Οι ίδιοι προβληματισμοί διατυπώθηκαν και στην υπ' αριθ. 523789/24-01-2023 επιστολή του Διευθυντή της ίδιας υπηρεσίας, Nicola de Michelis, προς τον τότε Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».

Οι διαβεβαιώσεις Γεωργιάδη

Τέλος στην αμφισβήτηση των δύο εταιρειών και τις ενστάσεις που προβλήθηκαν για τα υπερκοστολογημένα «σπιτάκια ανακύκλωσης», επιχείρησε να βάλει ο Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «ακολούθησε η υπ' αριθ. 1475/10-02-2022 επιστολή του τότε Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη προς την Ευρωπαία Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Elisa Fereirra, στην οποία, μεταξύ άλλων, παρεχόταν διαβεβαίωση για την άμεση ανάθεση σε ανεξάρτητο αξιολογητή εξειδικευμένης γνωμοδότησης για την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, καθώς και τη σχέση οφέλους κόστους των επίμαχων τεχνολογιών συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. …. Τελικά, η αξιολόγηση ανατέθηκε στην εταιρεία Grant Thomton με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και χρηματοδοτήθηκε από το ίδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο πλαίσιο παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων, για το ποσό των 36.580,00 ευρώ. Η έκθεση εμπειρογνωμοσύνης της Grant Thornton κατέληξε μόνο σε θετικά ευρήματα για τη συγκεκριμένη επένδυση, πλην όμως. με την υπ' αριθ. 3170705/05-05-2023 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητήθηκε από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου να διενεργήσει έκτακτο έλεγχο, σχετικα με τη χρηματοδότηση των πολυκέντρων ανακύκλωσης από το πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Είχε προηγηθεί η υπ' αριθμ. 269236217.04.2023 σχετική επιστολη του Nicola de Michelis προς τον τότε Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημητριο Σκάλκο Η επιστολή συνοδευόταν από Παράρτημα, με αναλυτική περιγραφή των προβλημάτων, που είχε εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχέση με τις συγκεκριμένες δράσεις του Προγράμματος, και διατύπωση αντίστοιχων ερωτημάτων. Μεταξύ άλλων, αναφερόταν ότι τα πολυκέντρα ανακύκλωσης είχαν μειωμένη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα για την επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης..»

Από ….χρυσό τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»

Οι αντιρρήσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων το γεγονός πως «οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού φαινόταν να ευνοούν έναν συγκεκριμένο παραγωγό, ενώ χαρακτηριζόταν δυσανάλογο, σε σχέση με την απόδοση, το κόστος των πολυκέντρων ανακύκλωσης, καθώς από έρευνα των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε προκύψει ότι παρόμοιος εξοπλισμός μπορούσε να αγοραστεί σε τιμές μεταξύ 30.000 και 70.000 ευρώ ανά τεμάχιο, δηλαδή 5 έως ΙΟ φορές χαμηλότερα από την τιμή των 372.000, με την οποία αποκτήθηκαν από τους τρεις Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων»

Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι κατηγορηματικά: «Τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΠ ΥΜΕΓΓΕΡΑΑ πολυκέντρα όχι μόνο ήταν ακατάλληλα για την επίτευξη του στόχου της χωριστής διαλογής λοιπών, πλην αποβλήτων συσκευασιών αλλά και πολύ ακριβότερα; ίσως και εκτός των ορίων της κοινής λογικής, σε σχέση με τις τιμές, που επικρατούν στην αγορά. Το ιδιαίτερα υψηλό και συνακόλουθα μη εύλογο ύψος του προϋπολογισμού των σχετικών συμβάσεων διαμορφώθηκε, όσον αφορά τον ΕΣΔΝΑ, αποκλειστικά με βάση τις προσφορές των εταιριών ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO»

«Κόλαφος» ήταν και ο έλεγχος της ΕΔΕΛ, όπως τονίζουν οι ευρωπαίες εισαγγελείς. «Στην από 27-02-2024 έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων εκτάκτου ελέγχου της ΕΔΕΛ αποτυπώνονται διαπιστώσεις, κυρίως, σχετικά με: α) την ανεπαρκή αξιολόγηση από την ΕΥΔ του ΕΠ ΥΓΙΕΠΕΡΑΑ της πληρότητας και επιλεξιμότητας των υποβληθεισών για ένταξη πράξεων, καθώς και της αδυναμίας των πολυκέντρων ανακύκλωσης να ανταποκριθούν στη δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας υλικών, που δεν υπάγονται στη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού β) τον ατεκμηρίωτο προσδιορισμό από τους τρεις ΦΟΣΔΑ του εύλογου κόστους του εξοπλισμού, ο οποίος συνιστούσε το αντικείμενο των συμβάσεων, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και την ατεκμηρίωτη αξιολόγηση από τη Διαχειριστική Αρχή του προϋπολογισμού των πράξεων του προγράμματος, γ) την εσφαλμένη αξιολόγηση από τη Διαχειριστική Αρχή της συνεισφοράς των πολυκέντρων ανακύκλωσης στην επίτευξη των στόχων των χρηματοδοτούμενων πράξεων, δηλαδή της χωριστής συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, δ) τον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, με τρόπο που δεν διασφάλιζε την ισότιμη πρόσβαση όλων των υποψηφίων στους διαγωνισμούς, αντίθετα έθετε εμπόδια στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού»

Οι ευρωπαίες εισαγγελείς κάνουν λόγο και για εγκαίνια μονάδα των εταιρειών στην Παλλήνη όπου παρόντες ήταν ο πρωθυπουργός και υπουργοί της κυβέρνησης, αναφέροντας: «Πάντως η κοινή επιχειρηματική δράση των δύο εταιριών (ΤΕΧΑΝ και ENVIPCO) ήταν προφανώς γνωστή στους υπαλλήλους των τριών ΦΟΣΔΑ και της Διαχειριστικής Αρχής, που ενέκριναν την κατακύρωση των διαγωνισμών στην ΤΕΧΑΝ και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, καθώς είχαν λάβει μεγάλη δημοσιότητα τα εγκαίνια μονάδας της ENVIPCO και της ΤΕΧΑΝ στην Παλλήνη, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου 2019, παρουσία, μεταξύ άλλων, του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του τότε υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, του πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρι Παϊατ και του περιφερειάρχη Αττικής, Γεωργίου Πατούλη. Επιπλέον, ήταν γνωστές στους υπαλλήλους των ΦΟΣΔΑ, τουλάχιστον δε του ΕΣΔΝΑ, οι σφοδρές αντιπαραθέσεις του δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με στελέχη του ΕΣΔΝΑ, ιδιαίτερα το 2020 και μέχρι το Μάιο του 2021 , οι οποίες είχαν αποτυπωθεί και σε δελτία τύπου, με αφορμή, μεταξύ άλλων, και την προμήθεια από τον ΕΣΔΝΑ πολυκέντρων ανακύκλωσης».

Ο ρόλος Κουρτάκη

Η στενή συνεργασία του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη με τις δύο εταιρείες περιγράφεται με τις ευρωπαίες εισαγγελείς που τονίζουν:

«Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι δύο εταιρίες (ΤΕΧΑΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ) έχουν η μία την άλλη ως βασικό πελάτη και προμηθευτή και ότι αμφότερες κατευθύνουν μεγάλο ποσοστό των εξόδων τους σε εταιρίες συμφερόντων Ιωάννη Κουρτάκη, κατά το μεγαλύτερο προφανώς μέρος για έξοδα προβολής και διαφήμισης… Η συντονισμένη, ωστόσο, καταβολή τόσο μεγάλων ποσών για έξοδα προβολής και διαφήμισης και μάλιστα από εταιρίες, που η μεν πρώτη χρηματοδοτείται κυρίως από δημόσιους πόρους, μέσω των επιδοτούμενων ΟΤΑ/φορέων, ενώ η δεύτερη χρηματοδοτείται από τους παραγωγούς αποβλήτων συσκευασιών - μέλη της, καθώς και από την πρώτη εταιρία (ΤΕΧΑΝ), καταδεικνύει τη συντονισμένη δράση και κοινό έλεγχο των δύο εταιριών αλλά και την στενή συνεργασία με τον Ιωάννη Κουρτάκη, η οποία δεν εντάσσεται σε πλαίσιο πραγματικών εμπορικών συναλλαγών αλλά συνιστά μηχανισμό μεταφοράς χρημάτων προς τον τελευταίο».

«Το γεγονός ότι, τα εν λόγω δημοσιεύματα, δεν ήταν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν εκπορεύονταν από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά συνιστούσαν ενορχηστρωμένη και σφοδρή επίθεση, με σκοπό την άσκηση πιέσεων σε βάρος των υπαλλήλων του ΕΟΑΝ, του Δ/ντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού αυτού, καθώς επίσης των αρμοδίων για την εποπτεία του Οργανισμού στελεχών του ΥΓΙΕΝ, προκειμένου, κατά παράβαση των καθηκόντων τους να προχωρήσουν στην ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΉ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ Α.Ε., χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, ενδεικνύεται και από την επιθετική διατύπωση των εν λόγω δημοσιευμάτων με αναφορές σε δήθεν διαπίστωση σοβαρών ποινικών και πειθαρχικών παραπτωμάτων, από τις απαξιωτικές και προσβλητικές προσωπικές αναφορές στους αρμόδιους υπαλλήλους (και όχι μόνο στην αρμόδια υπηρεσία), με επανειλημμένη έκθεση των ονομάτων τους, στοιχεία αδιάφορα για το κοινό των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά γεγονός ιδιαίτερα επαχθές για τους εκτιθέμενους υπαλλήλους, που ανήκαν στην κατηγορία του μέσου κοινωνικού ανθρώπου, που δεν δραστηριοποιούνται στη δημόσια σφαίρα, από την επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής διάδοσης των ισχυρισμών με την χρηση συκοφαντικών/δυσφημιστικών πηχυαίων τίτλων στα πρωτοσέλιδα των εντύπων, την μη αναζήτηση της άποψης των καθού τα δημοσιεύματα, από την χρηση ψευδωνύμου από τον συντάκτη αυτών, από την επίμονη επανάληψη των προηγούμενων δημοσιευμάτων σε κάθε νεότερο».

Οι ευρωπαίες εισαγγελείς επικαλούνται μάλιστα την κατάθεση που έδωσε Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΔΔΑ) που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΓΓΣΔΑ), η οποία ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ από το 2010 έως το 2019. Στην κατάθεσή της μιλούσε για «συστηματική παρεμπόδιση των ελέγχων, που επιχειρούνταν να διενεργηθούν» ενώ σημείωνε πως «από του ελέγχους που τελικά διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι οι πραγματικές επιδόσεις του συστήματος ήταν πολύ μικρότερες από τις δηλωθείσες». Όπως εξάλλου τόνισε, «αιωρείτο μία απειλή για όσους δεν ήταν θετικοί στην ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ Α.Α.».

Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, στην υπόθεση αυτή βρίσκονταν «σημαντικοί σύμμαχοι…τόσο εντός του ΕΟΑΝ όσο και στην δημόσια σφαίρα, με τους οποίους φαίνεται ότι λειτουργούσε σε πλήρη συντονισμό».

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, «καθόλο το χρονικό διάστημα, που εκκρεμούσε το ζήτημα της ανανέωσης της έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔΑ.Α., ο φορέας αυτός ακολούθησε ιδιαίτερα επιθετικές τακτικές, εκτός των ορίων της θεμιτης προάσπισης ακόμη και των πλέον ανταγωνιστικών επιχειρηματικών συμφερόντων, πόσο μάλλον των επιδιώξεων μίας εταιρίας «μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», η οποία σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 2 ν 2939/2001) «εξυπηρετεί αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον», όπως εν προκειμένω η Α.Α.».