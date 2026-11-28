Τι ανέφερε η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), με αφορμή την παραίτηση του κ. Λιάκου, υποστηρίζοντας ότι η αποχώρησή του δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από τις πολιτικές της ευθύνες.

Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη του Αλέξη Τσίπρα επισημαίνει ότι η παραίτηση ήρθε έπειτα από δώδεκα ημέρες, ενώ ο κ. Λιάκος είχε συμμετάσχει κανονικά στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης.

Παράλληλα, αφήνει αιχμές για τη χρονική συγκυρία της αποχώρησής του, συνδέοντάς τη με τις εξελίξεις στην υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης και κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη προσπάθεια αντιπερισπασμού.

«Η παραίτησή του δεν αλλάζει τίποτα. Το σύστημα που τον “ανέθρεψε” παραμένει άθικτο», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΛ.Α.Σ., κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αρχικά αρνείται κάθε ευθύνη και στη συνέχεια προχωρά σε απομακρύνσεις προσώπων υπό το βάρος των αποκαλύψεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

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Ο κ. Λιάκος παραιτήθηκε σήμερα, έπειτα από δώδεκα ολόκληρες ημέρες που αρνούνταν πεισματικά να το κάνει - και αφού πρώτα συμμετείχε κανονικά στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης, καθισμένος δίπλα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος δεν ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του. Εκτός κι αν του τη ζήτησε κρυφά σήμερα, ως μια απέλπιδα προσπάθεια αντιπερισπασμού μπροστά στη δυσοσμία του σκανδάλου των σπιτιών ανακύκλωσης που μόλις αρχίζει να ξετυλίγεται.

Όπως και να έχει, η παραίτησή του δεν αλλάζει τίποτα. Το σύστημα που τον «ανέθρεψε» παραμένει άθικτο. Το μοτίβο τους, άλλωστε, είναι πλέον γνώριμο: στην αρχή κρύβονται και αρνούνται κάθε ευθύνη, στη συνέχεια τον επιβραβεύουν δίνοντάς του μισό υπουργείο και, στο τέλος, υπό το ασφυκτικό βάρος των αποκαλύψεων, καταφεύγουν σε μια όψιμη «ανάληψη ευθύνης» απλώς και μόνο για να διασωθεί το καθεστώς τους.

Ακόμη κι αν φεύγει ο κ. Λιάκος, η κυβέρνηση που γέννησε τους Λιάκους, τους Μπεκίρηδες, τους Κουλκουδίνες και τους Πάτσηδες παραμένει στη θέση της.

Στην κορυφή αυτού του συστήματος βρίσκεται ο κ. Μητσοτάκης. Ο αρχιερέας και αρχιτέκτονας της διαφθοράς -υπεύθυνος για τις υποκλοπές, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη συγκάλυψη στα Τέμπη, το πλιάτσικο στο Ταμείο Ανάκαμψης, τον διεθνή διασυρμό της χώρας, τις αλλεπάλληλες δημοσιονομικές διορθώσεις και την εξόντωση της κοινωνίας από την ακρίβεια- νομίζει ότι μπορεί, θυσιάζοντας ένα ακόμη πρόσωπο, να βγει ξανά αλώβητος.

Αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει. Οι παραιτήσεις τους δεν αρκούν· καλύτερα να παραιτηθούν όλοι μαζί. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής!