Το σχόλιο της ΕΛΑΣ για την έκπτωση στα λιμενικά τέλη σε δρομολόγια των Δωδεκανήσων.

«Η έκπτωση πάει στο πλοίο και ο λογαριασμός στο νησί», σχολιάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μετά την απόφαση για την έκπτωση στα λιμενικά τέλη σε δρομολόγια των Δωδεκανήσων.

Το σχόλιο αφορά δύο αποφάσεις του υπουργείου Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις οποίες έως το 2029 το «Blue Star Chios» και το «Blue Star Patmos» θα πληρώνουν τα μισά τέλη για να δένουν στα λιμάνια της Ρόδου, της Καρπάθου, της Κάσου, της Χάλκης, της Σύμης, της Τήλου και του Καστελόριζου.

«Δεν είναι χάρη σε μια εταιρεία», σημειώνει η ΕΛΑΣ, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα είναι ο κανόνας του 2002, καθώς την έκπτωση δεν την πληρώνει το κράτος, αλλά τα λιμενικά ταμεία των νησιών.

Εκτιμάται ότι το λιμενικό ταμείο της Νότιας Δωδεκανήσου θα χάσει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε τρία χρόνια, με τη εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Ποσό «σημαντικό για ένα ταμείο που φροντίζει» επτά νησιά, υπογραμμίζει η ΕΛΑΣ, τονίζοντας ότι αυτό συμβαίνει τη στιγμή που η αυτοδιοίκηση «ήδη δεν τα βγάζει πέρα».

Η ελάφρυνση στο πλοίο δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος του λιμανιού που θα το υποδεχθεί, επισημαίνει και προτείνει η διαφορά να αναπληρώνεται αυτόματα στα λιμενικά ταμεία, μέσα από τα κονδύλια που ήδη προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός για τις άγονες γραμμές. Επίσης, ζητά να επανεξεταστεί ο κανόνας του 2002, με βάση τις σημερινές ανάγκες των νησιών.

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Η ανακοίνωση του τομέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ

«Τα λιμάνια μας ανήκουν στις τοπικές κοινωνίες, δεν είναι τσιφλίκι κανενός», είπε ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, και έχει δίκιο.

Τι έγινε; Με δύο αποφάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας, το «Blue Star Chios» και το «Blue Star Patmos» της Attica θα πληρώνουν ως το 2029 τα μισά τέλη για να δένουν στα λιμάνια της Ρόδου, της Καρπάθου, της Κάσου, της Χάλκης, της Σύμης, της Τήλου και του Καστελλόριζου.

Τι είναι αυτά τα τέλη; Κάθε φορά που ένα πλοίο πιάνει λιμάνι και δένει στον μώλο, πληρώνει ένα τέλος στο λιμενικό ταμείο, κάτι σαν το πάρκινγκ που πληρώνει ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι το ποσό που βλέπει ο επιβάτης στο εισιτήριό του, το πληρώνει η εταιρεία. Με αυτά τα χρήματα, το ταμείο συντηρεί τον μώλο, ανάβει τα φώτα, καθαρίζει, πληρώνει το προσωπικό του και φτιάχνει ό,τι χαλάει η κακοκαιρία.

Ας είμαστε δίκαιοι, δεν είναι χάρη σε μια εταιρεία. Ένας κανόνας του 2002 δίνει αυτή την έκπτωση σε κάθε πλοίο που κάνει άγονη γραμμή. Το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο κανόνας, γιατί την έκπτωση δεν την πληρώνει το κράτος αλλά τα λιμενικά ταμεία των ίδιων των νησιών.

Το κράτος ήδη πληρώνει για τις άγονες γραμμές, και καλά κάνει. Μόνο για τις γραμμές αυτών των δύο πλοίων δίνει περίπου 26 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Το λιμενικό ταμείο της Νότιας Δωδεκανήσου υπολογίζεται ότι θα χάσει, με τη εφαρμογή των εν λόγω αποφάσεων, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε τρία χρόνια. Πρόκειται για ένα ένα μικρό ποσό για τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά σημαντικό για ένα ταμείο που φροντίζει επτά νησιά. Και οι αποφάσεις γράφουν ότι η έκπτωση ισχύει μόνο στα λιμάνια των νησιών. Ο Πειραιάς και το Λαύριο, απ' όπου ξεκινούν τα πλοία, δεν χάνουν από αυτές ούτε ένα ευρώ. Χάνουν η Χάλκη, η Τήλος, η Κάσος, και μαζί τους άλλα έξι λιμενικά ταμεία, από τη Σαντορίνη ως την Πάτμο. Με άλλα λόγια, η έκπτωση πάει στο πλοίο και ο λογαριασμός στο νησί.

Και αυτό συμβαίνει τη στιγμή που η αυτοδιοίκηση ήδη δεν τα βγάζει πέρα. Σύμφωνα με μελέτη της ΕΕΤΑΑ για λογαριασμό της ΚΕΔΕ, το 2025 η λειτουργία των δήμων κόστισε περίπου 5,35 δισ. ευρώ, ενώ η χρηματοδότησή τους δεν ξεπέρασε τα 2,9 δισ. Τα δημοτικά λιμενικά ταμεία είναι κομμάτι αυτής της αυτοδιοίκησης, και κάθε ευρώ που χάνουν είναι ένα ευρώ λιγότερο για το νησί.

Για τη Χάλκη ή την Τήλο, το λιμάνι είναι η μόνη πόρτα προς τον κόσμο. Από εκεί περνούν ο γιατρός, τα τρόφιμα, τα παιδιά που φεύγουν για σπουδές. Αν θέλουμε να μένουν άνθρωποι στα μικρά νησιά όλο τον χρόνο, χρειαζόμαστε και πλοίο και λιμάνι που λειτουργεί. Δεν πρέπει λοιπόν η ελάφρυνση στο πλοίο να γίνεται εις βάρος του λιμανιού που θα το υποδεχθεί.

Εμείς πιστεύουμε πως η διαφορά πρέπει να αναπληρώνεται στα λιμενικά ταμεία αυτόματα, μέσα από τα κονδύλια που ήδη προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός για τις άγονες γραμμές, ώστε το κόστος κάθε γραμμής να φαίνεται ολόκληρο και καθαρά. Θα βοηθούσε επίσης να δημοσιεύεται κάθε χρόνο πόσο κόστισε η έκπτωση σε κάθε λιμάνι, και ο κανόνας του 2002 να επανεξεταστεί με βάση τις ανάγκες των νησιών σήμερα.

Οι άγονες γραμμές είναι υπόθεση όλης της χώρας, και είναι δίκαιο το κόστος τους να το μοιραζόμαστε όλοι μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, αντί να το σηκώνουν μόνα τους τα μικρά νησιά. Αυτό εννοούμε στην ΕΛΑΣ όταν μιλάμε για Δικαίωμα Παραμονής.