O Φίλιππος Τσαλίδης είχε αποστείλει επιστολή στον τότε υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, προειδοποιώντας για την κατάσταση και τα προβλήματα ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου.

Πέθανε ο Φίλιππος Τσαλίδης, πρώην βουλευτής Ξάνθης της Ν.Δ. Ο Φίλιππος Τσαλίδης είχε αναλάβει σειρά σημαντικών θέσεων στη δημόσια διοίκηση και στον χώρο των μεταφορών, ενώ είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Μέχρι στιγμής και όπως αναφέρει το xanthinews δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, ο τότε διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Φίλιππος Τσαλίδης απέστειλε επιστολή με κοινοποίηση στον τότε υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, προειδοποιώντας για την κατάσταση και τα προβλήματα ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου.

Μάλιστα είχε καταθέσει και στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης των Τεμπών, ενώ επρόκειτο να καταθέσει και ως μάρτυρας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, που εκδικάζει το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.