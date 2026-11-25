Ο κιθαρίστας των Duran Duran πέθανε σε ηλικία 65 ετών.

Ο Άντι Τέιλορ, κιθαρίστας του συγκροτήματος Duran Duran, πέθανε σε ηλικία 65 ετών.

Γεννημένος στο Τάινμαουθ, ήταν ο άνθρωπος που έγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως τα «Save A Prayer», «Rio» και «Girls On Film», ενώ συνεργάστηκε επίσης με καλλιτέχνες όπως οι Ρόμπερτ Πάλμερ, Ροντ Στιούαρτ και Μπελίντα Καρλάιλ.

Σε ανακοίνωσή τους, τα μέλη του συγκροτήματος ανέφεραν ότι ο Αντι Τέιλορ είχε δώσει «μια μακρά και θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο του προστάτη» και «έφυγε από τη ζωή ειρηνικά στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου».

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Η σύζυγός του, Τρέισι, ανέφερε ότι ο μουσικός «ήταν ο βράχος της οικογένειάς μας», προσθέτοντας: «Θα μας λείπει κάθε μέρα».

Γιος ψαρά, ο Τέιλορ έμαθε μόνος του κιθάρα, μπάσο και ντραμς και άρχισε να παίζει επαγγελματικά σε ηλικία 13 ετών.

Έπαιξε με διάφορα συγκροτήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο προτού απαντήσει σε μια διαφήμιση σε μουσική εφημερίδα για έναν «κιθαρίστα με live-wire», κάτι που τον οδήγησε σε οντισιόν για τους Duran Duran.

Το συγκρότημα συνέχισε να αποκτά παγκόσμια φήμη μέσω του κινήματος New Romantic, το οποίο συνδύαζε την κομψή, μελωδική synth-pop με φιλόδοξα μουσικά βίντεο και προσεγμένη εμφάνιση.

Οι γραμμές στην κιθάρα της Taylor -γεμάτες από γυαλιστερά, δυνατά riffs- ήταν συχνά ένα από τα highlights των τραγουδιών τους.

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«Ο Άντι ήταν εκεί από την αρχή κιόλας της ιστορίας μας», είπαν οι συνάδελφοί του στο συγκρότημα, Σάιμον ΛεΜπόν, Νικ Ρόουντς, Τζον Τέιλορ και Ρότζερ Τέιλορ (οι συνάδελφοί του δεν ήταν συγγενείς, παρά το γεγονός ότι είχαν το ίδιο επώνυμο).

«Από τη στιγμή που έφτασε στο Μπέρμιγχαμ από τα βορειοανατολικά με μια κιθάρα και μια ακλόνητη πίστη σε αυτό που θα μπορούσαμε να γίνουμε, έφερε μια ανεξίτηλη φλόγα και αλαζονεία στη μουσική μας.»

«Το παίξιμό του οδήγησε τα τραγούδια που μας ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο, και με ένα στεγνό πνεύμα που συναγωνιζόταν μόνο η υπέροχα μη συναισθηματική, σαφής άποψη του για τη ζωή, μας κράτησε προσγειωμένους και έδωσε στο συγκρότημα το προβάδισμά του στα εξαιρετικά χρόνια που ακολούθησαν.»

«Οι σκέψεις μας είναι με τη σύζυγό του Τρέισι, τα παιδιά του Τζορτζίνα, Ιζαμπέλα, Μπέθανι και Άντριου, και τον εγγονό του Άλμπι. Όλοι τον αγαπούσαν βαθιά και ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή».

{https://www.youtube.com/watch?v=aHFKb2_xBEA}

{https://www.youtube.com/watch?v=M43wsiNBwmo&list=RDM43wsiNBwmo&start_radio=1}