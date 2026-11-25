Διετέλεσε πρόεδρος της ΟΧΕ τα τελευταία 12 χρόνια.

Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του ελληνικού χάντμπολ η είδηση του θανάτου του προέδρου της ΟΧΕ, Κώστα Γκαντή.

Η ομοσπονδία χάντμπολ ανακοίνωσε ότι ο Κώστας Γκαντής πέθανε σήμερα, Τετάρτη (25/11), σε ηλικία 58 ετών, αποχαιρετώντας τον πρόεδρο της ΟΧΕ «με απέραντη θλίψη, συντριβή και οδύνη».

Σήμερα είναι «μια μαύρη ημέρα για την ομοσπονδία και όλο το άθλημα, μια ημέρα πένθους, την οποία πολύ δύσκολα μπορούμε να διαχειριστούμε και μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό αθλητισμό», αναφέρει η ανακοίνωση της ομοσπονδίας, που εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κώστα Γκαντή.

Πρόεδρος της ΟΧΕ τα τελευταία 12 χρόνια

«Ο Κώστας Γκαντής αφήνει πίσω του ένα σπουδαίο έργο στην ομοσπονδία και το άθλημα, σημάδεψε με την παρουσία του μια ολόκληρη εποχή, με προσφορά 26 ετών», επισημαίνει η ανακοίνωση της ΟΧΕ.

Ο Κώστας Γκαντής ανέλαβε μάνατζερ των εθνικών ομάδων το 2000, θέση στην οποία έμεινε για μία δεκαετία. Το 2012 εξελέγη μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΟΧΕ και ανέλαβε πρόεδρος της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε γενικός γραμματέας.

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Αναδείχθηκε πρόεδρος το 2014 και επανεξελέγη το 2016, το 2021 και το 2024. «Αγαπημένε μας πρόεδρε θα μας λείψεις, η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή μέσα από την ιστορική και σπουδαία διαδρομή σου, μέσα από όλους μας που έχουμε κάτι να διηγηθούμε από τη πορεία σου και την αφοσίωση σου στο ελληνικό χάντμπολ. Καλό ταξίδι Ντίνο μας, αγαπημένε μας πρόεδρε», καταλήγει η ανακοίνωση της ΟΧΕ.

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Βρούτσης: Το χάντμπολ χάνει έναν σπουδαίο καθοδηγητή του

Ο Κώστας Γκαντής έδωσε «έναν μεγάλο, γενναίο, αλλά άνισο αγώνα», τόνισε ο Γιάννης Βρούτσης σε ανάρτηση για τον θάνατο του προέδρου της ΟΧΕ. «Το χάντμπολ, που λάτρεψε και υπηρέτησε με πάθος, χάνει έναν σπουδαίο καθοδηγητή του», συμπλήρωσε ο υπουργός Αθλητισμού.

Η ανάρτηση του Γιάννη Βρούτση

«Ο Κώστας Γκαντής, πρόεδρος της ΟΧΕ, έδωσε έναν μεγάλο, γενναίο, αλλά άνισο αγώνα. Ελπίζαμε να βγει νικητής ξέροντας πόσο μαχητής είναι, όμως, δεν τα κατάφερε. Το χάντμπολ, που λάτρεψε και υπηρέτησε με πάθος, χάνει έναν σπουδαίο καθοδηγητή του. Συλλυπητήρια στους οικείους του».

{https://x.com/VroutsisGiannis/status/2125638287905677490}

Στέλιος Αγγελούδης: Αποχαιρετώ έναν επιστήθιο φίλο, έναν πολύτιμο συνεργάτη

Ο Στέλιος Αγγελούδης, που διετέλεσε πρόεδρος της ΟΧΕ για μια δεκαετία, αποχαιρέτησε τον «επιστήθιο φίλο και πολύτιμο συνεργάτη», τονίζοντας ότι υπάρχουν απώλειες που δύσκολα χωρούν σε λέξεις.

«Ήταν ο άνθρωπος της προσφοράς, της ειλικρίνειας, της αληθινής φιλίας. Ένας άνθρωπος που είχα την τύχη και την τιμή να έχω δίπλα μου για τόσα χρόνια», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Η ανάρτηση του Στέλιου Αγγελούδη:

«Υπάρχουν απώλειες που δύσκολα χωρούν σε λέξεις.

Σήμερα αποχαιρετώ έναν επιστήθιο φίλο, έναν πολύτιμο συνεργάτη. Με τον Κώστα Γκαντή μοιραστήκαμε περισσότερα από 25 χρόνια κοινής πορείας. Αγώνες, όνειρα, δυσκολίες, αγωνίες και μεγάλες χαρές. Από την προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού χάντμπολ, μας ένωνε πάντα η ίδια αγάπη για τον αθλητισμό και η πίστη σε όσα μπορούσαμε να πετύχουμε μαζί.

Ο Κώστας υπηρέτησε το ελληνικό χάντμπολ με αφοσίωση, ανιδιοτέλεια και συνέπεια. Του πρόσφερε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του και δικαίως κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό ολόκληρης της αθλητικής οικογένειας.

Για μένα, όμως, ο Κώστας ήταν πολλά περισσότερα. Ήταν ο άνθρωπος της προσφοράς, της ειλικρίνειας, της αληθινής φιλίας. Ένας άνθρωπος που είχα την τύχη και την τιμή να έχω δίπλα μου για τόσα χρόνια.

Η σκέψη και η αγάπη μου είναι στη Φώφη, στην Κωνσταντίνα, στη Δήμητρα και σε όλη την οικογένειά του. Καλό ταξίδι, πρόεδρε κ αγαπημένε μου φίλε».

ΕΟΕ: Η σπουδαία παρακαταθήκη που αφήνει στο άθλημα θα θυμίζει για πάντα το έργο του

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Κώστα Γκαντή εξέδωσε και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

«Η σπουδαία παρακαταθήκη που αφήνει στο άθλημα, θα θυμίζει για πάντα το έργο του Κώστα Γκαντή», υπογράμμισε η ΕΟΕ. Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος και ο γενικός γραμματέας, Στέφανος Χανδακάς, «εκφράζοντας τα αισθήματα σύσσωμης της Ολομέλειας στέλνουν τα συλλυπητήρια τους, στην οικογένεια και τους οικείους, αλλά και σε ολόκληρο το ελληνικό χάντμπολ για την τόσο μεγάλη και σημαντική απώλεια».

{https://x.com/HellenicOlympic/status/2125644303795941666}