Η εθνική ομάδα Κ17 έκανε το «3 στα 3» στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με θρίαμβο επί των διοργανωτών Καταριανών (4-1), η εθνική ομάδα Κ17 πέρασε ως πρώτη στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ολοκληρώνοντας με «3 στα 3» τη φάση των ομίλων.

Το Κατάρ μπορεί να άνοιξε το σκορ με τον Άιμαν μόλις στο 5ο λεπτό, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η εθνική ομάδα πέτυχε τέσσερα γκολ μέσα σε 20 λεπτά, για να φτάσει στην εμφατική νίκη, με σκόρερ τους Σούβλατζη (48΄, 87΄), Αργυρίου (67΄), Καραγγέλη (69΄).

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Η εξέλιξη του ματς

Στο 5ο λεπτό ένας «κεραυνός» του Άιμαν έξω από την περιοχή αιφνιδίασε τον Γείτονα και το Κατάρ άνοιξε το σκορ, κάτι που αιφνιδίασε τους διεθνείς. Στο 22΄ ο Γείτονας έσωσε το 0-2 στην προσπάθεια του Μπενιατλά και από εκείνο το σημείο η η εθνική ομάδα κυριάρχησε, πίεσε και έχασε ευκαιρίες με τους Σούβλατζη (24΄- δοκάρι) και Αργυρίου (36΄ απέκρουσε ο Μπάκρι).

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Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου, ο Σούβλατζης πήρε την πάσα του αρχηγού Χαλδέζου και ισοφάρισε στο 48΄. Ακολούθησαν αποκρούσεις του Μπάκρι στις προσπάθειες των Μπινιάρη (58΄), Μπαϊραμίδη (62΄) ενώ οι παίκτες του Βασίλη Παπαδάκη συνέχιζαν να πιέζουν το Κατάρ.

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Στο 67΄ ο Καραγγέλης στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα έκανε εξαιρετική ενέργεια και σέντρα στο «πίσω» δοκάρι, για να κάνει ο Αργυρίου το 2-1 με κεφαλιά. Δύο λεπτά αργότερα (69΄) ο Καραγγέλης έκανε το 3-1 στο 86΄ ο Σούβλατζης διαμόρφωσε το τελικό σκορ έπειτα από ασίστ του Καραγγέλη.

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Ελλάδα (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Ψυρούκης, Πουλόπουλος, Τσίγκας (76΄ Βασιλειάδης), Χαλδέζος (76΄ Κώστογλου), Παπασαραφιανός (65΄ Καραγγέλης), Κ. Παπαδάκης (82΄ Νεμπής), Μπινιάρης, Μπαϊράμίδης (65΄ Νέτο), Σούβλατζης, Αργυρίου.

Κατάρ (Αλβάρο Μεχία): Μπάκρι, Εσπαρσαρίσα, Αντνάν (84΄ Γκασάν), Νταράνι, Νασίρ, Άιμαν (71΄ Ρουστόμ), Καλίλ Χάντι (54΄ Αλί), Μπενιατλά, Αλχάζρι (46΄ Σοριακαμπρέρα), Αμπουελκομσάν, Έζατ (71΄ Εντιαγέ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ