Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει για εργαζομένους, γονείς και ψηφιακές πλατφόρμες, «πυρά» Κεραμέως κατά της αντιπολίτευσης

Την επί της Αρχής επιφύλαξη που διατύπωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης -πλην του ΚΚΕ που θα ψηφίσει κατά- για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας «Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας – Προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/2831 – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Λοιπές διατάξεις», στηλίτευσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως κατά τη συζήτηση του νομοθετήματος στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Όπως επεσήμανε η υπουργός πρόκειται για μία ευρωπαϊκή οδηγία η οποία συγκέντρωσε το 82% των ψήφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ αξίζει να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια εκείνης της διαδικασίας είχε υπερψηφιστεί από όλα τα ελληνικά κόμματα στην Ευρωβουλή.

«Καλοδεχούμενα τα σχόλια, αλλά μου κάνει εντύπωση, για παράδειγμα το ΚΚΕ το οποίο έχει πει θα ταχθεί κατά, είχε ψηφίσει ο ευρωβουλευτής του εκείνη την περίοδο υπέρ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας», σημείωσε η Υπουργός και πρόσθεσε ότι εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι στην μέχρι τώρα διαδικασία δεν υπήρξε καμία αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις κοινωνικού χαρακτήρα διατάξεις που διευκολύνουν τους εργαζόμενους γονείς και περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.

«Μου κάνει εντύπωση που τα κόμματα δεν ένιωσαν την ανάγκη να πούνε ναι. Ναι. Να παίρνουν οι εργαζόμενοι γονείς πιο εύκολα τη γονική άδεια. Ναι, να επεκταθεί η υγειονομική κάλυψη των παιδιών. Να μην υπάρχουν κενά υγειονομικής κάλυψης. Και ναι, να επεκταθεί το επίδομα μητρότητας και στις γυναίκες δημοσιογράφους των ΕΔΟΕΑΠ. Θεωρώ ότι αυτά είναι αυτονόητα. Θέλω να πιστεύω ότι τα κόμματα θα ταχθούν θετικά σε σχέση με τα ζητήματα αυτά», είπε η κα Κεραμέως.

H υπουργός απάντησε διεξοδικά στις αιτιάσεις που προέβαλε η αντιπολίτευση κυρίως για ζητήματα λειτουργίας του αλγορίθμου και προστασίας των εργαζομένων στις πλατφόρμες, ενώ είχε προηγηθεί η τοποθέτησή της επί των βασικών σημείων του νομοσχεδίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προηγουμένως, η υπουργός ανέδειξε την ανάγκη οριοθέτησης της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας με κανόνες και φίλτρα προστασίας για τους εργαζόμενους, επισημαίνοντας ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη καθώς μπορεί να αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητα, να ανοίξει νέες ευκαιρίες και να κάνει την εργασία πιο αποτελεσματική, ωστόσο χρειάζεται ένα πλέγμα προστασίας για τους εργαζομένους.

Οι τρεις μεγάλες αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο

«Το μήνυμα του νομοσχεδίου είναι απλό και σαφές: ΝΑΙ στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, αλλά με κανόνες και φίλτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Ναι στην τεχνολογική πρόοδο, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο», είπε η υπουργός.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας, όπως π.χ. είναι οι εταιρείες παράδοσης έτοιμου φαγητού, όπου οι αλγόριθμοι κανονίζουν μια σειρά παραμέτρων που σχετίζονται με την εργασία των υπαλλήλων, καθώς και στην έλλειψη ενιαίας καταγραφής της εργασίας μέσω πλατφορμών η οποία περιορίζει τη δυνατότητα εποπτείας. Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στους τρείς άξονες του νομοσχεδίου.

Πρώτος άξονας: ορισμός κανόνων στη λειτουργία του αλγορίθμου.

Διαφάνεια: Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι πλατφόρμες υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως από την πρώτη ημέρα εργασίας, όσους εργάζονται μέσω αυτών, για τα αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων: Το νομοσχέδιο προβλέπει ρητά ότι απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων για τη συναισθηματική ή ψυχολογική κατάσταση του απασχολούμενου, απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων από ιδιωτικές συζητήσεις και παράλληλα καθιερώνεται δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.

Ανθρώπινος έλεγχος: Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι αποφάσεις, περιορισμού, αναστολής, παύσης ενός λογαριασμού ή μιας συμβατικής σχέσης, αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από άνθρωπο.

Υγεία και ασφάλεια: Το νομοσχέδιο προβλέπει αξιολόγηση και πρόληψη κινδύνου από ατυχήματα, από ακραία καιρικά φαινόμενα, από ψυχοκοινωνική και εργονομική επιβάρυνση. Απαγορεύει επίσης τη χρήση αλγορίθμων με τρόπο που ασκεί αδικαιολόγητη, πίεση ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων. Θεσπίζονται μέτρα πρόληψης βίας και παρενόχλησης με σημαντικούς δίαυλους καταγγελιών.

Κοινωνικός διάλογος: Το νομοσχέδιο προβλέπει ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων πριν από την εισαγωγή ή την ουσιαστική αλλαγή αλγοριθμικών συστημάτων με δυνατότητα συνδρομής εμπειρογνώμων.

Δεύτερος άξονας: αφορά την πραγματική εργασιακή σχέση και την ουσιαστική προστασία.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει μαχητό τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας. Η Υπουργός διευκρίνισε ωστόσο ότι το νομοσχέδιο και η ευρωπαϊκή οδηγία που ενσωματώνει, δεν καθιστά αυτομάτως μισθωτούς όλους όσοι εργάζονται μέσω πλατφορμών.

Η κα Κεραμέως αναφέρθηκε και στη σύσταση Μητρώου Ψηφιακών Πλατφορμών Εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ με στόχο την προστασία όλων των πολιτών των αποδεκτών των υπηρεσιών. «Να ξέρουμε τελικά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, παρέχουν υπηρεσία δηλαδή σε αυτές τις πλατφόρμες», είπε σημειώνοντας παράλληλα ότι το Μητρώο θα διαλειτουργεί με πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για τη μεγαλύτερη προστασία όλων, ενώ οι εργαζόμενοι θα έχουν δυνατότητα προσφυγής στην Επιθεώρηση Εργασίας και στην Δικαιοσύνη.

Τρίτος άξονας: Προστασία των εργαζόμενων οικογενειών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει κατάργηση του χρονικού διαστήματος μεταξύ γονικών αδειών για γονείς που έχουν δύο παιδιά και πάνω, απελευθέρωση της λήψης της γονικής άδειας για γονείς που δουλεύουν στην ίδια επιχείρηση, κατάργηση ελάχιστου χρόνου εργασίας για την λήψη άδειας φροντιστή. Επίσης, διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει κενό στην υγειονομική κάλυψη των παιδιών που ενηλικιώνονται, καθώς επίσης προβλέπεται περαιτέρω επέκταση της προστασίας της μητρότητας και για τις ασφαλισμένες του ΕΔΟΕΑΠ με συμπληρωματική παροχή κυοφορίας και λοχείας της ΔΥΠΑ.