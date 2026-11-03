Συγκέντρωση εργαζομένων της Pizza Fan έξω από το υπουργείο Εργασίας.

Εργαζόμενοι στην Pizza Fan διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι έχουν πληρωθεί, δηλώνοντας «δεν έχουμε πάρει ούτε ευρώ», ενώ τα συνδικάτα ζητούν να αποδεσμευθεί ο λογαριασμός μισθοδοσίας και προτείνουν αναστολή σύμβασης με αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας με εκπροσώπους σωματείων και τη διοίκηση της Pizza Fan, με αντικείμενο το μέλλον της επιχείρησης και τη διασφάλιση των δεδουλευμένων για περίπου 2.500 εργαζόμενους.

Έξω από το υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζόμενοι της αλυσίδας, μαζί με στελέχη του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού. «Ας το ακούει και το κράτος, ας το ακούνε όλοι: είναι ψέματα. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ», δήλωσε εργαζόμενη στο κατάστημα της Pizza Fan στην Ηλιούπολη.

«Πληρώθηκαν μόνο τρία καταστήματα του franchise. Από τα 109 καταστήματα έχουν πληρωθεί μόνο τρία, τα άλλα είναι απλήρωτα. Εμένα δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ, έχω τρία παιδιά. Πήρα τον υπεύθυνο και μου λέει "δεν έχω μία, περιμένω να πάρω λεφτά από την εταιρεία για να σας πληρώσω". Πότε όμως;» συμπλήρωσε.

Νέα συνάντηση για την Pizza Fan την επόμενη εβδομάδα – Οι δεσμεύσεις της εταιρείας

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι της Pizza Fan δεσμεύθηκαν ότι θα καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα και πως θα διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας. Αυτό που υποστήριξαν στη συνάντηση ήταν πως ο μόνος λόγος που η εταιρεία παραμένει κλειστή είναι οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί.

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Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί νέα τριμερής συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας για την Pizza Fan, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και για το τι θα συμβεί με τους δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Pizza Fan: Πρόταση της ΠΟΕΕΤ για αναστολή σύμβασης με αποζημίωση ειδικού σκοπού

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό- Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου, σε δηλώσεις του πριν από τη συνάντηση ζήτησε να λάβει η κυβέρνηση μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομένων της Pizza Fan και των άλλων εταιρειών που είναι υπό έλεγχο και μπορεί να έχουν την ίδια μοίρα.

Υπογράμμισε ότι θα κατατεθεί πρόταση για ειδική αποζημίωση μέσω ΔΥΠΑ, έκανε λόγο για βαθιά υποδηλωμένη εργασία, ενώ εκτίμησε ότι η Pizza Fan δεν θα λειτουργήσει ξανά με τον ίδιο τρόπο.

«Μπορεί να έγιναν χθες κάποιες πληρωμές, αλλά λέμε “κάποιες” γιατί έχουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, είτε στη μητρική εταιρεία είτε στα franchise, ήταν ψευδώς υποδηλωμένη. Έπαιρναν δηλαδή μαύρες αποδοχές: άλλα φαίνονταν στις τράπεζες και άλλα έπαιρναν στο χέρι. Άρα σε καμία περίπτωση δεν πληρώθηκαν οι πραγματικές αποδοχές τους», τόνισε.

«Πρέπει σήμερα να πάρουμε καθαρές δεσμεύσεις από την πλευρά της εργοδοσίας. Να ενημερώσει επίσημα σε τι στάδιο βρίσκονται: υπάρχει πράγματι επενδυτής και διαπραγματεύσεις ή ακούμε όλοι φήμες χωρίς να έχουμε δει τίποτα χειροπιαστό; Και αν δεν υπάρχει επενδυτής, τι σκοπεύει να κάνει ο ίδιος;», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΕΤ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από τέτοιες καταστάσεις.

Η πρόταση της ΠΟΕΕΤ είναι να εφαρμοστεί αναστολή σύμβασης με αποζημίωση ειδικού σκοπού - παραλλαγή όσων ίσχυσαν στον κορονοϊό και σε φυσικές καταστροφές - ώστε ο εργαζόμενος να παίρνει τα ένσημά του και το επίδομα, ή εναλλακτικά να αποδεσμεύεται από την ΕΡΓΑΝΗ, χωρίς να χάνει τα δικαιώματά του, για να μπορέσει να βρει άλλη δουλειά. «Στην πρόταση της Ομοσπονδίας ξεκαθαρίζουμε ότι όσα χρήματα δοθούν από τη ΔΥΠΑ ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, θα απορροφώνται απευθείας από τους κατασχεμένους λογαριασμούς των εργοδοτών», επεσήμανε.

«Να αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί, να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας»

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού, Γιώργος Στεφανάκης τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας.

«Το ζήτημα είναι να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, να μπουν οι συνάδελφοι στη δουλειά και να έχουν εισόδημα. Η επίσημη ενημέρωση από τους δικηγόρους της εταιρείας είναι ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με νέο επενδυτή, οι οποίες όμως δεν έχουν καταλήξει ακόμα», δήλωσε.

Ο δικηγόρος του Συνδικάτου Επισιτισμού- Τουρισμού, Βασίλης Αρχιμανδρίτης, τόνισε την ανάγκη να ανοίξει άμεσα ο λογαριασμός μισθοδοσίας. «Η δέσμευση των λογαριασμών είναι πραγματικό γεγονός. Ζητάμε από το υπουργείο και την κυβέρνηση να αποδεσμεύσει τον λογαριασμό μισθοδοσίας, ώστε να αποπληρωθεί το σύνολο των δεδουλευμένων κόντρα σε όσα λέγονται».

Το «παρών» στη συγκέντρωση έδωσε και ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, που τόνισε ότι πρέπει να καταβληθούν τα δεδουλευμένα όλων των εργαζομένων. «Να συνεχίσει ο εργοδότης να καταβάλλει τον μήνα Νοέμβριο γιατί είναι υπερήμερος έτσι κι αλλιώς, αυτός δεν δίνει δουλειά στους εργαζόμενους, και η κυβέρνηση να κόψει τον λαιμό της, να το πω έτσι, να βρει τρόπο να συνεχίσει η απασχόληση των εργαζομένων, να μη χάσει κανείς τη δουλειά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Orange Press