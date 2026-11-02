Κρίσιμο ραντεβού αύριο: Καταγγελίες για εκτεταμένη υποδηλωμένη εργασία και καταβολή μέρους των αποδοχών «μαύρα».

Μέχρι σήμερα έχει δεσμευθεί εταιρεία για την ολοκλήρωση πληρωμής των 478 εργαζομένων της μητρικής της Pizza Fan, ενώ αύριο, Τρίτη, σε κρίσιμη συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας, αναμένεται να αναζητηθεί λύση για την επαναλειτουργία των καταστημάτων, ακόμη και μέσω της εισόδου νέου επενδυτικού σχήματος.

Με τα περίπου 110 καταστήματα της αλυσίδας να παραμένουν κλειστά, το μεγάλο στοίχημα δεν είναι μόνο η καταβολή των δεδουλευμένων του Οκτωβρίου, αλλά η διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας και η εξασφάλιση της μισθοδοσίας των επόμενων μηνών. Οι συμβάσεις παραμένουν ενεργές, οι εργαζόμενοι δεν έχουν απολυθεί, ωστόσο η αβεβαιότητα για το εργασιακό τους μέλλον παρατείνεται.

Την ίδια στιγμή, μια ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση αποκαλύπτουν συνδικαλιστικοί κύκλοι, οι οποίοι καταγγέλλουν εκτεταμένη υποδηλωμένη εργασία και καταβολή μέρους των αποδοχών «μαύρα». Σύμφωνα με τις καταγγελίες, εργαζόμενοι εμφανίζονταν με συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, ενώ εργάζονταν περισσότερες ώρες και εισέπρατταν επιπλέον χρήματα εκτός μισθοδοσίας. Εφόσον οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν, ακόμη και η πλήρης εξόφληση των δηλωμένων αποδοχών θα αφήσει ακάλυπτο σημαντικό μέρος των πραγματικών αμοιβών τους.

Η δυνατότητα πραγματοποίησης των πληρωμών συνδέεται με το γεγονός ότι, παρά τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών στο πλαίσιο της έρευνας, παραμένουν ανοικτοί λογαριασμοί μέσω των οποίων μπορούν να πραγματοποιηθούν καταβολές μισθοδοσίας.

Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι έχει λυθεί συνολικά το πρόβλημα. Οι 478 εργαζόμενοι της μητρικής αποτελούν ένα μόνο τμήμα του προσωπικού της αλυσίδας, καθώς η πλειονότητα των περίπου 2.500 απασχολείται στο ευρύτερο δίκτυο καταστημάτων franchise, όπου πρέπει να αποσαφηνιστούν οι υποχρεώσεις κάθε εργοδότη.

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Αύριο κρίνεται η επόμενη ημέρα – Στο τραπέζι νέο επενδυτικό σχήμα

Η αυριανή συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αφορά μόνο την καταβολή των δεδουλευμένων, αλλά και το εάν η Pizza Fan θα καταφέρει να επαναλειτουργήσει.

Επιδίωξη της εταιρείας είναι να βρεθεί λύση με άλλο επενδυτικό σχήμα, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην επανεκκίνηση της δραστηριότητας και στο άνοιγμα των καταστημάτων.

Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που παραμένει υπό διερεύνηση, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία. Το κρίσιμο ζητούμενο είναι να εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια, αλλά και να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εργασίας επιδιώκει να αποσαφηνιστεί το τοπίο για τους εργαζομένους, οι οποίοι, όσο οι συμβάσεις τους παραμένουν ενεργές, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως απολυμένοι ή άνεργοι.

Στην προσπάθεια επαναλειτουργίας της Pizza Fan παρεμβαίνει και ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με στελέχη της εταιρείας, προκειμένου να αναζητηθεί λύση που θα επιτρέψει το άνοιγμα των καταστημάτων και τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Παρά τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στην υπόθεση της φερόμενης φορολογικής απάτης, η Αρχή έχει εξαιρέσει εξαρχής τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας, ώστε να προστατευθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων. Πλέον εξετάζεται η δυνατότητα αποδέσμευσης και άλλων λογαριασμών που συνδέονται με τη λειτουργία της επιχείρησης, προκειμένου να καλυφθούν κρίσιμες υποχρεώσεις προς εργαζομένους, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές. Προϋπόθεση, ωστόσο, είναι να προηγηθεί εξονυχιστικός οικονομικός έλεγχος, ώστε να αποτυπωθούν οι πραγματικές υποχρεώσεις και οι ανάγκες χρηματοδότησης της εταιρείας. Η παρέμβαση αυτή δημιουργεί ένα ακόμη ενδεχόμενο επανεκκίνησης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποφασιστεί η αποδέσμευση των λογαριασμών ή η επαναλειτουργία των καταστημάτων.

Καταγγελίες για υποδηλωμένη εργασία και «μαύρα» χρήματα

Στο μεταξύ, σοβαρές καταγγελίες για τις πραγματικές συνθήκες απασχόλησης στο δίκτυο της Pizza Fan διατυπώνουν συνδικαλιστικοί κύκλοι. Όπως υποστηρίζουν, η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων εμφανίζεται με συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, ενώ στην πραγματικότητα εργάζεται περισσότερες ώρες, λαμβάνοντας μέρος των αποδοχών της εκτός της επίσημης μισθοδοσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι προκαταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και οι εξοφλήσεις που προγραμματίζονται έως τη Δευτέρα, αφορούν τα ποσά που εμφανίζονται επισήμως στις συμβάσεις και στα στοιχεία μισθοδοσίας. Αυτό σημαίνει, εφόσον ισχύουν οι καταγγελίες, ότι πολλοί εργαζόμενοι ενδέχεται να λάβουν σημαντικά μικρότερα ποσά από εκείνα που συνήθιζαν να εισπράττουν κάθε μήνα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η απόδειξη των πραγματικών αποδοχών, καθώς τα ποσά που φέρονται να καταβάλλονταν εκτός μισθοδοσίας δεν αποτυπώνονται στα επίσημα παραστατικά. Η διεκδίκησή τους δεν αποκλείεται νομικά, αλλά προϋποθέτει αποδεικτικά στοιχεία για τις πραγματικές ώρες εργασίας και τις συμφωνημένες αμοιβές.

Οι καταγγελίες αυτές δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από επίσημο έλεγχο και δημιουργούν πρόσθετα ερωτήματα για τις συνθήκες απασχόλησης, τις ασφαλιστικές εισφορές και τα εργασιακά δικαιώματα στο δίκτυο της αλυσίδας.

Η πρόταση Χοτζόγλου για αποζημίωση ειδικού σκοπού

Την ανάγκη άμεσης νομοθετικής παρέμβασης θέτει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού, Γιώργος Χοτζόγλου, προειδοποιώντας ότι η καταβολή της μισθοδοσίας του Οκτωβρίου δεν απαντά στο ερώτημα τι θα συμβεί εάν τα καταστήματα παραμείνουν κλειστά και τον Νοέμβριο, όπως επισημαίνει στο «Mononews».

Η πρόταση της Ομοσπονδίας είναι να θεσπιστεί ειδικό καθεστώς αναστολής συμβάσεων, αντίστοιχο με εκείνο που εφαρμόστηκε κατά την πανδημία, ώστε οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού από το κράτος, χωρίς να χάνουν την εργασιακή τους σχέση. Παράλληλα, ζητείται να διασφαλιστεί η ασφαλιστική κάλυψη, η αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης και η προστασία των υπόλοιπων εργασιακών δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που συνδέονται με την προϋπηρεσία και την αποζημίωση απόλυσης. Η πρόταση αφορά τους περίπου 2.500 εργαζομένους της αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των franchise, και απαιτεί ειδική νομοθετική ρύθμιση.

Διαφορετική προσέγγιση διατυπώνουν εκπρόσωποι του ΚΚΕ, οι οποίοι προκρίνουν την άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας μετά τη μη καταβολή δεδουλευμένων, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για μισθούς και απολύσεις

Όσο οι συμβάσεις παραμένουν ενεργές, οι εργαζόμενοι της Pizza Fan εξακολουθούν να διατηρούν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Σύμφωνα με τη νομική προσέγγιση του εργατολόγου Διονύση Ρίζου, εφόσον το κλείσιμο των καταστημάτων οφείλεται σε απόφαση της επιχείρησης και όχι σε ανωτέρα βία, ο εργοδότης θεωρείται υπερήμερος και υποχρεούται να καταβάλλει κανονικά τους μισθούς, ακόμη και εάν το προσωπικό δεν εργάζεται.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένες δυνατότητες:

Επίσχεση εργασίας: Σε περίπτωση μη καταβολής δεδουλευμένων, οι εργαζόμενοι μπορούν, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, να ασκήσουν επίσχεση, διατηρώντας ενεργή τη σύμβασή τους.

Διαθεσιμότητα: Ο εργοδότης μπορεί, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, να θέσει προσωπικό σε διαθεσιμότητα έως τρεις μήνες ετησίως, καταβάλλοντας το 50% των προβλεπόμενων αποδοχών.

Απολύσεις: Σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων, οφείλονται δεδουλευμένα, αναλογίες δώρων και άδειας, καθώς και αποζημίωση απόλυσης όπου προβλέπεται.

Επίδομα αφερεγγυότητας: Εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ΔΥΠΑ μπορεί να καλύψει ανεξόφλητες αποδοχές έως τριών μηνών.

Η αναστολή συμβάσεων με κρατική αποζημίωση ειδικού σκοπού, όπως προτείνει η Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού, απαιτεί νέα νομοθετική ρύθμιση. Σημειώνεται ότι στα καταστήματα franchise οι υποχρεώσεις μισθοδοσίας και ασφάλισης βαρύνουν, κατά κανόνα, τους ανεξάρτητους επιχειρηματίες που απασχολούν το προσωπικό.