Στις 16 Νοεμβρίου ξεκινά ο νέος κύκλος κατάρτισης αγροτών στον Αντικάλαμο με δια ζώσης μαθήματα και δωρεάν συμμετοχή.

Έναν νέο κύκλο του προγράμματος κατάρτισης αγροτών «Γεωργικό Σχολείο» διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στη Μεσσηνία, με την έναρξη των μαθημάτων να έχει προγραμματιστεί για τις 16 Νοεμβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωπονίας στον Αντικάλαμο Καλαμάτας.

Πρόκειται για τον τρίτο κύκλο του προγράμματος, που υλοποιείται από το Εργαστήριο «Αγροτικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας» του Τμήματος Γεωπονίας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου.

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν, απευθύνεται σε επαγγελματίες αγρότες και περιλαμβάνει εννέα θεματικές ενότητες με αντικείμενο σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα του αγροτικού τομέα.

Στόχος είναι η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των παραγωγών μέσα από τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγροτικής παραγωγής.

«Είναι η τρίτη φορά που πραγματοποιείται το Γεωργικό Σχολείο και η ανταπόκριση είναι πολύ θετική. Δυστυχώς δεν υπάρχει μια σταθερή δομή κατάρτισης για τους αγρότες-παραγωγούς και εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Φυσικά δεν μπορεί ένα σεμινάριο να καλύψει αυτή την ανάγκη αλλά είναι κάτι. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι πάντα δίπλα στους αγρότες και τις ανάγκες τους», λέει ο καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρόεδρος του ΔΣ του International Research Institute for Economics and Management με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Μάθημα τρεις ημέρες την εβδομάδα

Η παρακολούθηση θα γίνεται δια ζώσης, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 18:00 έως τις 21:00, στις αίθουσες του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως και τις 11 Νοεμβρίου 2026.

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Τα έντυπα των αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο Καλαμάτας (Ασπρόχωμα).

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2721045290, καθημερινά από 09:00 - 14:00

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Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν δια ζώσης ή ταχυδρομικώς ή με email

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο της δράσης του για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.