Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί και οι ιδιοκτήτες πρατηρίων σχετικά με το αγροτικό πετρέλαιο και την εφαρμογή του myDiesel.

Νέο σύστημα αγοράς αγροτικού πετρελαίου, χωρίς την προκαταβολική καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2026. Οι επαγγελματίες αγρότες θα μπορούν να προμηθεύονται καύσιμα σε μειωμένη τιμή απευθείας από την αντλία, χρησιμοποιώντας ψηφιακό κουπόνι μέσω της εφαρμογής myDiesel της ΑΑΔΕ. Η αλλαγή καταργεί την ανάγκη αναμονής για την εκ των υστέρων επιστροφή του φόρου, ενώ εισάγει νέες υποχρεώσεις για τους πρατηριούχους, ηλεκτρονικούς ελέγχους των δικαιούμενων ποσοτήτων και αυτοματοποιημένη επιστροφή των σχετικών ποσών στα πρατήρια.

Το Dnews.gr παρουσιάζει, μέσα από 12 αναλυτικές ερωτήσεις και απαντήσεις, όσα πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί και οι ιδιοκτήτες πρατηρίων για την έναρξη του myDiesel, τους δικαιούχους, την έκδοση των κουπονιών, τον τρόπο αγοράς των καυσίμων και την επιστροφή των χρημάτων:

1. Τι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου 2026 στην αγορά αγροτικού πετρελαίου;

Από την 1η Νοεμβρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή το νέο ψηφιακό μοντέλο myDiesel, μέσω του οποίου οι δικαιούχοι αγρότες θα απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης απευθείας κατά την αγορά πετρελαίου κίνησης. Η βασική διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς είναι ότι ο παραγωγός δεν θα χρειάζεται να πληρώνει ολόκληρη την αξία του καυσίμου και να περιμένει την επιστροφή του φόρου σε μεταγενέστερο χρόνο. Αντίθετα, θα χρησιμοποιεί ψηφιακό κουπόνι, το οποίο θα εκδίδεται μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ και θα επιτρέπει την άμεση αφαίρεση του ΕΦΚ από το ποσό που καλείται να καταβάλει στο πρατήριο. Η απαλλαγή θα περιλαμβάνει και τον αναλογούντα ΦΠΑ επί του ΕΦΚ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί. Στην πράξη, ο αγρότης θα βλέπει το οικονομικό όφελος την ώρα που γεμίζει το ρεζερβουάρ του, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει την ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης και επιστροφής χρημάτων. Πρόκειται για μια αλλαγή με ιδιαίτερη σημασία για τη ρευστότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς οι παραγωγοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα χρήματα που προηγουμένως κατέβαλλαν προσωρινά για τον φόρο, προκειμένου να καλύπτουν άλλες ανάγκες της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

2. Ποιοι αγρότες δικαιούνται να αγοράζουν πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ;

Η δυνατότητα αγοράς αγροτικού πετρελαίου με άμεση απαλλαγή από τον ΕΦΚ δεν αφορά αυτομάτως κάθε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει αγροτική γη ή πραγματοποιεί κάποια αγροτική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παρουσιάζει η ΑΑΔΕ, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, γνωστή ως ΕΑΕ ή ΟΣΔΕ, για το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, δηλαδή για το 2026 ή το 2025. Παράλληλα, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και να διαθέτουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή του επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα. Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργούν συνδυαστικά και αποτελούν τη βάση για την αναγνώριση των δικαιούχων από το νέο σύστημα. Επομένως, η ύπαρξη αγροτικής εκμετάλλευσης ή η υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ δεν αρκεί από μόνη της, εφόσον δεν πληρούνται και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα κριτήρια. Η εφαρμογή θα αξιοποιεί τα διαθέσιμα στοιχεία για να προσδιορίζει ποιοι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά κουπόνια και ποια ποσότητα καυσίμου δικαιούνται. Για τους αγρότες, ιδιαίτερη σημασία έχει να γνωρίζουν ότι η δυνατότητα χρήσης του myDiesel συνδέεται με την επίσημη ιδιότητά τους και με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.

3. Πώς υπολογίζονται τα λίτρα αγροτικού πετρελαίου που δικαιούται κάθε παραγωγός;

Η ποσότητα πετρελαίου για την οποία κάθε αγρότης θα μπορεί να χρησιμοποιεί την απαλλαγή δεν θα είναι απεριόριστη, αλλά θα προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία της αγροτικής του εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με την παρουσίαση της ΑΑΔΕ, η μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα θα υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του τρέχοντος έτους. Για όσους έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ το 2025, θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του προηγούμενου έτους και στη συνέχεια η ποσότητα θα αναπροσαρμόζεται βάσει της ΕΑΕ του 2026. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα προσδιορίζει για κάθε δικαιούχο ένα συγκεκριμένο ετήσιο όριο καυσίμων, το οποίο θα μειώνεται ανάλογα με τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω των ψηφιακών κουπονιών. Η εφαρμογή θα εμφανίζει το διαθέσιμο υπόλοιπο σε λίτρα, επιτρέποντας στον παραγωγό να γνωρίζει πόσο πετρέλαιο μπορεί ακόμη να αγοράσει με απαλλαγή από τον ΕΦΚ.

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4. Πώς μπαίνει ο αγρότης στην εφαρμογή myDiesel και τι χρειάζεται για να συνδεθεί;

Η πρόσβαση στο νέο σύστημα θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, είτε μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής myDieselApp για κινητά τηλέφωνα. Ο παραγωγός που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία από υπολογιστή θα μπορεί να επισκέπτεται την ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ και να εντοπίζει το myDiesel στην ενότητα των δημοφιλών εφαρμογών. Εναλλακτικά, θα μπορεί να χρησιμοποιεί την εφαρμογή για κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS, η οποία προβλέπεται να διατίθεται δωρεάν μέσω Google Play και App Store. Σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό της ΑΑΔΕ, ο χρήστης ανοίγει αρχικά την εφαρμογή και επιλέγει την είσοδο στον λογαριασμό του. Στη συνέχεια πραγματοποιεί ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία διαφορετικών στοιχείων πρόσβασης ειδικά για το myDiesel. Μετά την επιτυχή σύνδεση, μπορεί να μεταβεί στην ενότητα των κουπονιών και να ελέγξει εάν διαθέτει ενεργά ψηφιακά κουπόνια ή εάν χρειάζεται να δημιουργήσει νέο. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε ο παραγωγός να μπορεί να διαχειρίζεται τα κουπόνια του από το κινητό του τηλέφωνο, ακόμη και λίγο πριν από τον ανεφοδιασμό του στο πρατήριο.

5. Πώς εκδίδεται το ψηφιακό κουπόνι και τι στοιχεία πρέπει να συμπληρώσει ο αγρότης;

Η έκδοση του ψηφιακού κουπονιού αποτελεί το βασικό στάδιο για την αγορά αγροτικού πετρελαίου με άμεση απαλλαγή από τον ΕΦΚ. Αφού συνδεθεί στην εφαρμογή myDiesel, ο παραγωγός μεταβαίνει στην ενότητα των κουπονιών, όπου μπορεί να δει όσα παραμένουν ενεργά, αλλά και να δημιουργήσει νέο κουπόνι. Εφόσον επιλέξει τη δημιουργία, εμφανίζεται ειδική οθόνη στην οποία αναγράφεται η διαθέσιμη ποσότητα πετρελαίου που απομένει από το ετήσιο δικαίωμά του. Στο σχετικό πεδίο ο αγρότης συμπληρώνει τα επιθυμητά λίτρα καυσίμου για τα οποία θέλει να εκδώσει κουπόνι. Στον οδηγό της ΑΑΔΕ παρουσιάζεται ενδεικτικά η έκδοση κουπονιού για 50 λίτρα, ενώ στην ίδια οθόνη εμφανίζονται τα συνολικά διαθέσιμα λίτρα και οι εκκρεμείς επαληθεύσεις. Μετά την καταχώριση της ποσότητας, ο παραγωγός επιλέγει την έκδοση κουπονιού και το σύστημα δημιουργεί έναν μοναδικό κωδικό, ο οποίος συνοδεύεται από QR Code. Το κουπόνι περιλαμβάνει πληροφορίες όπως ο αριθμός του, η ποσότητα καυσίμου, ο δικαιούχος, η ημερομηνία δημιουργίας και η ημερομηνία λήξης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επισήμανση της εφαρμογής ότι το κουπόνι πρέπει να εκδίδεται πριν από το σχετικό τιμολόγιο ή την απόδειξη της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, ο παραγωγός θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την έκδοση του κουπονιού πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής στο πρατήριο.

6. Τι γίνεται εάν ο αγρότης έχει ήδη ενεργό κουπόνι ή θέλει να εκδώσει περισσότερα από ένα;

Η εφαρμογή myDiesel παρέχει στον παραγωγό τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα ψηφιακά κουπόνια που έχει εκδώσει, ώστε να γνωρίζει ποια είναι ακόμη διαθέσιμα για χρήση. Στον αναλυτικό οδηγό παρουσιάζονται δύο διαφορετικές καταστάσεις: η πρώτη αφορά παραγωγό που δεν διαθέτει κανένα ενεργό κουπόνι και η δεύτερη παραγωγό που έχει ήδη εκδώσει κουπόνι το οποίο εμφανίζεται στην αντίστοιχη ενότητα της εφαρμογής. Στην πρώτη περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη δημιουργία νέου κουπονιού, ενώ στη δεύτερη μπορεί να ανοίξει το ήδη υπάρχον και να δει τις πληροφορίες του. Η εφαρμογή εμφανίζει επίσης τον αριθμό των κουπονιών που βρίσκονται σε αναμονή επαλήθευσης, στοιχείο που δείχνει ότι παρακολουθείται η κατάσταση των εκκρεμών συναλλαγών. Ο παραγωγός θα πρέπει να ελέγχει εάν το κουπόνι που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει εξακολουθεί να είναι ενεργό και εάν αντιστοιχεί στην ποσότητα καυσίμου που θέλει να αγοράσει.

7. Πώς χρησιμοποιείται το κουπόνι στο πρατήριο και πώς αφαιρείται ο ΕΦΚ από την τιμή;

Όταν ο αγρότης φτάσει στο πρατήριο καυσίμων, θα πρέπει να διαθέτει το ψηφιακό κουπόνι που έχει εκδώσει μέσω του myDiesel. Το κουπόνι μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου και περιλαμβάνει τον μοναδικό κωδικό QR που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της συναλλαγής. Ο παραγωγός επιδεικνύει το κουπόνι στον πρατηριούχο, ο οποίος αναλαμβάνει να το ελέγξει μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής. Με τη σάρωση του κωδικού, το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων και ελέγχει εάν ο παραγωγός διαθέτει επαρκές υπόλοιπο δικαιούμενων λίτρων. Εφόσον η συναλλαγή επαληθευτεί, εκδίδεται το προβλεπόμενο παραστατικό με άμεση απαλλαγή από τον ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Έτσι, ο αγρότης δεν καταβάλλει το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη αγορά, αλλά πληρώνει εξαρχής τη μειωμένη αξία των καυσίμων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενημερώνεται αυτόματα το διαθέσιμο υπόλοιπο πετρελαίου του παραγωγού. Η βασική διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα είναι ότι το οικονομικό όφελος δεν προκύπτει από μεταγενέστερη πίστωση χρημάτων στον λογαριασμό του αγρότη, αλλά από τη μείωση του ποσού που πληρώνει κατά τον ανεφοδιασμό.

8. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει ο πρατηριούχος για να εξυπηρετήσει έναν αγρότη;

Ο πρατηριούχος αποτελεί βασικό μέρος της νέας διαδικασίας, καθώς είναι εκείνος που θα επαληθεύει το ψηφιακό κουπόνι και θα ολοκληρώνει τη συναλλαγή με την προβλεπόμενη φορολογική απαλλαγή. Σύμφωνα με τον ειδικό οδηγό της ΑΑΔΕ για τα πρατήρια, η διαδικασία ξεκινά με την είσοδο του επαγγελματία στην εφαρμογή myDieselApp και την ταυτοποίησή του μέσω των κωδικών TAXISnet. Στη συνέχεια μεταβαίνει στην ενότητα εξαργύρωσης κουπονιών, όπου μπορεί να πραγματοποιήσει έλεγχο είτε καταχωρίζοντας τον αριθμό του κουπονιού είτε σαρώνοντας τον κωδικό QR που επιδεικνύει ο παραγωγός. Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία του κουπονιού, η ποσότητα των λίτρων, το διαθέσιμο υπόλοιπο του παραγωγού, ο δικαιούχος, το πρατήριο και η ημερομηνία λήξης. Ο πρατηριούχος μπορεί έτσι να ελέγξει τα δεδομένα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ο οδηγός παρουσιάζει επίσης ειδική ενότητα για τα στοιχεία της συναλλαγής, στην οποία περιλαμβάνεται η δυνατότητα σάρωσης του παραστατικού. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εφαρμογή εμφανίζει σχετική ένδειξη επιτυχούς εξαργύρωσης. Η ψηφιακή επαλήθευση έχει ως στόχο να περιορίσει τις χειροκίνητες διαδικασίες και να συνδέσει την πραγματική αγορά καυσίμου με το δικαίωμα απαλλαγής του συγκεκριμένου παραγωγού.

9. Πότε και πώς θα επιστρέφονται τα χρήματα του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στους πρατηριούχους;

Με το νέο μοντέλο, η επιστροφή των ποσών που αντιστοιχούν στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στον αναλογούντα ΦΠΑ μεταφέρεται ουσιαστικά από τον αγρότη στον πρατηριούχο. Ο παραγωγός θα αγοράζει το καύσιμο χωρίς να προκαταβάλλει τον ΕΦΚ, ενώ το πρατήριο θα λαμβάνει στη συνέχεια τα αντίστοιχα ποσά μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Σύμφωνα με την παρουσίαση της ΑΑΔΕ, η επιστροφή θα πραγματοποιείται με απευθείας καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό του πρατηριούχου δύο φορές την εβδομάδα. Η επαλήθευση των συναλλαγών θα γίνεται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων myDATA και eSend, με στόχο να μην απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες ή γραφειοκρατικές διαδικασίες για κάθε επιστροφή. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις προστασίας των ποσών αυτών. Ειδικότερα, τα επιστρεφόμενα ποσά του ΕΦΚ και του αναλογούντος ΦΠΑ θα είναι πλήρως ακατάσχετα και δεν θα συμψηφίζονται με άλλες οφειλές. Η πρόβλεψη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία των πρατηρίων, καθώς αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι τα χρήματα που αντιστοιχούν στις φορολογικές απαλλαγές θα αποδίδονται στους δικαιούχους.

10. Ποιες υποχρεώσεις έχουν τα πρατήρια και από πότε πρέπει να εγγραφούν στο myDiesel;

Η προετοιμασία των πρατηρίων αρχίζει πριν από την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος, καθώς η ΑΑΔΕ έχει ορίσει την 22α Οκτωβρίου 2026 ως ημερομηνία έναρξης των υποχρεωτικών εγγραφών στο myDiesel. Οι πρατηριούχοι που πρόκειται να διαθέτουν αγροτικό πετρέλαιο με άμεση απαλλαγή από τον ΕΦΚ θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων Δημόσιας Χρήσης της ΑΑΔΕ και να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους. Παράλληλα, θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στη νέα ψηφιακή εφαρμογή, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τους δικαιούχους παραγωγούς από την 1η Νοεμβρίου. Η ΑΑΔΕ προβλέπει επίσης τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των λειτουργιών του myDiesel στα εμπορικά προγράμματα των πρατηρίων, μέσω ειδικών διεπαφών προγραμματισμού, γνωστών ως APIs.

11. Τι πρέπει να προσέχουν οι αγρότες κατά την έκδοση και την εξαργύρωση των κουπονιών;

Οι αγρότες θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία του ψηφιακού κουπονιού, καθώς η ορθή έκδοση και η επιτυχής επαλήθευσή του αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της αγοράς με απαλλαγή από τον ΕΦΚ. Πριν από την έκδοση, ο παραγωγός θα πρέπει να ελέγχει τη διαθέσιμη ποσότητα πετρελαίου που εμφανίζει η εφαρμογή και να συμπληρώνει τα λίτρα που επιθυμεί να αγοράσει. Σημαντικό είναι επίσης να ελέγχει εάν υπάρχουν ήδη ενεργά κουπόνια, ώστε να γνωρίζει ποιες ποσότητες έχει δεσμεύσει για επόμενες συναλλαγές. Κάθε κουπόνι διαθέτει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, η οποία εμφανίζεται στις πληροφορίες του, και επομένως ο χρήστης πρέπει να βεβαιώνεται ότι παραμένει σε ισχύ όταν φτάσει στο πρατήριο. Στην εφαρμογή εμφανίζονται επίσης οι αποδεκτοί τύποι καυσίμων. Στα παραδείγματα της ΑΑΔΕ αναφέρονται το πετρέλαιο και το πετρέλαιο Premium, με την επισήμανση ότι τα κουπόνια εξαργυρώνονται μόνο για τους συγκεκριμένους τύπους καυσίμων και ότι οποιοσδήποτε άλλος τύπος απορρίπτεται κατά την επαλήθευση. Επιπλέον, το κουπόνι πρέπει να έχει εκδοθεί πριν από το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς.

12. Ποιο είναι τελικά το όφελος για τους αγρότες και τι σημαίνει το νέο σύστημα για την αγορά καυσίμων;

Το σημαντικότερο όφελος του myDiesel για τους αγρότες είναι η άμεση μείωση του ποσού που χρειάζεται να διαθέσουν για την αγορά πετρελαίου κίνησης, καθώς η απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης θα εφαρμόζεται κατά τη στιγμή της συναλλαγής. Με το προηγούμενο μοντέλο, ο παραγωγός ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει αρχικά ολόκληρη την αξία των καυσίμων και να αναμένει την επιστροφή του φόρου, γεγονός που μπορούσε να δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες ρευστότητας, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων καλλιεργητικών εργασιών. Με τη νέα διαδικασία, το σχετικό ποσό δεν θα χρειάζεται να προκαταβάλλεται, εφόσον η αγορά πραγματοποιείται εντός των δικαιούμενων ποσοτήτων και ολοκληρώνεται επιτυχώς μέσω του ψηφιακού κουπονιού. Παράλληλα, η ηλεκτρονική παρακολούθηση των διαθέσιμων λίτρων επιτρέπει στον παραγωγό να γνωρίζει το υπόλοιπό του και να προγραμματίζει τις αγορές καυσίμων. Για τα πρατήρια, το νέο σύστημα δημιουργεί ένα διαφορετικό πλαίσιο συναλλαγών, στο οποίο η φορολογική απαλλαγή θα συνδέεται με ψηφιακή επαλήθευση και αυτοματοποιημένη επιστροφή των σχετικών ποσών. Για την ΑΑΔΕ, η αλλαγή επιτρέπει την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων των δικαιούχων, των παραστατικών και των ποσοτήτων πετρελαίου.

