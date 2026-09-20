Νέο πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επαγγελματίες αγρότες και νέους γεωργούς θεσπίζει απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βασικός στόχος της νέας δράσης είναι οι επαγγελματίες αγρότες και οι νέοι γεωργοί να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, ώστε να βελτιώσουν τόσο τη βιώσιμη διαχείριση όσο και τη συνολική απόδοση των εκμεταλλεύσεών τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι αγρότες δεν θα επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής, ενώ η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι προαιρετική.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από πιστοποιημένους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους. Ωφελούμενοι θεωρούνται οι επαγγελματίες αγρότες και οι νέοι γεωργοί που θα συνάψουν σχετικό συμφωνητικό με πάροχο, ενώ για κάθε είδος συμβουλής προβλέπονται ειδικότεροι όροι και προτεραιότητες.

Το εύρος των συμβουλών είναι εκτεταμένο και καλύπτει κρίσιμους τομείς της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται υποστήριξη για την ορθολογική χρήση του νερού και την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης νερού, την προστασία των υδάτων και την ορθολογική χρήση λιπασμάτων, καθώς και τη διαχείριση των ζωικών αποβλήτων με στόχο τον περιορισμό της ρύπανσης.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης συμβουλές για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας, αλλά και την αξιοποίηση υποπροϊόντων και αποβλήτων στο πλαίσιο της βιοοικονομίας. Ξεχωριστή κατηγορία αφορά τη βιολογική παραγωγή και την ορθή εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών κανόνων.

Έμφαση δίνεται παράλληλα στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, καθώς προβλέπονται συμβουλές για την καινοτομία και τις ψηφιακές τεχνολογίες στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, αλλά και εξειδικευμένη υποστήριξη προς τους νέους γεωργούς. Στις επιλέξιμες υπηρεσίες περιλαμβάνεται ακόμη η διαχείριση κινδύνων και η λήψη προληπτικών μέτρων απέναντι σε φυσικές καταστροφές, ασθένειες ζώων και φυτών και επιβλαβείς οργανισμούς.

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Αυστηρές είναι, την ίδια ώρα, οι προϋποθέσεις για τους φορείς που επιθυμούν να ενταχθούν ως πάροχοι. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο, να διαθέτουν εγκατάσταση στην Περιφέρεια για την οποία υποβάλλουν αίτηση και να έχουν το απαιτούμενο προσωπικό και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Μεταξύ των βασικών απαιτήσεων προβλέπεται ελάχιστο δυναμικό τριών γεωργικών συμβούλων, με συγκεκριμένη σύνθεση ειδικοτήτων, ενώ τίθενται και περιορισμοί στη χρήση έκτακτου προσωπικού.

Οι γεωργικοί σύμβουλοι που θα συμμετέχουν πρέπει, κατά κανόνα, να διαθέτουν τουλάχιστον έξι μήνες σχετικής εμπειρίας, η οποία μπορεί να αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη καινοτομίας, μελετητικές υπηρεσίες ή εκπαίδευση και κατάρτιση αγροτών. Παράλληλα, η απόφαση αποκλείει την υπεργολαβία των υπηρεσιών, προβλέποντας ότι οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να υλοποιούν οι ίδιοι τις πράξεις για τις οποίες λαμβάνουν στήριξη.