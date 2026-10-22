Με το νέο μοντέλο, η απαλλαγή θα πραγματοποιείται τη στιγμή της αγοράς, μέσω ψηφιακού κουπονιού, ώστε ο παραγωγός να πληρώνει εξαρχής την τιμή χωρίς τον ΕΦΚ.

Αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου 2026 ο τρόπος με τον οποίο οι αγρότες προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο ψηφιακό σύστημα myDiesel της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Με τη νέα διαδικασία, οι δικαιούχοι παραγωγοί θα μπορούν να αγοράζουν αγροτικό πετρέλαιο σε μειωμένη τιμή απευθείας από την αντλία, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλουν αρχικά τον ΕΦΚ και να περιμένουν την επιστροφή του σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η νέα ψηφιακή διαδικασία αποσκοπεί στην απλούστευση της εξυπηρέτησης των αγροτών, στην άμεση απόδοση του οικονομικού οφέλους και στη μείωση της γραφειοκρατίας, ενώ παράλληλα προβλέπει αυτοματοποιημένους ελέγχους για τη διασφάλιση των συναλλαγών.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της ΑΑΔΕ, η βασική αλλαγή αφορά τον χρόνο κατά τον οποίο ο παραγωγός επωφελείται από την απαλλαγή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Μέχρι σήμερα, ο αγρότης κατέβαλλε ολόκληρη την αξία του πετρελαίου κατά τον ανεφοδιασμό και στη συνέχεια ανέμενε την εκκαθάριση και την επιστροφή του ποσού που αντιστοιχούσε στον ΕΦΚ. Με το νέο μοντέλο, η απαλλαγή θα πραγματοποιείται τη στιγμή της αγοράς, μέσω ψηφιακού κουπονιού, ώστε ο παραγωγός να πληρώνει εξαρχής την τιμή χωρίς τον ΕΦΚ.

Ποιοι αγρότες δικαιούνται την απαλλαγή

Δικαιούχοι του νέου συστήματος είναι οι παραγωγοί που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με την αγροτική τους δραστηριότητα και την εγγραφή τους στα προβλεπόμενα μητρώα. Ειδικότερα, δικαίωμα χρήσης του myDiesel έχουν όσοι έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ/ΟΣΔΕ) για το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, δηλαδή για το 2026 ή το 2025, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και διαθέτουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή του επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα.

Η μέγιστη ετήσια ποσότητα πετρελαίου για την οποία κάθε παραγωγός δικαιούται απαλλαγή θα υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του τρέχοντος έτους. Για τους αγρότες που έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ για το 2025, θα χρησιμοποιούνται αρχικά τα στοιχεία του προηγούμενου έτους, ενώ στη συνέχεια η δικαιούμενη ποσότητα θα αναπροσαρμόζεται με βάση τα δεδομένα της ΕΑΕ του 2026. Με τον τρόπο αυτό, το σύστημα θα προσδιορίζει το διαθέσιμο όριο καυσίμων κάθε δικαιούχου και θα παρακολουθεί την κατανάλωσή του κατά τη διάρκεια του έτους.

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Πώς θα γίνεται η αγορά πετρελαίου με το ψηφιακό κουπόνι

Η νέα διαδικασία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με τη χρήση ψηφιακού κουπονιού που θα διαθέτει μοναδικό κωδικό QR Code. Αρχικά, ο παραγωγός θα συνδέεται στην εφαρμογή myDiesel χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet και θα εκδίδει το ψηφιακό κουπόνι που απαιτείται για την αγορά αγροτικού πετρελαίου.

Κατά την επίσκεψή του στο πρατήριο καυσίμων, θα επιδεικνύει το κουπόνι στον πρατηριούχο, ο οποίος θα σαρώνει τον κωδικό QR Code.

Στη συνέχεια, το σύστημα θα πραγματοποιεί αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο, διασταύρωση των στοιχείων του παραγωγού και έλεγχο της ποσότητας πετρελαίου που εξακολουθεί να δικαιούται.

Εφόσον επιβεβαιώνεται το διαθέσιμο υπόλοιπο, θα εκδίδεται το προβλεπόμενο παραστατικό με άμεση απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Παράλληλα, θα ενημερώνεται αυτόματα το υπόλοιπο της δικαιούμενης ποσότητας πετρελαίου, ώστε να αποτυπώνεται κάθε νέα αγορά.

Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται χωρίς να απαιτείται από τον αγρότη να υποβάλει εκ των υστέρων αίτημα επιστροφής του φόρου για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Πώς θα αποζημιώνονται οι πρατηριούχοι

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και για τα πρατήρια καυσίμων, τα οποία θα συμμετέχουν στη διαδικασία άμεσης απαλλαγής των αγροτών από τον ΕΦΚ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, τα ποσά που αντιστοιχούν στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στον αναλογούντα ΦΠΑ θα επιστρέφονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρατηριούχων.

Η καταβολή θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Η επαλήθευση των συναλλαγών θα γίνεται ηλεκτρονικά, με αξιοποίηση των συστημάτων myDATA και eSend της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες γραφειοκρατικές ενέργειες. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία των ποσών που επιστρέφονται.

Συγκεκριμένα, τα ποσά του ΕΦΚ και του αναλογούντος ΦΠΑ θα είναι πλήρως ακατάσχετα, ενώ δεν θα συμψηφίζονται με άλλες οφειλές. Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιστροφής των χρημάτων στους δικαιούχους, ώστε να υποστηρίζεται η ομαλή λειτουργία της νέας διαδικασίας.

Υποχρεωτική εγγραφή των πρατηρίων από τις 22 Οκτωβρίου

Η προετοιμασία για την εφαρμογή του νέου συστήματος ξεκινά από τα πρατήρια καυσίμων, για τα οποία προβλέπεται υποχρεωτική εγγραφή στην πλατφόρμα myDiesel από τις 22 Οκτωβρίου 2026. Οι πρατηριούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων Δημόσιας Χρήσης της ΑΑΔΕ και να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους. Η εγγραφή στο myDiesel αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάθεση αγροτικού πετρελαίου μέσω του νέου συστήματος από την 1η Νοεμβρίου.

Η ΑΑΔΕ προβλέπει επίσης τη δυνατότητα τεχνικής διασύνδεσης της πλατφόρμας με τα εμπορικά προγράμματα των πρατηρίων, ώστε οι σχετικές λειτουργίες να μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας στα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης. Για τον σκοπό αυτό διατίθεται δοκιμαστικό περιβάλλον διασύνδεσης, γνωστό ως Sandbox API, το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν οι προγραμματιστές για την προσαρμογή των εφαρμογών τους.

Πρόσβαση στο myDiesel μέσω myAADE και κινητού τηλεφώνου

Οι αγρότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το νέο σύστημα μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, επιλέγοντας την εφαρμογή myDiesel από την ενότητα των δημοφιλών εφαρμογών. Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία της εφαρμογής myDieselApp για κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS και Android. Η εφαρμογή θα διατίθεται δωρεάν μέσω του App Store και του Google Play, διευκολύνοντας την πρόσβαση των παραγωγών στη διαδικασία έκδοσης και χρήσης του ψηφιακού κουπονιού. Η δυνατότητα χρήσης κινητού τηλεφώνου αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα τους αγρότες κατά τον ανεφοδιασμό τους, καθώς θα μπορούν να πραγματοποιούν τις απαιτούμενες ενέργειες χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν σε κάποια υπηρεσία.

Από την 1η Νοεμβρίου η πλήρης εφαρμογή

Ως ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής ψηφιακής διαδικασίας για το αγροτικό πετρέλαιο έχει οριστεί η 1η Νοεμβρίου 2026.

Από την ημερομηνία αυτή, οι δικαιούχοι παραγωγοί θα μπορούν να αξιοποιούν το νέο σύστημα άμεσης απαλλαγής από τον ΕΦΚ κατά την αγορά καυσίμων, ενώ τα πρατήρια θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες εγγραφής. Η εφαρμογή του myDiesel σηματοδοτεί τη μετάβαση από το μοντέλο της εκ των υστέρων επιστροφής φόρου σε ένα σύστημα άμεσης οικονομικής ελάφρυνσης κατά τον ανεφοδιασμό.

Το σημαντικότερο όφελος για τους παραγωγούς είναι ότι δεν θα χρειάζεται πλέον να δεσμεύουν κεφάλαια για την καταβολή του ΕΦΚ και να αναμένουν την επιστροφή τους. Την ίδια στιγμή, οι πρατηριούχοι θα εξυπηρετούν τους δικαιούχους μέσω μιας ψηφιακής διαδικασίας, ενώ η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί αυτόματες διασταυρώσεις για τον έλεγχο των συναλλαγών και των διαθέσιμων ποσοτήτων. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι το οικονομικό όφελος από την απαλλαγή του αγροτικού πετρελαίου να γίνεται άμεσα αισθητό στον παραγωγό, τη στιγμή που γεμίζει το ρεζερβουάρ του, περιορίζοντας παράλληλα τις καθυστερήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες που χαρακτήριζαν το προηγούμενο σύστημα.