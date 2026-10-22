Το νέο σύστημα τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2026 και δίνει σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα να ζητούν από την ΑΑΔΕ να ξεκαθαρίσει τη φορολογική αντιμετώπιση μιας συναλλαγής πριν αυτή πραγματοποιηθεί.

Μόλις 22 ημέρες έχουν περάσει από την ενεργοποίηση του νέου συστήματος Φορολογικών Δεσμευτικών Απαντήσεων (ΦΔΑ) της ΑΑΔΕ και είναι ακόμη νωρίς για να φανεί κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν εκ των προτέρων πώς θα αντιμετωπίσει η εφορία μια συναλλαγή που σχεδιάζουν. Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι εάν το υψηλό παράβολο, που κυμαίνεται από 10.000 έως 50.000 ευρώ, θα αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες.

Το νέο σύστημα τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2026 και δίνει σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα να ζητούν από την ΑΑΔΕ να ξεκαθαρίσει τη φορολογική αντιμετώπιση μιας συναλλαγής πριν αυτή πραγματοποιηθεί. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να γνωρίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και να περιορίζουν τον κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετους φόρους ή αμφισβητήσεις στο μέλλον.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της διαδικασίας.

Το παράβολο ξεκινά από 10.000 ευρώ και φθάνει έως τις 50.000 ευρώ, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, τα ζητήματα που τίθενται προς εξέταση και το εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί ταχύτερη απάντηση.

Απάντηση μέσα σε 150 ημέρες

Η ΑΑΔΕ ελέγχει την πληρότητα της αίτησης μέσα σε 15 ημέρες και οφείλει να απαντήσει εντός 150 ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου. Όσοι επιλέξουν τη διαδικασία επίσπευσης μπορούν να λάβουν απάντηση εντός 90 ημερών, καταβάλλοντας υψηλότερο παράβολο.

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Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν συγκεκριμένες συναλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και όχι γενικά φορολογικά ερωτήματα ή υποθετικά σενάρια. Μέχρι να λειτουργήσει η ειδική εφαρμογή στο myAADE, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η απάντηση δεσμεύει την εφορία, όχι όμως τον φορολογούμενο. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ακολουθήσει την ερμηνεία της ΑΑΔΕ, προστατεύεται υπό προϋποθέσεις από κυρώσεις για ανακριβείς δηλώσεις.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν το νέο σύστημα θα βρει ανταπόκριση στην αγορά ή εάν το υψηλό κόστος θα περιορίσει τη χρήση του κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις και συναλλαγές υψηλής αξίας.