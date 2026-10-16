Οι συγκεκριμένοι υπόχρεοι λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ τα σχετικά μηνύματα αναρτώνται και στις προσωποποιημένες θυρίδες τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myAADE.

Σε στοχευμένη αποστολή ειδοποιήσεων προς περίπου 55.000 φορολογουμένους που δεν έχουν δηλώσει αναδρομικές αποδοχές και συντάξεις του 2020 προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Την ίδια ώρα, το 87% των υπόχρεων έχει ήδη συμμορφωθεί με τις φορολογικές του υποχρεώσεις, ενώ για όσους προκύπτουν οφειλές προβλέπεται δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 72 δόσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, περίπου 761.000 από τους συνολικά 878.000 φορολογουμένους, δηλαδή ποσοστό 87%, έχουν ήδη υποβάλει τις απαιτούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για αναδρομικές αποδοχές και συντάξεις που καταβλήθηκαν το 2020.

Με δεδομένο το υψηλό ποσοστό φορολογικής συμμόρφωσης, η φορολογική διοίκηση επικεντρώνει πλέον τις ενέργειές της σε περίπου 55.000 φορολογουμένους, για τους οποίους από τις διασταυρώσεις προκύπτει εκτιμώμενος φόρος τουλάχιστον 100 ευρώ για αναδρομικά ποσά που δεν έχουν δηλωθεί.

Οι συγκεκριμένοι υπόχρεοι λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ τα σχετικά μηνύματα αναρτώνται και στις προσωποποιημένες θυρίδες τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myAADE. Στόχος είναι να ενημερωθούν για τις εκκρεμότητές τους και να προχωρήσουν στην υποβολή των απαραίτητων τροποποιητικών δηλώσεων, ώστε να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ήδη το 30% των φορολογουμένων που έλαβαν ειδοποίηση έχει ανταποκριθεί, υποβάλλοντας τη σχετική δήλωση και καταβάλλοντας τον φόρο που προκύπτει. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, την αποτελεσματικότητα της στοχευμένης ενημέρωσης και των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η Αρχή συνεχίζει την προσπάθεια επικοινωνίας με τους υπόχρεους που δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί, αποστέλλοντας υπενθυμιστικά μηνύματα. Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί και τηλεφωνική ενημέρωση, προκειμένου οι φορολογούμενοι να γνωρίζουν τις δυνατότητες που έχουν για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης των οφειλών που προκύπτουν από τη δήλωση των αναδρομικών ποσών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε. 2060/2026 της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι μπορούν, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να εξοφλήσουν τις σχετικές φορολογικές οφειλές σε έως 72 δόσεις, περιορίζοντας την άμεση οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η καταβολή του φόρου.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποσκοπεί στη διευκόλυνση των πολιτών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους χωρίς να απαιτείται η εφάπαξ καταβολή του συνολικού ποσού.

Από τη διαδικασία αποστολής ειδοποιήσεων έχουν εξαιρεθεί συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων. Όπως διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, δεν αποστέλλονται ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις αποβιωσάντων, καθώς και σε φορολογουμένους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.