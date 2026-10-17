Σε 11 από τις 28 ευρωπαϊκές πόλεις που εξετάστηκαν, το κόστος ενοικίασης ενός διαμερίσματος τριών υπνοδωματίων στο κέντρο είναι υψηλότερο από έναν καθαρό μισθό.

Η όξυνση της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη, που τροφοδοτείται από την έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών και τη συνεχή άνοδο των τιμών, καθιστά πλέον αδύνατη την κάλυψη του κόστους στεγαστικών αναγκών από ένα μόνο μέλος του νοικοκυριού.

Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει η ετήσια έκθεση «Mapping the World’s Prices 2026» του Deutsche Bank Research Institute, καταγράφοντας το διαθέσιμο εισόδημα που απομένει σε ένα εργαζόμενο ζευγάρι, αφού αφαιρεθεί το μέσο ενοίκιο από το άθροισμα δύο καθαρών μισθών.

Η σύγκριση μεταξύ 28 ευρωπαϊκών πόλεων αποκαλύπτει τεράστιες αβύσσους, καθώς το εναπομείναν ποσό κυμαίνεται από μόλις 253 ευρώ στη Λισαβόνα έως 9.140 ευρώ στη Ζυρίχη.

Ποιες πόλεις βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης

Οι ελβετικές πόλεις καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής κατάταξης. Παρότι η Ζυρίχη καταγράφει το υψηλότερο ενοίκιο στην Ευρώπη με 5.502 ευρώ, ο μέσος καθαρός μισθός των 7.321 ευρώ επιτρέπει σε ένα ζευγάρι να διατηρεί διαθέσιμο υπόλοιπο 9.140 ευρώ τον μήνα. Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Γενεύη, όπου μετά την πληρωμή του ενοικίου απομένουν 8.783 ευρώ, χάρη στους υψηλούς μισθούς των 6.516 ευρώ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Λουξεμβούργο με εναπομένον εισόδημα 5.890 ευρώ, καθώς το ενοίκιο των 3.206 ευρώ συγκρατείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες πρωτεύουσες, παρά τον υψηλό καθαρό μισθό των 4.548 ευρώ.

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Σημαντικές αποκλίσεις καταγράφονται και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το Μπέρμινγχαμ προσφέρει σημαντικά καλύτερη αγοραστική δύναμη σε σύγκριση με το Λονδίνο. Ένα ζευγάρι στο Μπέρμινγχαμ διατηρεί 5.238 ευρώ μετά το ενοίκιο των 1.949 ευρώ, ενώ στο Λονδίνο το αντίστοιχο υπόλοιπο περιορίζεται στα 3.148 ευρώ, εξαιτίας του εξαιρετικά υψηλού κόστους στέγασης που αγγίζει τα 4.362 ευρώ.

Παράλληλα, υψηλά επίπεδα διαθέσιμου εισοδήματος άνω των 4.000 ευρώ καταγράφουν το Όσλο με 4.936 ευρώ, η Φρανκφούρτη με 4.786 ευρώ, το Μόναχο με 4.575 ευρώ, η Κοπεγχάγη με 5.233 ευρώ και το Άμστερνταμ με 4.431 ευρώ, όπου οι υψηλές απολαβές των 3.986 ευρώ αντισταθμίζουν το αυξημένο ενοίκιο των 3.542 ευρώ.

Στην Κεντρική Ευρώπη, το Βερολίνο υπερέχει του Παρισιού όσον αφορά το ποσό που μένει στην τσέπη των εργαζομένων, με 3.554 ευρώ έναντι 3.336 ευρώ, καθώς το ενοίκιο στη γαλλική πρωτεύουσα διαμορφώνεται στα 3.005 ευρώ έναντι 2.339 ευρώ στη γερμανική. Στον αντίποδα, το Δουβλίνο, παρά τους υψηλούς μισθούς των 3.455 ευρώ, περιορίζει το διαθέσιμο υπόλοιπο στα 3.038 ευρώ, καθώς το ενοίκιο των 3.873 ευρώ είναι το τέταρτο υψηλότερο στην Ευρώπη.

Η μεγαλύτερη πίεση στον ευρωπαϊκό Νότο

Η Νότια Ευρώπη καταγράφει τις χαμηλότερες επιδόσεις, με τις πόλεις της να βιώνουν τη μεγαλύτερη πίεση. Στη Λισαβόνα, το μέσο ενοίκιο των 2.561 ευρώ ξεπερνά κατά 82% τον καθαρό μισθό των 1.408 ευρώ, αφήνοντας στο ζευγάρι το ισχνό ποσό των 253 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες ανάγκες. Στο Μιλάνο, το διαθέσιμο υπόλοιπο περιορίζεται στα 697 ευρώ, ενώ στη Ρώμη διαμορφώνεται στα 1.265 ευρώ, στη Βαρκελώνη στα 1.832 ευρώ και στη Μαδρίτη στα 1.905 ευρώ.

Στην Αθήνα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το ενοίκιο ενός οικογενειακού διαμερίσματος υπερβαίνει τον έναν καθαρό μισθό. Με το μέσο ενοίκιο στα 1.164 ευρώ και τον μέσο καθαρό μισθό στα 1.156 ευρώ, σε ένα εργαζόμενο ζευγάρι απομένουν μόλις 1.148 ευρώ τον μήνα για την κάλυψη των υπόλοιπων βασικών αναγκών, όπως η διατροφή, οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας και οι μετακινήσεις. Παρόμοια πιεστική εικόνα εμφανίζει και η Κωνσταντινούπολη, όπου το ενοίκιο των 1.701 ευρώ απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των δύο μισθών, αφήνοντας υπόλοιπο 353 ευρώ.

Αντίθετα, αστικά κέντρα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζουν καλύτερη αναλογία κόστους διαβίωσης. Στην Πράγα, το εναπομείναν εισόδημα διαμορφώνεται στα 2.054 ευρώ, στη Βαρσοβία στα 1.985 ευρώ και στη Βουδαπέστη στα 1.548 ευρώ, ξεπερνώντας τις επιδόσεις της Αθήνας και της Ρώμης.

Συνολικά, σε 11 από τις 28 ευρωπαϊκές πόλεις που εξετάστηκαν - μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Βαρκελώνη, η Βουδαπέστη, το Δουβλίνο, η Κωνσταντινούπολη, η Λισαβόνα, το Λονδίνο, η Μαδρίτη, το Μιλάνο, η Πράγα και η Ρώμη - το κόστος ενοικίασης ενός διαμερίσματος τριών υπνοδωματίων στο κέντρο είναι υψηλότερο από έναν πλήρη καθαρό μισθό.

Σε διεθνές επίπεδο, η Ευρώπη διατηρεί ισχυρή παρουσία στην κορυφή της κατάταξης των 69 πόλεων παγκοσμίως, με επτά ευρωπαϊκές πόλεις στις πρώτες δέκα θέσεις, ξεπερνώντας συχνά αστικά κέντρα όπως η Νέα Υόρκη, όπου το διαθέσιμο υπόλοιπο διαμορφώνεται στα 1.921 ευρώ. Παράλληλα, καμία ευρωπαϊκή πόλη δεν καταγράφεται στο χαμηλότερο τμήμα της παγκόσμιας κλίμακας, όπου βρίσκονται πόλεις της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής - όπως η Μανίλα και η Μπανγκόκ - στις οποίες το ενοίκιο ξεπερνά το άθροισμα δύο καθαρών μισθών, δημιουργώντας αρνητικό υπόλοιπο.

Πηγή: Euronews