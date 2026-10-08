Σε περίπου 1,5 μήνα αναμένεται να πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου σε χιλιάδες δικαιούχους.

Η επιστροφή ενοικίου αναμένεται να πληρωθεί στο τέλος του Νοέμβρη σε χιλιάδες δικαούχους. Τι γίνεται όμως γι' αυτούς που δεν έχουν ηλεκτρονικό μισθωτήριο; Βασική προϋπόθεση για να λάβει κάποιος την επιστροφή ενοικίου είναι το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό δεν προβλέπεται.

Ειδική διαδικασία προβλέπεται για περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Όταν ο εκμισθωτής εξαιρείται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης, ο μισθωτής μπορεί μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE να υποβάλει αντίγραφο της χειρόγραφης σύμβασης που ήταν ενεργή το προηγούμενο έτος, μαζί με αποδεικτικά καταβολής του ενοικίου.

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται όταν ο εκμισθωτής υποβάλλει χειρόγραφα τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, όπως μπορεί να συμβεί σε περίπτωση ανήλικου εκμισθωτή. Διορθώσεις μπορούν να γίνουν και όταν ο δικαιούχος αποκλείεται επειδή τα στοιχεία για την Περιφερειακή Ενότητα όπου υπηρετούσε είναι ελλιπή ή λανθασμένα. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προσκομίσει τη σύμβαση μίσθωσης, αποδεικτικά πληρωμής και βεβαίωση της υπηρεσίας του για τον τόπο εργασίας.

Για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή αυτών των περιπτώσεων έως το τέλος Νοεμβρίου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 20 Οκτωβρίου. Υπάρχει, πάντως, τελικό περιθώριο υποβολής έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.

Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και της μισθωμένης κατοικίας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα έντυπα Ε1 και Ε2 μισθωτών και ιδιοκτητών, στοιχεία υπεκμισθώσεων, δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων και άλλα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του συμφωνημένου ενοικίου στο ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο και του ποσού που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο Ε2. Εάν έχουν δηλωθεί ανείσπρακτα ενοίκια, ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά με βάση το ποσό του Ε2.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς την εφορία, το Δημόσιο, τους δήμους ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταβολή έγινε αχρεωστήτως λόγω ανακριβών στοιχείων στη φορολογική δήλωση, το ποσό καταλογίζεται με τόκους από την ημερομηνία πληρωμής. Παράλληλα, ο δικαιούχος αποκλείεται για τα επόμενα τρία χρόνια από τη γενική επιστροφή ενοικίου.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Για το σύνολο των δικαιούχων της γενικής επιστροφής, η καταβολή θα γίνει έως το τέλος Νοεμβρίου.

Παράλληλα, εφαρμόζονται τα αυξημένα εισοδηματικά όρια που έχουν ήδη νομοθετηθεί:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμο.

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Τα νέα όρια εφαρμόζονται στις επιστροφές του 2026 και των επόμενων ετών, για ενοίκια που έχουν καταβληθεί από το 2025 και μετά.

Έτσι, το φετινό μέτρο δημιουργεί δύο διαφορετικές ταχύτητες για τους ενοικιαστές: από τη μία τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου και από την άλλη την ειδική ενίσχυση για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς της περιφέρειας, οι οποίοι υπό προϋποθέσεις μπορούν να φτάσουν συνολικά στην επιστροφή δύο ενοικίων.