Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φέρεται να είχε ο πρώτος ξάδερφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.

Σε κλινική βρίσκεται ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, έπειτα από εισαγγελική εντολή, προκειμένου να λάβει τη φροντίδα που χρειάζεται.

Την είδηση μετέφερε η εκπομπή «Happy Day», αποκαλύπτοντας παράλληλα τις κινήσεις που προηγήθηκαν από την πλευρά των συγγενικών του προσώπων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέσα από την εκπομπή, η ανησυχία της οικογένειάς του είχε ενταθεί το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και ένα πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το συγκεκριμένο υλικό φέρεται να προβλημάτισε έντονα τους δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι αναζητούσαν τρόπους να τον βοηθήσουν.

Οι κινήσεις των συγγενών του και η εισαγγελική εντολή

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φέρεται να είχε ο πρώτος ξάδερφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το τελευταίο διάστημα προσπαθούσε να βρει τον κατάλληλο τρόπο να παρέμβει και να στηρίξει τον Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Το περιεχόμενο της τελευταίας ανάρτησής του φαίνεται πως ενίσχυσε την ανησυχία της οικογένειας. Έτσι, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης επικοινώνησε με τον Τάκη Βουγιουκλάκη, προκειμένου να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η φροντίδα του.

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Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή «Happy Day»:

«Χθες βράδυ μίλησα με τον πρώτο ξαδερφό του, τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αμφιταλαντεύτηκε πολύ στο τι πρέπει να κάνει. Αυτό που τον ανησύχησε ιδιαίτερα ήταν αυτό το τελευταίο βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ταρακούνησε πολύ τους δικούς του ανθρώπους. Αυτό ήταν που τον οδήγησε να συνεννοηθεί με τον Τάκη Βουγιουκλάκη, να πάρουν την εισαγγελική εντολή για να λάβει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τη φροντίδα που χρειάζεται».

Οι συγγενείς του Γιάννη Παπαμιχαήλ αναζητούσαν ήδη από το καλοκαίρι έναν τρόπο να τον βοηθήσουν, εξετάζοντας τις δυνατότητες που είχαν στη διάθεσή τους.

Πλέον, ο γιος της αείμνηστης Αλίκης Βουγιουκλάκη βρίσκεται σε κλινική, όπου, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή, λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη.

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